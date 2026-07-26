Με μήνυμα ότι η κυβέρνηση δεν πρόκειται να επιτρέψει τη δημιουργία μιας μόνιμης μεταναστευτικής διαδρομής από τη Λιβύη προς την Κρήτη και ότι είναι έτοιμη να ενεργοποιήσει κάθε διαθέσιμο μέτρο εφόσον οι συνθήκες το απαιτήσουν, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, περιγράφει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ τον κυβερνητικό σχεδιασμό για τη διαχείριση των μεταναστευτικών πιέσεων.

Στη συνέντευξή του επισημαίνει ότι οι θαλάσσιες ροές από τη Λιβύη εμφανίζουν σήμερα μείωση σχεδόν 30%, χωρίς ωστόσο να υπάρχει περιθώριο εφησυχασμού, ενώ αναφέρεται στην επιχειρησιακή ετοιμότητα των νέων δομών στην Κρήτη και στη στενότερη συνεργασία με τη Λιβύη, την Αίγυπτο και τη Frontex.

Παράλληλα, παρουσιάζει τα πρώτα αποτελέσματα της συνεργασίας με το Κάιρο, κάνοντας λόγο για αισθητή μείωση των αφίξεων Αιγυπτίων και αύξηση των επιστροφών, εξηγεί τις αλλαγές που εισάγονται στο πλαίσιο λειτουργίας των ΜΚΟ και της νομικής καθοδήγησης των αιτούντων άσυλο, ενώ υποστηρίζει ότι η πρώτη αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εφαρμογή του νέου Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο είναι θετική για τη χώρα.

Ο υπουργός αναφέρεται, τέλος, και στην ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για τη δημιουργία των «return hubs», εκτιμώντας ότι οι πρώτες συμφωνίες με τρίτες χώρες μπορούν να επιτευχθούν μέσα στο 2026, με την Ελλάδα να συμμετέχει ενεργά στη διαμόρφωση του νέου μοντέλου.

Ακολουθεί ολόκληρη η συνέντευξη του υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνου Πλεύρη, στο ΑΠΕ-ΜΠΕ και τη δημοσιογράφο Φαίη Δουλγκέρη