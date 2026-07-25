Ο Ανδρέας Δρυμιώτης σχολίασε αρνητικά τη δήλωση της εκπροσώπου Τύπου της ΕΛΑΣ, Θεώνης Κουφονικολάου, ότι αν το κόμμα της ήταν κυβέρνηση, τότε θα εφάρμοζε το διεθνές ένταλμα σύλληψης για τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Η Καρυστιανού είναι φαινόμενο Κασσελάκη. Έλεγε ότι εγώ θα ρίξω τον Μητσοτάκη. Εδώ η κυρία Κουφονικολάου θέλει να βάλει τον Νετανιάχου φυλακή. Έχουμε έναν σύμμαχο σε μια περιοχή που γίνεται της κακομοίρας […] Είναι ο μόνος που τα βάζει με την Τουρκία σε αυτή την περιοχή. Και εμείς θέλουμε να τον διώξουμε. Οι άσπρες μπλούζες μάς χρειάζονται, ο ψυχίατρος μάς χρειάζεται. Οι Εβραίοι τι μας έκαναν; Θυμηθείτε τι μας έχουν κάνει οι Παλαιστίνιοι. Όλες οι τρομοκρατικές επιθέσεις που έγιναν στην Ελλάδα από Παλαιστίνιους έγιναν», είπε στο Action24.

Στη συνέχεια, εξέφρασε την εκτίμησή του για το ποσοστό που μπορεί να λάβει ο Αλέξης Τσίπρας στις επόμενες εκλογές.

«Έχω δεσμευτεί ότι θα ζητήσω συγγνώμη δημόσια εάν πάρει πάνω από 12%. Ο ΣΥΡΙΖΑ μας τελείωσε. Ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν ένα σύμπτωμα. Σαν τα σπυράκια που βγάζουμε στην εφηβεία. Περάσαμε την εφηβεία, τελείωσαν τα σπυράκια», είπε ο Ανδρέας Δρυμιώτης.

Έπειτα, σχολιάζοντας τις δημοσκοπήσεις είπε: «Η ΝΔ θα γίνει κυβέρνηση. Είμαι βέβαιος. Πήρα και τις 19 δημοσκοπήσεις που έγιναν τον Μάρτιο, τον Απρίλιο και τον Μάιο του 2023. Όλες. Καμία δεν πλησίασε το αποτέλεσμα. Υποεκτιμούσαν τη Νέα Δημοκρατία και υπερεκτιμούσαν τον ΣΥΡΙΖΑ. Ο λόγος είναι πάρα πολύ απλός. Δεν κάνουν λάθος οι δημοσκοπήσεις. Ο κόσμος απαντάει πολύ διαφορετικά στις δημοσκοπήσεις απ’ ό,τι ψηφίζει».

«Ο κόσμος απαντάει χαλαρά, στέλνοντας μηνύματα, και πολύ καλά κάνει. Και όταν έρχεται η ώρα να ψηφίσει, το σκέφτεται πολύ σοβαρά. Σκέφτεται το μέλλον των παιδιών του. Ο κόσμος ψηφίζει με την τσέπη του», πρόσθεσε κατά την τοποθέτησή του.