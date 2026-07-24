Στην ανάγκη πολιτικής διορατικότητας, υπευθυνότητας και ευρύτερων συναινέσεων απέναντι στις σύγχρονες προκλήσεις αναφέρθηκε η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, κατά την τοποθέτησή της στην Ολομέλεια της Βουλής για τη Συνταγματική Αναθεώρηση.

Όπως τόνισε, οι προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας αποσκοπούν στη διαρκή κοινωνική και οικονομική πρόοδο, στην ενίσχυση της δημοκρατικής σταθερότητας και στη διαφύλαξη της κοινωνικής ειρήνης.

«Απέναντι στις προκλήσεις οφείλουμε από σήμερα να λάβουμε μέριμνα, με διορατικότητα και πολιτική ευθύνη», υπογράμμισε.

Η υπουργός σημείωσε ότι η τελική πρόταση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ διαμορφώθηκε μέσα από τον συγκερασμό διαφορετικών απόψεων, στοιχείο που, όπως είπε, χαρακτηρίζει τη δημοκρατική, φιλελεύθερη κεντροδεξιά παράταξη, ιδιαίτερα σε περιόδους αυξημένης ιστορικής ευθύνης.

Παράλληλα, ανέφερε ότι κατά τη διάρκεια της κοινοβουλευτικής διαδικασίας επιδιώχθηκαν πολιτικές συγκλίσεις, με στόχο τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας ζωής και του πολιτικού συστήματος.

Η Όλγα Κεφαλογιάννη άσκησε έντονη κριτική στα κόμματα της αντιπολίτευσης, υποστηρίζοντας ότι δεν ανταποκρίθηκαν στις απαιτήσεις της διαδικασίας.

«Δυστυχώς, η απογοητευτική αντιπολίτευση πέρασε κάτω από τον πήχη», δήλωσε, κάνοντας λόγο για στείρα άρνηση συγκλίσεων από κόμματα που, όπως υποστήριξε, επιλέγουν την ανέξοδη αντιπολίτευση.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο ΠΑΣΟΚ, το οποίο κατηγόρησε για «στρουθοκαμηλισμό», σημειώνοντας ότι επέλεξε το «παρών» ακόμη και σε προτάσεις με τις οποίες συμφωνούσε, τουλάχιστον επί της αρχής, με τη Νέα Δημοκρατία.

Κλείνοντας την τοποθέτησή της, η υπουργός Τουρισμού κάλεσε τα κόμματα της αντιπολίτευσης να συμβάλουν, ακόμη και την ύστατη στιγμή, στη διαμόρφωση ευρύτερων πλειοψηφιών. «Δεν είναι αργά να επιτευχθούν ευρείες συναινέσεις με έναν κοινό σκοπό: να ζουν τα παιδιά μας καλύτερα και δικαιότερα, να μορφώνονται καλύτερα και να προοδεύουν περισσότερο», ανέφερε.

Όπως υποστήριξε, η Νέα Δημοκρατία επιδιώκει διαχρονικά τον εκσυγχρονισμό, την ενίσχυση της δημοκρατίας, την κοινωνική δικαιοσύνη και την πρόοδο.