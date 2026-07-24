Σφοδρή επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη εξαπέλυσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου από το βήμα της Βουλής, κατά τη συζήτηση για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, κατηγορώντας τον πρωθυπουργό ότι αποφεύγει συστηματικά τον κοινοβουλευτικό έλεγχο και υιοθετεί σε βάρος της σεξιστική και κακοποιητική συμπεριφορά.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας υποστήριξε ότι έχει καταθέσει 160 επίκαιρες ερωτήσεις προς τον πρωθυπουργό, χωρίς εκείνος να έχει προσέλθει στη Βουλή για να τις απαντήσει.

«Του έχω υποβάλει 160 επίκαιρες ερωτήσεις και δεν προσέρχεται να απαντήσει ως πρωθυπουργός, όπως οφείλει βάσει του Κανονισμού της Βουλής και του Συντάγματος», δήλωσε, κάνοντας λόγο για «αισχρή συμπεριφορά» του Κυριάκου Μητσοτάκη.

«Ακραίος κακοποιητικός λόγος από έναν νταή πρωθυπουργό»

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου αναφέρθηκε ειδικότερα στη φράση του πρωθυπουργού ότι πρέπει να αντιμετωπίζεται «με κατανόηση», χαρακτηρίζοντάς την ακραία προσβλητική και κακοποιητική.

«Πώς είναι δυνατόν ένας πρωθυπουργός να λέει σε μια πολιτική αρχηγό “την κυρία Κωνσταντοπούλου να την αντιμετωπίζετε με κατανόηση” και να χειροκροτεί η Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας; Δεν είναι αυτό ακραία δημόσια κακοποίηση; Δεν είναι ακραίος κακοποιητικός λόγος από έναν άνδρα, νταή πρωθυπουργό, που δεν θέλει να καθίσει και να ακούσει, γιατί μιλάει μόνο με τα αγόρια;», ανέφερε.

Όπως είπε, ρώτησε επανειλημμένα τον Κυριάκο Μητσοτάκη τι εννοούσε, χωρίς να λάβει απάντηση, ενώ άσκησε κριτική και στον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, για τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε το περιστατικό.

«Ο ίδιος ο κ. Κακλαμάνης έχει υπάρξει, ως βουλευτής, θύμα ιδιαίτερα κακοποιητικής συμπεριφοράς και θα έπρεπε να αντιδράσει διαφορετικά σε όσα συμβαίνουν», σημείωσε.

«Η γυναίκα που αντιδρά παρουσιάζεται ως τρελή»

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας υποστήριξε ότι πίσω από τη συγκεκριμένη αντιμετώπιση βρίσκεται μια βαθιά σεξιστική αντίληψη, σύμφωνα με την οποία μια γυναίκα που αντιδρά ή διαφωνεί απαξιώνεται και παρουσιάζεται ως παράλογη.

«Υπάρχει μια ακραία σεξιστική αντίληψη που λέει ότι η γυναίκα, όταν αντιδρά, είναι τρελή», δήλωσε, καλώντας παράλληλα τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να τοποθετηθεί δημοσίως και να διευκρινίσει εάν αποδέχεται αυτού του είδους τη μεταχείριση.

Η ίδια έκανε λόγο για «κλιμάκωση βίαιης και κακοποιητικής συμπεριφοράς» εναντίον της από στελέχη και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας τις τελευταίες εβδομάδες.

Ξεκαθάρισε, μάλιστα, ότι δεν πρόκειται να αγνοήσει τα περιστατικά, καθώς θεωρεί ότι έχει ευθύνη απέναντι σε όλες τις γυναίκες που αντιμετωπίζουν αντίστοιχες συμπεριφορές στον χώρο εργασίας, στο σχολείο ή σε άλλα κοινωνικά περιβάλλοντα.

Βολές κατά Βορίδη, ΠΑΣΟΚ και Τσίπρα

Συνεχίζοντας την ομιλία της, η Ζωή Κωνσταντοπούλου κατηγόρησε τον πρωθυπουργό για πολιτική και θεσμική διολίσθηση, υποστηρίζοντας ότι έχει αναθέσει κεντρικό ρόλο στον Μάκη Βορίδη.

Παράλληλα, εξαπέλυσε επίθεση στο ΠΑΣΟΚ, κατηγορώντας το ότι προχώρησε σε συμφωνία με την κυβέρνηση για τις Ανεξάρτητες Αρχές, παρά το γεγονός ότι ο πρόεδρός του είχε τεθεί υπό παρακολούθηση.

Στο στόχαστρό της βρέθηκε και ο Αλέξης Τσίπρας, τον οποίο χαρακτήρισε «αρωγό» του Κυριάκου Μητσοτάκη, υποστηρίζοντας ότι οι δύο τους συμβάλλουν στην αποδυνάμωση και την αποσάθρωση της αντιπολίτευσης.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας κατηγόρησε ακόμη την κυβέρνηση ότι έχει «απενεργοποιήσει πλήρως» το Κοινοβούλιο και ότι νομοθετεί με βιομηχανικούς ρυθμούς, χωρίς ουσιαστικό έλεγχο και λογοδοσία.

Απέναντι σε αυτή την κατάσταση, παρουσίασε την Πλεύση Ελευθερίας ως «δύναμη αντίστασης».

Οι προτάσεις για τη Συνταγματική Αναθεώρηση

Αναφερόμενη στη Συνταγματική Αναθεώρηση, η Ζωή Κωνσταντοπούλου επισήμανε ότι το κόμμα της έχει ήδη δημοσιοποιήσει 16 προτάσεις για τη συγκρότηση Συντακτικής Συνέλευσης και την καθιέρωση νέων διαδικασιών.

Όπως τόνισε, η Πλεύση Ελευθερίας απευθύνεται απευθείας στην κοινωνία, επιδιώκοντας μια ουσιαστική θεσμική αλλαγή με ενεργή συμμετοχή των πολιτών.