Ένταση υπήρξε στη Βουλή κατά την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο πλαίσιο της συζήτησης επί της πρότασης για αναθεώρηση διατάξεων του Συντάγματος, καθώς τον διέκοπτε επίμονα η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Ο πρωθυπουργός μετά τις επίμονες διακοπές από την Πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, της είπε ότι «στο λίγο χρόνο που έχω παρά τις επίμονες προσπάθειες της κας Κωνσταντοπούλου που βρίσκεται σε κάποιου είδους οίστρο μάλλον είναι η μέρα που γιορτάζουμε την δημοκρατία και είστε τόσο υπερδραστήρια».

Η κα Κωνσταντοπούλου διαμαρτυρήθηκε λέγοντας ότι ειπώθηκε αυτό επειδή είναι γυναίκα προκαλώντας την αντίδραση της ολομέλειας.

«Αντιμετωπίστε την κα Κωνσταντοπούλου με την κατανόηση που της αρμόζει», αντέτεινε ο πρωθυπουργός με την κα Κωνσταντοπούλου να ρωτάει: «τι εννοείτε;» και τον κ. Μητσοτάκη να απαντά: «Όλοι κατάλαβαν κυρία μου τι εννοώ όλη η αίθουσα έχει καταλάβει πια».