«Η Ελλάδα έχει πράγματι ανάγκη ένα νέο Σύνταγμα που να συμβαδίζει με την εποχή μας», είπε ξεκινώντας την ομιλία του στη Βουλή ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο της συζήτησης επί της πρότασης για αναθεώρηση διατάξεων του Συντάγματος.

«Πρόκειται για μια άκρως συμβολική συγκυρία καθώς η συζήτηση αυτή συμπίπτει με την 52η επέτειο της επιστροφής της Δημοκρατίας στη γενέτειρά της. Να ενδυναμώσουμε το πολίτευμα και να δώσουμε μια νέα πνοή στη δημόσια ζωή», τόνισε ο πρωθυπουργός.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχάρη της Ρένα Δούρου για την εκλογή της και εξέφρασε την απορία του που «υπάρχουν κοινοβουλευτικά κόμματα που αρνούνται να προσέλθουν στην ετήσια δεξίωση του Προέδρου της Δημοκρατίας. Θεωρώ ότι είναι λάθος και έχετε χρόνο να το ξανασκεφτείτε. Όταν συγκυβερνούσατε με τον κ. Καμμένο πηγαίνατε κανονικά. Τώρα ανακαλύψατε ότι έχουν παρεισφρήσει ακροδεξιά στοιχεία; Θεωρώ ότι κάνετε λάθος».

Μητσοτάκης σε Δούρου: Όταν συγκυβερνούσατε με τον Καμμένο πηγαίνατε κανονικά στη δεξίωση του Προέδρου της Δημοκρατίας – Τώρα ανακαλύψατε ακροδεξιά στοιχεία;

«Το δήθεν υπεύθυνο ΠΑΣΟΚ δηλώνει αμήχανα ένα “παρών” που ισοδυναμεί με “απών”. Υποστήριξα την ευρεία διαβούλευση για να υπάρξουν συνθέσεις. Η αντιπολίτευση αδυνατεί να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων.

Τα ακραία κόμματα αρκέστηκαν στην τυφλή άρνηση που αντλούν από το αντικυβερνητικό τους μένος. Το δήθεν υπεύθυνο ΠΑΣΟΚ δηλώνει αμήχανα ένα «παρών» που ισοδυναμεί με «απών».

Όποιος διατείνεται ότι τάχα δεν δίνει, τώρα, «λευκή επιταγή» περιφρονεί τη λαϊκή επιλογή.

Μετά από 52 χρόνια δημοκρατικής ζωής, έχουμε κόμματα που συμφωνούν επί της ουσίας με πολλές κυβερνητικές προτάσεις, αλλά να τις υπονομεύουν επειδή τις επεξεργάστηκε η πλειοψηφία. Στάση αντιθεσμική και πολιτικής ανεπάρκειας.

Η ΝΔ αντιπαραθέτει μία καλά μελετημένη εισήγηση αναθεώρησης 33 άρθρων και διατάξεων, επιμένοντας στις συνθέσεις», τόνισε επίσης.

«Το Σύνταγμα του 1975», είπε ο πρωθυπουργός, «είναι εξαιρετικά ανθεκτικό, καινοτόμο και διορατικό αλλά καλείται σήμερα να καλύψει κενά και να επικαιροποιήσει πλευρές του όταν κάθε μέρα συμπληρώνεται και από το ευρωπαϊκό δίκαιο».

Αναφερόμενος στα μη κρατικά πανεπιστήμια τόνισε ότι «το 2008 το ΠΑΣΟΚ άλλαξε στάση. Επιλέξατε τότε να κάνετε στροφή χάσαμε 20 χρόνια. Έχει έρθει η ώρα να εναρμονίσουμε το σύνταγμά μας με τη νέα πραγματικότητα, να συζητήσουμε εάν πρέπει ή δεν πρέπει να υπάρχουν κανόνες για τα δημοψηφίσματα για να αποφύγουμε τον τραγέλαφο του 2015, να δούμε αν πρέπει να κατοχυρώσουμε συνταγματικά την προστασία του πολίτη από την αναδρομική επιβολή φόρων, όλα αυτά η αριστερά αρνείται να τα ψηφίσει και η εντός εισαγωγικών πατριωτική δεξιά αρνείται να ψηφίσει την προστασία της γλώσσας και της σημαίας».

Δείτε live την ομιλία του πρωθυπουργού: