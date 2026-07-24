Τέσσερις βασικούς λόγους για την ανάγκη αναθεώρησης τουλάχιστον ορισμένων κρίσιμων συνταγματικών διατάξεων με τις οποίες όλοι συμφωνούν – όπως είπε- επικαλέστηκε ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, στη συζήτηση που εξελίσσεται στην Ολομέλεια.

«Είμαστε όλοι υπόλογοι απέναντι στην ιστορία», ανέφερε ο κ. Γεραπετρίτης καταλογίζοντας ταυτόχρονα στα κόμματα της αντιπολίτευσης «πολιτική ανακολουθία» και σημειώνοντας ότι «αντί για λευκή επιταγή έχουμε έναν συνταγματικό μηδενισμό, μία ακόμα σελίδα καθολικής άρνησης».

Όπως τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών, οι λόγοι που η κυβέρνηση κατέθεσε την πρότασή της για την αλλαγή 33 άρθρων είναι:

Πρώτος λόγος: Η ανάγκη θεσμικής αποκατάστασης διατάξεων οι οποίες δεν εξυπηρετούν πάντοτε τον σκοπό για τον οποίο έχουν τεθεί. Για παράδειγμα, το άρθρο 60 για τον ελεγκτικό ρόλο του βουλευτή και την αναβάθμισή του σε σχέση με την ισορροπία των κρατικών θεσμών, η επιστολική ψήφος μόνο για τους εκτός επικρατείας, η κρατική μέριμνα για τον πρωτογενή τομέα και την περιφέρεια.

Δεύτερος λόγος: Η εξισορρόπηση του πολιτεύματος όπως είναι η ποινική ευθύνη υπουργών, η προαγωγή ανωτάτων δικαστών, με στόχο μεγαλύτερη συμμετοχή της δικαστικής εξουσίας και περιορισμό της εκτελεστικής εξουσίας, ο προληπτικός έλεγχος της συνταγματικότητας των νόμων, η κατάργηση των διατάξεων για τη διάλυση της Βουλής με πρωτοβουλία της κυβέρνησης, η διενέργεια δημοψηφισμάτων με κανόνες που αποκαθιστούν τη γνήσια βούληση όπως εκφράζεται από το εκλογικό Σώμα , η φορολογική αποκέντρωση και η βιώσιμη δημοσιονομική λειτουργία του προϋπολογισμού.

Τρίτος λόγος: Η διαλεκτική λειτουργία με την κοινωνία, διότι το Σύνταγμα οφείλει να προσαρμόζεται στις κοινωνικές ανάγκες, όπως είναι η εφαρμογή της Τεχνητής Νοημοσύνης, η προσιτή στέγη ως ειδική κρατική μέριμνα και η αξιοποίηση των εγκαταλελειμμένων κτιρίων, η προστασία όχι μόνο της παραδοσιακής συμβατικής εμπράγματης ιδιοκτησίας αλλά και της περιουσίας, η κλιματική κρίση που αποτελεί τη μεγαλύτερη πρόκληση σε ό,τι αφορά τη βιωσιμότητα στον κόσμο.

Τέταρτος λόγος: Η άρση των συνταγματικών εξαιρέσεων, διότι δεν υπάρχει Σύνταγμα το οποίο να προβλέπει κρατικό μονοπώλιο στην ανώτατη εκπαίδευση.

«Ειδικώς σήμερα, όπου η εκπαίδευση δεν αποτελεί απλώς ένα μέσο με το οποίο καθίσταται δυνατή η παραγωγή και η μεταφορά γνώσης, αλλά κυρίως αποτελεί ένα γνήσιο πεδίο ελευθερίας. Και βεβαίως πρέπει να υφίσταται ενίσχυση των δημοσίων πανεπιστημίων που πάντοτε θα αποτελούν το μεγαλύτερο όχημα για την κοινωνική ανέλιξη. Το να περιορίζεις τη γνώση αποτελεί μια σοβαρή υποθήκευση για το μέλλον», επεσήμανε ο κ. Γεραπετρίτης.

Πρόσθεσε, δε, ότι «εξίσου σημαντικό ζήτημα αποτελεί η έλλειψη ρητής αναφοράς στο ζήτημα της αξιοκρατίας και στον δημόσιο τομέα και οφείλει να είναι το όχημα εκείνο με το οποίο δεν τιμωρείται ο δημόσιος υπάλληλος αλλά επιβραβεύεται».

«Το Σύνταγμα της Ελλάδος είναι αυστηρό. Προβλέπει διαδικασία πολύ πιο σύνθετη για την αναθεώρησή του σε σχέση με τον οποιοδήποτε κοινό νόμο. Και όσο πιο αυστηρό είναι τόσο περισσότερο απαιτεί πολιτικές συναινέσεις. Κατά τούτο, το κριτήριο για μια επιτυχή αναθεώρηση δεν είναι η πρωτοβουλία της κυβέρνησης αλλά είναι κατεξοχήν η στάση της αντιπολίτευσης έτσι ώστε να υπάρξει μία σημαντική μείζονα αναθεώρηση», υπογράμμισε ο υπουργός Εξωτερικών και συμπλήρωσε: «Οφείλω να πω ότι η στάση της αντιπολίτευσης δεν ανταποκρίνεται στη μείζονα διακύβευση που είναι η συνταγματική μας τάξη. Όχι επειδή δεν υπήρξε η σύνθεση για μια τυπική πρόταση εκ μέρους των κομμάτων της αντιπολίτευσης -ούτε καν μια άτυπη πρόταση για να μπορούμε να συζητούμε επί συγκεκριμένων προτάσεων και στο τέλος να αξιολογούμε, όπως απαιτεί το άρθρο 110 του Συντάγματος- αλλά κυρίως διότι υφίσταται μία πολιτική ανακολουθία σε ό,τι αφορά τη στάση απέναντι στη συνταγματική αναθεώρηση. Μου είναι δύσκολα κατανοητό πώς είναι δυνατόν να είναι συνεκτικό το αφήγημα ότι συμφωνούμε σε ό,τι αφορά την αναθεώρηση ή τουλάχιστον εν μέρει σε ορισμένες διατάξεις, αλλά παρά ταύτα δεν δεχόμαστε να ανοίξουν τα αναθεωρητικά κεφάλαια». Απέρριψε, δε, κατηγορηματικά τις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης ότι η κυβέρνηση ζητά λευκή επιταγή, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Το επιχείρημα της λευκής επιταγής δεν ανταποκρίνεται ούτε στο γράμμα ούτε στο πνεύμα του Συντάγματος που έχει συγκεκριμένες πλειοψηφίες, συγκεκριμένο χαρακτήρα αυστηρότητας και άρα αυτόν οφείλουμε να ακολουθούμε. Άρα αντί για λευκή επιταγή έχουμε ένα συνταγματικό μηδενισμό, μία ακόμα σελίδα καθολικής άρνησης. Και η επιτυχία των αναθεωρητέων διατάξεων του 2001 και του 2019 οφείλεται ακριβώς στην υπεύθυνη στάση της αντιπολίτευσης και πρωτίστως στη ΝΔ, που στις δύο αυτές αναθεωρήσεις επέδειξε υπεύθυνη στάση και αποδείχτηκε από την αναθεώρηση τους».

«Σας καλώ όλους τους συναδέλφους της αντιπολίτευσης να αναλογιστούμε όλοι την ιστορικότητα της στιγμής και να τη συναινέσουμε στα αναγκαία συνταγματικά κεφάλαια που πρέπει να ανοίξουν. Και δεν μιλώ για τις διατάξεις που πράγματι έχουν ένα ιδεολογικό βάρος, όπως είναι το ζήτημα του άρθρου 16 για τη σημαία, την εσωκομματική δημοκρατία, την αμνηστία για τα πολιτικά εγκλήματα ή τον εκλογικό νόμο. Μιλώ, όμως, για τις διατάξεις εκείνες με τις οποίες όλοι συμφωνούμε ότι πρέπει να ανοίξουν. Η ιστορία θα καταγράψει ότι η Ελληνική Λύση και η «Νίκη» δεν υπερψήφισαν τις διατάξεις για την αναθεώρηση για να προστατευτεί η ελληνική γλώσσα και να αναγνωριστεί το σύμβολο της ελληνικής σημαίας. Η Ιστορία θα γράψει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, η Πλεύση Ελευθερίας, το ΚΚΕ δεν συναίνεσαν στο άνοιγμα των διατάξεων για προσιτή στέγη, για κοινωνική αλληλεγγύη για κλιματική κρίση. Και θα γράψει για το ΠΑΣΟΚ ότι δεν συναίνεσε στο άνοιγμα των κεφαλαίων που αφορούν τα μη κρατικά πανεπιστήμια και το άρθρο 86. Είμαστε όλοι υπόλογοι απέναντι στην ιστορία», κατέληξε ο κ. Γεραπετρίτης.