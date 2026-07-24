Παρουσία του δημάρχου Στέλιου Μαμαλάκη και της αντιπεριφερειάρχη Ν. Τομέα Τζίνας Αδαμοπούλου, ο περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, υπέγραψε συμβάσεις για την υλοποίηση δύο κρίσιμων αντιπλημμυρικών έργων στον Δήμο Αγίου Δημητρίου, συνολικού προϋπολογισμού 2,97 εκατ. ευρώ.

Το πρώτο έργο, ύψους 1,6 εκατ. ευρώ, αφορά στη δημιουργία συλλεκτήρα όμβριων (επί της οδού Λιδωρικίου), για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που σημειώθηκαν κατά τις έντονες βροχοπτώσεις τον περασμένο χειμώνα. Προβλέπεται κατασκευή νέου αγωγού, ενίσχυση ή αντικατάσταση του υφιστάμενου δικτύου όπου απαιτείται, τοποθέτηση φρεατίων και επιμέρους έργα απορροής και αποστράγγισης.

Το δεύτερο, με προϋπολογισμό 1,37 εκατ. ευρώ, αφορά σε έργα οριοθέτησης και διευθέτησης του ρέματος Πικροδάφνης, σε σημεία που τον περασμένο Δεκέμβριο είχαν σημειωθεί καθιζήσεις και κατολισθήσεις. Βάσει της μελέτης, σε επιλεγμένα σημεία του ρέματος θα κατασκευαστούν νέα τοιχία προστασίας, συρματοκιβώτια και κεφαλόδεσμοι, ενώ θα διαμορφωθούν ενισχυμένα πρανή με μικρότερες κλίσεις και φυτεύσεις πρασίνου.

«Στον Άγιο Δημήτριο, όπως και σε κάθε γειτονιά της Αττικής μας, με σχέδιο και οργανωμένη δουλειά, μετατρέπουμε τις εξαγγελίες σε έργα, δίνοντας ουσιαστικές και οριστικές λύσεις που προστατεύουν τη ζωή και την περιουσία των συμπολιτών μας», δήλωσε ο κ. Χαρδαλιάς και πρόσθεσε: «Από την πρώτη στιγμή που η περιοχή επλήγη από τις πλημμύρες την παραμονή των Χριστουγέννων, βρεθήκαμε στο πεδίο με όλες μας τις δυνάμεις.

Κινητοποιηθήκαμε άμεσα στο ρέμα της Πικροδάφνης, με εργασίες αποκατάστασης της παροχετευτικότητας, σταθεροποίησης των πρανών και προσωρινής προστασίας στα κρίσιμα σημεία. Σήμερα κάνουμε το επόμενο, αποφασιστικό βήμα: προχωρούμε σε δύο καίριας σημασίας αντιπλημμυρικά έργα, συνολικού ύψους 2,97 εκατ. ευρώ, ώστε να υπάρξουν μόνιμες και ανθεκτικές λύσεις». Ο περιφερειάρχης επισήμανε ότι αυτές οι παρεμβάσεις εντάσσονται στον ολιστικό σχεδιασμό για 64 αντιπλημμυρικά έργα μέχρι το 2028, προϋπολογισμού περίπου 508 εκατ. ευρώ.

«Ένα πρόγραμμα που μέρα με τη μέρα κερδίζει το στοίχημα, καθώς το 67,19% έχει ολοκληρωθεί, εκτελείται ή βρίσκεται σε διαδικασία δημοπράτησης. Αυτό είναι το δικό μας πολιτικό στίγμα: σχέδιο, ταχύτητα, λογοδοσία και έργα ουσίας, με απόλυτο σεβασμό στην ανθρώπινη ζωή και το περιβάλλον», όπως σημείωσε.

Ο δήμαρχος Αγ. Δημητρίου, Στ. Μαμαλάκης, χαρακτήρισε τις συμβάσεις «τεράστιο βήμα» για την ασφάλεια και την ποιότητα ζωής των δημοτών του και ευχαρίστησε την περιφέρεια και τον Νίκο Χαρδαλιά για τη στήριξή του «στη μεγάλη αυτή προσπάθεια. Δεν είναι απλά έργα υποδομής, είναι μια θέση ευθύνης απέναντι στους πολίτες. Με τη στήριξη αυτή, με έργο, με σχέδιο και υπομονή, κάνουμε τον Άγιο Δημήτριο μια σύγχρονη πόλη».