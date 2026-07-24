Στο 15ο Briefing για τους πολίτες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης απάντησε σε διαδικαστικά ζητήματα που αφορούν, από τις καινούριες ταυτότητες και τα προγράμματα «Εξοικονομώ», μέχρι τη ρύθμιση των 72 δόσεων, και τα voucher για τους παιδικούς σταθμούς.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στις πρωτοβουλίες που λαμβάνονται για το κόστος των καυσίμων, αλλά και για την περαιτέρω ψηφιοποίηση του Κράτους, ενώ τοποθετήθηκε ακόμη και για την πολυσυζητημένη χολιγουντιανή «Οδύσσεια», του Κρίστοφερ Νόλαν.

Σε ερώτηση πολίτη που δεν έχει εκδώσει ακόμη την καινούρια ταυτότητα, επεσήμανε: «Προθεσμία για να βγάλετε καινούρια ταυτότητα έχετε έως τις 25 Σεπτεμβρίου του 2027. Ως αποδεικτικό μέσο όμως, αν έχετε την παλιά, ισχύει. Από τις 3 Αυγούστου φέτος, τώρα δηλαδή, σε λιγότερο από έναν μήνα, αν θέλετε να ταξιδέψετε στο εξωτερικό μόνο με την καινούρια μπορείτε. Άρα, χρησιμοποιείτε το διαβατήριο ή βγάζετε, το συντομότερο δυνατό, την καινούρια ταυτότητα».

Σε σχέση με το αν θα πάρει παράταση το πρόγραμμα «Εξοικονομώ» απάντησε: «Εξασφαλίσαμε πόρους για την παράταση του “Εξοικονομώ” και μετά τις προθεσμίες του Ταμείου Ανάκαμψης. Οι δικαιούχοι του «Εξοικονομώ» 2021, 2023 και 2025 και του «Ανακαινίζω για νέους», θα μπορούν να ολοκληρώσουν τις εργασίες μέχρι 30 Νοεμβρίου, αν έχουν πληρώσει προκαταβολή στους προμηθευτές ή οι αιτήσεις τους βρίσκονται σε κατάσταση διαδοχής».

Για τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για αναφορικά με τη δυνατότητα ρύθμισης οφειλών σε 72 δόσεις σημείωσε: «Πρέπει, πρώτον να μην έχουν ρυθμιστεί αλλιώς οι οφειλές. Δεύτερον, το minimum της μηνιαίας δόσης να είναι 30 ευρώ. Τρίτον, να είναι ληξιπρόθεσμες οι οφειλές μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2023. Τέταρτον, αν είχατε παλιά ρύθμιση και χάθηκε, αυτό να είχε συμβεί μέχρι 20 Απριλίου του 2026. Πέμπτον, να έχετε υποβάλει φορολογικές δηλώσεις των τελευταίων πέντε ετών, μέχρι δηλαδή και το 2024. Έκτον, να μην υπάρχουν αρρύθμιστες ληξιπρόθεσμες οφειλές έναν μήνα μετά την υπαγωγή στη ρύθμιση και έβδομον, να μην έχετε καταδικαστεί αμετάκλητα για φοροδιαφυγή ή λαθρεμπορία».

Όσον αφορά στα voucher των παιδικών σταθμών και τους δικαιούχους γονείς τόνισε: «Οι αιτήσεις του δεύτερου κύκλου ξεκίνησαν και υποβάλλονται ηλεκτρονικά έως τις 5 Αυγούστου. Τα κριτήρια είναι εισοδηματικά. Φέτος όμως πολύτεκνες οικογένειες με τέσσερα παιδιά και άνω λαμβάνουν voucher χωρίς εισοδηματικά κριτήρια, εφόσον η αίτηση είναι έγκυρη.Έχει ανοίξει επίσης η αίτηση παιδιών, εφήβων και ατόμων με αναπηρία».

Σε ερώτηση για το τί σκοπεύει να κάνει η Κυβέρνηση το κόστος των καυσίμων εξήγησε: «Έγινε μια συμφωνία με τα διυλιστήρια και δίνουν 40 εκατομμύρια ευρώ και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μειωθεί 10 λεπτά η τιμή της αμόλυβδης και 5 λεπτά το ντίζελ έως το τέλος Αυγούστου. Τώρα από εκεί και πέρα παρακολουθούμε τις διεθνείς εξελίξεις και παρεμβαίνουμε όπου μπορούμε προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τις τυχόν αυξήσεις με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Μην κοροϊδευόμαστε, η κατάσταση είναι πρωτόγνωρη».

Στη θέση που διατυπώθηκε ότι «το κράτος δεν έχει ψηφιοποιηθεί, αλλά απλώς σκαναριστεί. Δεν ισχύει;» απάντησε: «Όχι, δεν ισχύει. Αν δεν μειώναμε και την γραφειοκρατία δεν θα μπορούσαν τόσες διαδικασίες να γίνουν όσο απλές τις βλέπετε στο κινητό σας. Σκεφτείτε, ότι σύντομα 1.000 διοικητικές διαδικασίες θα πραγματοποιούνται πλέον με μια απλή υπεύθυνη δήλωση».

Όσο για την Οδύσσεια του Κρίστοφερ Νόλαν, που του ζητήθηκε να κάνει την κριτική του, ανέφερε: «Υπερπαραγωγή, ταινιάρα, φοβερές ερμηνείες, αλλά θα πω την αποψάρα μου, spoiler alert εμένα το ότι άλλαξε το τέλος δεν μου πολυάρεσε».