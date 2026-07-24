Με κεντρικό μήνυμα ότι η Ελλάδα περνά από την εποχή των ανεκπλήρωτων υποσχέσεων στην εποχή της υλοποίησης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιχείρησε, από την τελετή παράδοσης του Ε65 στα Γρεβενά, να δώσει ευρύτερο πολιτικό περιεχόμενο στην ολοκλήρωση των μεγάλων έργων υποδομής.

Και για τον λόγο αυτό παρουσίασε την κατασκευή του αυτοκινητοδρόμου ως χαρακτηριστικό παράδειγμα της κυβερνητικής αντίληψης για τη χώρα του 2030, συνδέοντας τις υποδομές με την ανάπτυξη, την περιφερειακή σύγκλιση και τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών.

Ο κ. Μητσοτάκης επιχείρησε να παρουσιάσει έναν συνολικό απολογισμό της κυβερνητικής πολιτικής, αναφερόμενος στα μεγάλα έργα που ολοκληρώθηκαν ή βρίσκονται σε εξέλιξη, στη διαχείριση των συνεπειών της κλιματικής κρίσης, στην αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων και στις προοπτικές της περιφέρειας.

Το κυβερνητικό αφήγημα της «Ελλάδας που προχωρά»

Στον πυρήνα της παρέμβασης του πρωθυπουργού βρέθηκε η αντιπαραβολή της δικής του με τις προηγούμενες κυβερνήσεις.

Τρανό παράδειγμα των παραπάνω ο Ε65, ένα έργο το οποίο πέρασε από 40 κύματα.

Στο ίδιο πλαίσιο ενέταξε την ολοκλήρωση του οδικού άξονα Πατρών–Πύργου και την πορεία του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης, παρουσιάζοντας τα τρία έργα ως προσωπικά στοιχήματα της πολιτικής του διαδρομής.

Υποδομές, Ταμείο Ανάκαμψης και κλιματική κρίση

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιχείρησε, παράλληλα, να συνδέσει την αναπτυξιακή πολιτική με την ανθεκτικότητα των υποδομών απέναντι στην κλιματική κρίση. Αναφερόμενος στα έργα αποκατάστασης μετά τις καταστροφές του «Ιανού» και του «Daniel», υποστήριξε ότι οι νέες υποδομές δεν πρέπει απλώς να αποκαθιστούν τις ζημίες, αλλά να κατασκευάζονται με υψηλότερες προδιαγραφές, ώστε να αντέχουν σε ακραία καιρικά φαινόμενα.

Όσον αφορά στην αξιοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης, στην κυβέρνηση υποστηρίζουν ότι οι ευρωπαϊκοί πόροι μετατρέπονται σε συγκεκριμένα έργα με άμεσο αποτύπωμα στην οικονομία και την κοινωνία.

Η πολιτική μάχη για την «Ελλάδα του 2030»

Ο πρωθυπουργός ανέβασε τους τόνους, κατηγόρησε τους πολιτικούς του αντιπάλους ότι επενδύουν στη «μιζέρια» και υποστήριξε ότι η κυβέρνηση απαντά με «την αλήθεια των αποτελεσμάτων».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιχείρησε να παρουσιάσει μια συνολική εικόνα μιας χώρας που αλλάζει μέσα από έργα, επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις, με την περιφέρεια να διεκδικεί μεγαλύτερο ρόλο στην αναπτυξιακή πορεία.

Σταθερότητα, συνέπεια και υλοποίηση των δεσμεύσεων είναι οι τρεις έννοιες που ο πρωθυπουργός θέτει στο επίκεντρο, επιχειρώντας να μετατρέψει τα έργα που παραδίδονται σχεδόν καθημερινά σε πολιτικό αφήγημα για την επόμενη ημέρα.

Στη Βουλή σήμερα για τη Συνταγματική Αναθεώρηση

Το πολιτικό ενδιαφέρον στρέφεται σήμερα στη Βουλή, όπου ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να μιλήσει στη συζήτηση για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, την οποία η κυβέρνηση χαρακτηρίζει ως μια σημαντική θεσμική τομή για την Ελλάδα του 2030.

Αναμένεται να υπογραμμίσει ότι οι προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της εποχής, ενώ θα αναφερθεί και στην ουσιαστική δουλειά που, όπως έχει επισημάνει, έγινε από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματος, σε μια διαδικασία που, κατά την κυβέρνηση, αδικήθηκε από την επιλογή της αντιπολίτευσης να μην συμμετάσχει. Ο κ. Μητσοτάκης έχει καλέσει τους βουλευτές της ΝΔ να συμμετάσχουν ενεργά στη συζήτηση στην Ολομέλεια, προκειμένου αφενός να αναδειχθεί η σημασία των άρθρων που τίθενται προς αναθεώρηση και αφετέρου να αναδειχθεί η διαφορετική προσέγγιση της κυβερνητικής παράταξης, με αιχμές ιδιαίτερα προς το ΠΑΣΟΚ.

Στο επίκεντρο των προτάσεων της ΝΔ βρίσκονται αλλαγές που αφορούν τη διερεύνηση πιθανών ποινικών ευθυνών κυβερνητικών μελών, την επαναπροσέγγιση της μονιμότητας στο Δημόσιο σε σύνδεση με την αξιολόγηση, τη συνταγματική θωράκιση απέναντι σε δημοσιονομικές εκτροπές και την προστασία των πολιτών από την επιβολή ετεροχρονισμένων φόρων. Παράλληλα, η κυβέρνηση προτείνει να καταστεί συνταγματική υποχρέωση της Πολιτείας η εξασφάλιση προσιτής στέγης, να ενισχυθεί ο ρόλος της Δικαιοσύνης στην επιλογή της ηγεσίας της, να αποκτήσουν συνταγματική αναγνώριση τα μη κρατικά πανεπιστήμια και να ενσωματωθούν στο Σύνταγμα απαντήσεις σε σύγχρονες προκλήσεις, όπως η κλιματική κρίση και η τεχνολογική εξέλιξη.

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός αναμένεται να αναδείξει τον δυναμικό χαρακτήρα της διαδικασίας, όπως φάνηκε και από τη συζήτηση στην Κοινοβουλευτική Ομάδα για το άρθρο 81 και το ζήτημα του ασυμβίβαστου μεταξύ της ιδιότητας του βουλευτή και του υπουργού.

Συνεχίζονται οι περιοδείες με επόμενο σταθμό τα Δωδεκάνησα

Το πρόγραμμα περιοδειών του πρωθυπουργού αναμένεται, πάντως, να συνεχιστεί και την επόμενη εβδομάδα, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να μεταφέρει το πολιτικό μήνυμα της κυβέρνησης και στις ακριτικές περιοχές. Επόμενοι σταθμοί της περιοδείας του αναμένεται να είναι η Λέρος και το Αγαθονήσι, με την παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στα νησιά να εντάσσεται στη γενικότερη στρατηγική ανάδειξης των αναγκών και των προοπτικών των ακριτικών περιοχών. Η κυβερνητική ατζέντα αναμένεται να επικεντρωθεί σε ζητήματα υποδομών, υγείας, καθημερινότητας, νησιωτικότητας και ενίσχυσης της τοπικής οικονομίας, ενώ η επιλογή των συγκεκριμένων προορισμών αποκτά και ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς η κυβέρνηση επιχειρεί να διατηρήσει ανοιχτό δίαυλο επικοινωνίας με τις τοπικές κοινωνίες σε όλη την επικράτεια.