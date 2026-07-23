Το κεντρικό πολιτικό μήνυμα ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. αφήνει οριστικά πίσω του την περίοδο της ασάφειας και της εσωστρέφειας και προχωρά με ενιαία στρατηγική, συλλογική λειτουργία και στόχο την αλλαγή του πολιτικού χάρτη υπέρ της σύγχρονης Αριστεράς», έστειλε η σημερινή συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Κουμονδούρου, αποφασίστηκε «η μετάβαση του κόμματος σε περίοδο πολιτικής πρωτοβουλίας, ξεκινώντας από την ανάληψη θεσμικών και νομικών πρωτοβουλιών για την ανάδειξη του σκανδάλου Novartis, και παράλληλα η οργανωτική ανασυγκρότηση και η πλήρης εκλογική ετοιμότητα, με την προετοιμασία των ψηφοδελτίων».

Σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, στην εισήγησή του, ο γραμματέας της Κ.Ε., Νίκος Παππάς, υπογράμμισε ότι η ατζέντα της περιόδου επιτρέπει στο κόμμα να αναδείξει καθαρό πολιτικό και ιδεολογικό στίγμα, με τεκμηριωμένες προτάσεις για την ακρίβεια, τη φορολογία, τη στέγη και το ιδιωτικό χρέος, αλλά και με σαφείς θέσεις στα μεγάλα θεσμικά ζητήματα, όπως η συνταγματική αναθεώρηση, η υπεράσπιση του άρθρου 16 και η αντίθεση στην κυβερνητική προσπάθεια υποταγής των θεσμών και των ανεξάρτητων εξουσιών. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε, επίσης, στην πολιτική των συνεργασιών, σημειώνοντας ότι η επιστολή του Νίκου Κοτζιά συνιστά ρητή και θετική εκδήλωση πρόθεσης για τη συγκρότηση προοδευτικού μετώπου με τον ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ., εξέλιξη που χαρακτήρισε ιδιαίτερα σημαντική για τις πολιτικές διεργασίες της επόμενης περιόδου.

Η πρόεδρος της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ., Ρένα Δούρου, υπογράμμισε ότι το κόμμα οφείλει να αφήσει οριστικά πίσω του την ασάφεια και την εσωστρέφεια και να επαναφέρει στο προσκήνιο την πολιτική, με καθαρό ιδεολογικό και προγραμματικό στίγμα, ενιαίο λόγο και συλλογική δράση. Επισήμανε την ανάγκη να αναδείξει ο ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. την ιστορική συνέχεια και ποιες κοινωνικές δυνάμεις επιδιώκει να εκπροσωπήσει, αλλά και ποια στρατηγική θα υπηρετήσει πολιτικά και οργανωτικά.

Ενημέρωσε, τέλος, τα μέλη της Π.Γ. για την επικοινωνία της με τον Νίκο Κοτζιά και εκπροσώπους άλλων πολιτικών φορέων.

Ο Παύλος Πολάκης παρουσίασε την εισήγησή του για την ανάληψη συγκεκριμένων θεσμικών και νομικών πρωτοβουλιών σχετικά με την υπόθεση Novartis και την αποστολή στη δικαιοσύνη των νέων στοιχείων που έχουν προκύψει, με βάση τις πρόσφατες δημόσιες καταγγελίες.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, αποφασίστηκε η συγκρότηση της Επιτροπής Ψηφοδελτίων, η έναρξη πανελλαδικών περιοδειών της συλλογικής ηγεσίας και η λειτουργία όλων με εκλογικούς όρους. Την εισήγηση για τον οργανωτικό σχεδιασμό έκανε ο Γιάννης Μπουλέκος, σύμφωνα με το ΑΠΕ

Τον πολιτικό σχεδιασμό της επόμενης περιόδου παρουσίασε ο Χρήστος Λαμπρίδης, δίνοντας έμφαση στις παρεμβάσεις για την ακρίβεια, τη στέγη, το ιδιωτικό χρέος, την ενέργεια και τη νεολαία, καθώς και στην ενίσχυση της παρουσίας του κόμματος στην κοινωνία, στους επαγγελματικούς φορείς και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.