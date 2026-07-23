Η παράδοση του αυτοκινητοδρόμου Ε65 πραγματοποιείται αυτή την ώρα, με το βόρειο και τελευταίο τμήμα του έργου να δίνεται στην κυκλοφορία παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Η τελετή διεξάγεται στο 167ο χιλιόμετρο του αυτοκινητοδρόμου, όπου ολοκληρώνεται ένα από τα μεγαλύτερα έργα οδικών υποδομών των τελευταίων ετών στη χώρα.

Ο πρωθυπουργός τόνισε μεταξύ άλλων στην ομιλία του:

«Ο Ε65 είναι ο πιο καθαρός καθρέφτης της διαδρομής που διανύσαμε. Η Ελλάδα της στασιμότητας, των ημιτελών έργων και των κενών υποσχέσεων ανήκει στο παρελθόν με μία κυβέρνηση που μπορεί να λέει «το είπαμε και το κάνουμε».

«Αυτός ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Η ιδέα του ξεκίνησε στις αρχές του 2000, έμεινε στα συρτάρια, μέχρι που ήρθε η κυβέρνηση της ΝΔ με πρωτεργάτη τον αείμνηστο Σουφλιά. Η κρίση που ακολούθησε πάγωσε τα πάντα και ο Ε65 έγινε το μνημείο του αδιεξόδου της Ελλάδας. Το 2019 όταν ήρθαμε στα πράγματα είδαμε έναν μισοφτιαγμένο δρόμο, ένα έργο με άδηλο μέλλον. Δεν ήταν εύκολη υπόθεση με τόλμη πολεμήσαμε τη γραφειοκρατία».



Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε στη συνέχεια: «Καταφέραμε να κάνουμε το όραμα πράξη, δίνοντας αύριο το μεσημέρι στην κυκλοφορία έναν δρόμο κορυφαίων προδιαγραφών. Ένα έργο το οποίο κινδύνευσε να γίνει ένα μνημείο, ένα σύμβολο εθνικής ανεπάρκειας, να μετατρέπεται τώρα στο πιο ισχυρό σύμβολο μιας Ελλάδας που δεν εγκλωβίζεται πια στη μέση μιας διαδρομής, αλλά προχωρά με τόλμη για να φτάσει με ασφάλεια και με ταχύτητα…»

Ολοκληρώνεται ο οδικός άξονας της Κεντρικής Ελλάδας

Με τη λειτουργία του βόρειου τμήματος, ο Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας Ε65 αποκτά πλέον το σύνολο της διαδρομής του, δημιουργώντας έναν νέο οδικό σύνδεσμο μεταξύ της Ανατολικής και της Δυτικής Ελλάδας.

Το έργο αποτελεί τμήμα του βασικού δικτύου μεταφορών της χώρας και αναμένεται να μειώσει σημαντικά τους χρόνους μετακίνησης προς περιοχές της Θεσσαλίας και της Δυτικής Μακεδονίας.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρεται στη σημασία της ολοκλήρωσης του έργου, το οποίο αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα έργα υποδομής που παραδίδονται σε χρήση.

Το τελευταίο κομμάτι ενός μεγάλου έργου

Το βόρειο τμήμα του Ε65 ήταν το τελευταίο τμήμα που παρέμενε για να ολοκληρωθεί ο αυτοκινητόδρομος στο σύνολό του. Η κατασκευή του αποτέλεσε μία από τις μεγαλύτερες τεχνικές προκλήσεις, καθώς η χάραξη περνά από περιοχές με ιδιαίτερα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά.

Με την ολοκλήρωση του άξονα, η απόσταση μεταξύ περιοχών της Κεντρικής Ελλάδας και της βόρειας χώρας γίνεται πιο σύντομη και ασφαλής, ενώ ενισχύεται η σύνδεση σημαντικών οικονομικών και παραγωγικών περιοχών.

Παρουσία της πολιτικής ηγεσίας

Στην τελετή παρίστανται στελέχη της κυβέρνησης και εκπρόσωποι του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, καθώς και οι αρμόδιοι φορείς που συμμετείχαν στην υλοποίηση του έργου.

Η παράδοση του νέου τμήματος σηματοδοτεί την πλήρη λειτουργία του Αυτοκινητοδρόμου Ε65, ενός οδικού έργου που είχε σχεδιαστεί με στόχο τη βελτίωση των μετακινήσεων και την ενίσχυση της περιφερειακής ανάπτυξης.