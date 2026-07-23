Νέα αντιπαράθεση με επίκεντρο την υπόθεση Novartis ξέσπασε μετά τις καταγγελίες του υπουργού Υγείας ‘Αδωνι Γεωργιάδη κατά του πρώην υπουργού Μάριου Σαλμά.

Ο κ. Γεωργιάδης δημοσιοποίησε έγγραφα που, όπως υποστηρίζει, αφορούν προσπάθεια του κ. Σαλμά να ενταχθεί ως προστατευόμενος μάρτυρας στις ΗΠΑ, ενώ έκανε λόγο και για διαγραφή οφειλής ύψους 176.677 ευρώ προς τον ΕΟΠΥΥ επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.

Η ανάρτηση του υπουργού Υγείας:

«Ας μιλήσουμε επιτέλους για τον Σαλμά και τον πραγματικό του ρόλο στην σκευωρία Novartis… χθες τον έπιασε ο πόνος να ανασυρθεί η υπόθεση Novartis από το αρχείο. Ποια σχέση όμως είχε τελικά ο ίδιος σε αυτή την σκευωρία; Στο δικαστήριο που έγινε κατά των συκοφαντών ψευδομαρτύρων, ο δικηγόρος της Μαραγγέλη (με τον κωδικό όνομα στην σκευωρία ως ΚΕΛΕΣΗ) κ Δούκας, για να αποδείξει, ότι ο Σαλμάς επιχείρησε αρχικά να γίνει προστατευόμενος μάρτυρας στην Αμερική και να λάβει έτσι αμοιβή μαζί με τον Δεστεμπασίδη και τρίτο πρόσωπο, κατέθεσε αυτά τα έγγραφα. Τότε απεδείχθη λοιπόν αυτό που ήδη είχαμε όλοι μας υποπτευθεί από την αρχή, ότι δηλαδή ότι ήταν ο ίδιος ο Μάριος Σαλμάς εκείνος που επί ΣΥΡΙΖΑ το 2016 ξεκίνησε την διαδικασία αυτής της σκευωρίας, με σκοπό την αμοιβή των πολλών εκατομμυρίων που τελικά πήρε ο κ. Σαράκης και οι άλλοι δύο καταδικασμένοι ψευδομάρτυρες. Δεν κατάφερε όμως να τα εισπράξει, διότι οι Αμερικανοί τελικά δεν τον δέχτηκαν στο πρόγραμμα, τον χαρακτήρισαν αναξιόπιστο και τον έβγαλαν έξω. Στην συνέχεια ευρισκόμενος χωρίς δικαστική προστασία κατηγορήθηκε και ο ίδιος για την σκευωρία στην οποία αρχικά συμμετείχε, αλλά το χρέος του Σύριζα στο πρόσωπο του παρέμεινε για τις υπηρεσίες που τους είχε προσφέρει εναντίον της Νέας Δημοκρατίας. Του το ξεπλήρωσαν λίγο πριν εγκαταλείψουν την εξουσία, με μία σκανδαλώδη απόφαση του ΔΣ του ΕΟΠΥΥ, όπου του έσβησαν οφειλή ύψους 176.677,07Euro προς τον ΕΟΠΥΥ από μία δυσώδη μεθόδευση του για κάποιου τύπου φωτογραφικές όπως κρίθηκαν μετά υπηρεσίες του. Αυτός ο άνθρωπος τόλμησε να κατηγορήσει εμένα για διαπλοκή και συναλλαγή! Αν είναι ποτέ δυνατόν; Αυτόν υπερασπίστηκε χθες το @pasok του @androulakisnick».