Σε εφεδρεία παραμένει το δωρεάν πρόγραμμα απογευματινών χειρουργείων, το οποίο μπορεί να ενεργοποιηθεί εκ νέου, εφόσον αυξηθούν οι χρόνοι αναμονής των ασθενών, όπως δήλωσε ο υφυπουργός Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, εξήγησε ότι η δωρεάν δράση ολοκληρώθηκε στις 30 Ιουνίου, υποστηρίζοντας ότι πέτυχε τον στόχο της, καθώς αντιμετώπισε μεγάλες εκκρεμότητες που είχαν συσσωρευτεί μετά την πανδημία. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ιδιαίτερα στη Βόρεια Ελλάδα, οι ασθενείς περίμεναν ακόμη και τέσσερα χρόνια για να χειρουργηθούν.

«Τα απογευματινά συνεχίζουν να λειτουργούν και το δωρεάν πρόγραμμα παραμένει ως εφεδρεία», ανέφερε ο υφυπουργός Υγείας.

Πότε μπορεί να επιστρέψει το δωρεάν πρόγραμμα

Ο Μάριος Θεμιστοκλέους εξήγησε ότι, μέσω της Ενιαίας Λίστας Χειρουργείων, το υπουργείο Υγείας, οι Υγειονομικές Περιφέρειες και τα νοσοκομεία μπορούν να παρακολουθούν ποιοι ασθενείς περιμένουν και για πόσο χρονικό διάστημα.

Εάν οι αναμονές αρχίσουν να αυξάνονται, θα εξετάζεται αρχικά η μεταφορά περιστατικών σε νοσοκομεία με μικρότερο φόρτο. Σε περίπτωση που η λύση αυτή δεν επαρκεί, η δωρεάν δράση θα μπορεί να επανενεργοποιείται κεντρικά.

«Αν οι αναμονές αυξηθούν, προηγούνται συνεργασίες με νοσοκομεία που έχουν μικρότερο φόρτο και, εφόσον δεν επαρκούν, η δωρεάν δράση επανενεργοποιείται κεντρικά», σημείωσε.

Περισσότερα χειρουργεία και μικρότερες αναμονές

Σύμφωνα με τον υφυπουργό Υγείας, το σχέδιο για την αποσυμφόρηση των λιστών στηρίχθηκε σε τρεις παρεμβάσεις:

στην αύξηση των πρωινών χειρουργείων

στα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία στα δημόσια νοσοκομεία

στις δωρεάν επεμβάσεις σε συνεργαζόμενες ιδιωτικές κλινικές.

Το 2025 πραγματοποιήθηκαν 50.000 περισσότερα χειρουργεία σε σύγκριση με το 2024, ενώ η συντριπτική πλειονότητα των ασθενών περιμένει πλέον λιγότερο από τέσσερις μήνες, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε.

Από το πρόγραμμα των δωρεάν απογευματινών χειρουργείων πραγματοποιήθηκαν 26.845 επεμβάσεις, ενώ εκδόθηκαν 66.570 vouchers για δωρεάν επιλογή παρόχου. Το υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε επίσης ότι οι εκκρεμότητες περιστατικών με αναμονή άνω των τεσσάρων μηνών μειώθηκαν κατά 98%.

Τι είπε για την αναμονή στα επείγοντα

Ο υφυπουργός Υγείας αναφέρθηκε και στην κατάσταση των Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών, υποστηρίζοντας ότι ο συνολικός χρόνος παραμονής έχει μειωθεί από τις εννέα ώρες πριν από έναν χρόνο στις τέσσερις ώρες.

Όπως είπε, η πρώτη επαφή του ασθενούς με γιατρό γίνεται πλέον συνήθως σε λιγότερο από μία ώρα, ενώ στο παρελθόν μπορούσε να απαιτηθούν από τρεις έως τέσσερις ώρες.

Ο ίδιος σημείωσε ότι το ΕΣΥ έρχεται καθημερινά σε επαφή με περισσότερους από 100.000 πολίτες, επισημαίνοντας ότι εξακολουθούν να απαιτούνται παρεμβάσεις για τη βελτίωση των υπηρεσιών.

«Το ΕΣΥ είναι ξανά ελκυστικό»

Αναφερόμενος στο προσωπικό, ο Μάριος Θεμιστοκλέους δήλωσε ότι στο ΕΣΥ εργάζονται περισσότεροι από 110.000 άνθρωποι, αριθμός που, όπως υποστήριξε, είναι ο υψηλότερος από το 2009, όταν άρχισε η καταγραφή επίσημων στοιχείων.

Έφερε ως παράδειγμα θέση στην Αττική για την οποία υποβλήθηκαν 45 υποψηφιότητες, σημειώνοντας ότι κατά την περίοδο 2020-2021 αντίστοιχες προκηρύξεις συγκέντρωναν ελάχιστο ή και μηδενικό ενδιαφέρον.

Ο υφυπουργός απέδωσε την αλλαγή στις αυξημένες αμοιβές, στη δυνατότητα άσκησης ιδιωτικού έργου και στη βελτίωση των συνθηκών στις κλινικές, παραδεχόμενος πάντως ότι η προσπάθεια δεν έχει ολοκληρωθεί.

«Βρισκόμαστε στα μέσα του δρόμου της βελτίωσης», ανέφερε χαρακτηριστικά.