Μήνυμα προς τις νέες και τους νέους που έμαθαν τα αποτελέσματα εισαγωγής τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση έστειλε ο Νίκος Ανδρουλάκης, μετά την ανακοίνωση των βάσεων για το 2026 από το υπουργείο Παιδείας.

Σε βίντεο που ανάρτησε στο TikTok, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής απευθύνθηκε τόσο στους υποψηφίους που πέτυχαν τον στόχο τους όσο και σε εκείνους που δεν είδαν το αποτέλεσμα που προσδοκούσαν.

@nikos.androulakis Η αξία σου δεν χωράει σε έναν βαθμό, ούτε κρίνεται από μία στιγμή. Πίστεψε στον εαυτό σου. Τα καλύτερα είναι μπροστά. ♬ πρωτότυπος ήχος – Nikos Androulakis

«Η αξία σου δεν χωράει σε έναν βαθμό, ούτε κρίνεται από μία στιγμή. Πίστεψε στον εαυτό σου. Τα καλύτερα είναι μπροστά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, άσκησε κριτική στο εκπαιδευτικό σύστημα, υποστηρίζοντας ότι δεν είναι δίκαιο να μεταφέρεται ολόκληρο το βάρος στους μαθητές.

«Όταν η Παιδεία στη χώρα μας δεν περνάει τη βάση, δεν είναι δίκαιο να πέφτει όλο το βάρος στους μαθητές. Τα παιδιά έκαναν την προσπάθειά τους. Τώρα είναι η σειρά της Πολιτείας να κάνει τη δική της», τόνισε.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης υπογράμμισε ακόμη την ανάγκη αλλαγών στην εκπαίδευση, με λιγότερη πίεση και αποστήθιση και μεγαλύτερη έμφαση στην ουσιαστική μάθηση και τη γνώση.

«Το εκπαιδευτικό σύστημα χρειάζεται αλλαγή. Όχι περισσότερη πίεση και παπαγαλία. Περισσότερη μάθηση και γνώση», κατέληξε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.