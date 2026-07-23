Πριν δύο μέρες η ΕΛΑΣ του Τσίπρα ανακοίνωσε ότι αναγνωρίζει τα μη κρατικά Πανεπιστήμια και αυτή η θέση προκάλεσε αναταραχή στο ΠΑΣΟΚ, με τον Λευτέρη Καρχιμάκη να υποστηρίζει τα άκρως αντίθετα σε σχέση με τη Νάντια Γιαννακοπούλου.

Το στέλεχος της Χαριλάου Τρικούπη ερωτώμενος σχετικά για τη θέση του κόμματός του, δήλωσε στο Action24 ότι το ΠΑΣΟΚ θα καταργήσει τον νόμο Πιερρακάκη, προσθέτοντας ότι το κόμμα του θα φτιάξει έναν νέο πλαίσιο για τη λειτουργία τους, σε σύνδεση με «πολύ υψηλές προδιαγραφές και σε σύνδεση με τις περιφέρειες και τις παραγωγικές ανάγκες της χώρας».

Στον ίδιο τηλεοπτικό σταθμό όμως, η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Νάντια Γιαννακοπούλου δήλωσε ότι η κατάργηση του νόμου Πιερρακάκη δεν έχει συζητηθεί στην Κοινοβουλευτική Ομάδα, τονίζοντας ότι «η αναθεώρηση του Άρθρου 16 έχει κρατήσει δέσμια τη χώρα πάρα πολλά χρόνια, όπως ίσχυε. Η μη δυνατότητα λειτουργίας μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων ισχύει μόνο στην Κούβα και τη Βόρεια Κορέα».

Μετά τις δηλώσεις της, προχώρησε και σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου έγραψε για το ζήτημα:

«“Είμαι περήφανη που το ΠΑΣΟΚ είναι το μόνο κόμμα της Αντιπολίτευσης που τάσσεται υπέρ των μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών Πανεπιστημίων.”

Στη χθεσινή μου εμφάνιση στο Action24 μιλήσαμε ανοιχτά:

Για τη σοβαρή, εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ που θα παρουσιαστεί στη ΔΕΘ.

Για την ανάγκη τολμηρών μεταρρυθμίσεων στην Παιδεία με την αναθεώρηση του Άρθρου 16, μακριά από πολιτικές υποκρισίες.

Για τη διεύρυνση που πρέπει να γίνεται εκεί που μετράει πραγματικά: μέσα στην ίδια την κοινωνία.

Συνεχίζουμε σταθερά δίπλα στους πολίτες!».

Τι αναφέρει το ΠΑΣΟΚ

Το ΠΑΣΟΚ στην επίσημη ιστοσελίδα του αναφέρει μεταξύ άλλων για τα μη κρατικά Πανεπιστήμια:

«Οι τρεις πυλώνες της θέσης μας για τη λειτουργία μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων στην χώρα μας παραμένουν αμετάβλητοι και είναι οι εξής: