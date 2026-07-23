«Αρνούμαστε να συμμετέχουμε σε μια Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος με πρόεδρο έναν διακηρυγμένο εχθρό του Συντάγματος, (σ.σ. τον Μάκη Βορίδη), με πρόεδρο ένα πρόσωπο που μετά την αποκατάσταση της Δημοκρατίας, πήγε στις φυλακές του Κορυδαλλού, εκεί που πηγαίνει και ο ανιψιός του πρωθυπουργού, για να πάρει το χρίσμα από τον διδάκτορα Παπαδόπουλο και να εκπροσωπεί τους χουντικούς σε καιρό Δημοκρατίας», δήλωσε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, μιλώντας σήμερα στη συζήτηση στη Βουλή επί της πρότασης Αναθεώρησης του Συντάγματος που κατέθεσε η Νέα Δημοκρατία.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου τόνισε: «Για εμάς αποτέλεσε ακραία ύβρη το γεγονός ότι ο κύριος Μητσοτάκης όρισε πρόεδρο της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος έναν αναθεωρητή της Δημοκρατίας και των δημοκρατικών αγώνων, όπως αποτελεί ύβρη ότι μετέχει στην κυβέρνηση πρόσωπο που είναι αρνητής των νεκρών του Πολυτεχνείου και θεωρούμε πολύ πιο σημαντική την υπεράσπιση αρχών και αξιών από το να προσφωνούμε κύριο πρόεδρο έναν χουντικό για να αποκτήσουμε κοινοβουλευτικά δικαιώματα που εσείς τα διανέμετε, προφανώς με την προϋπόθεση να υποκλιθούμε σε εσάς. Δεν υποκλινόμαστε, ούτε υποτασσόμαστε, ούτε υποχωρούμε, ούτε υπαναχωρούμε».

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας εξέφρασε την άποψη ότι το κόμμα της πιστεύει «σε μια γεμάτη Βουλή και όχι σε μια διαδικασία χωρίς τους βουλευτές». Όπως είπε, είναι ντροπή να είναι άδεια τα έδρανα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ, η οποία άρχισε τη διαδικασία για την Συνταγματική Αναθεώρηση.

Παράλληλα, επέκρινε τον πρωθυπουργό ότι σήμερα εγκαινιάζει τον αυτοκινητόδρομο της Ε-65, «σήμερα που δεν είναι μια οποιαδήποτε ημέρα, αλλά η ημέρα της πτώσης της Χούντας και η ημέρα της συμπλήρωσης οκτώ ετών από το έγκλημα στο Μάτι». Πρόσθεσε ότι το πρωί επισκέφτηκε την περιοχή και κάτοικοι της είπαν να πει στον πρωθυπουργό ότι «δεν είναι ημέρα για να γίνονται εγκαίνια σήμερα».

Στη συνέχεια, η Ζωή Κωνσταντοπούλου μιλώντας και πάλι για την Συνταγματική Αναθεώρηση, επισήμανε, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ: «Σήμερα είναι περισσότερο από ποτέ αναγκαία η υπεράσπιση και η ενδυνάμωση της Δημοκρατίας, όχι με Αναθεώρηση του Συντάγματος αλλά με Συντακτική Συνέλευση, με συμμετοχή των πολιτών, με αναζωογόνηση των δημοκρατικών θεσμών, με κοινωνική πρωτοβουλία νομοθέτησης, με κοινωνική πρωτοβουλία διαφάνειας μέσα στη Βουλή ώστε τα σκάνδαλα να συζητιούνται υποχρεωτικά όταν το ζητάνε και το υπογράφουν πολίτες και η αλήθεια, η δικαιοσύνη, το δίκαιο να περνάνε και να κυλάνε στις φλέβες των δημοκρατικών θεσμών».