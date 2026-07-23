Ερωτηθείς για τις καταγγελίες του βουλευτή Μάριου Σαλμά σε βάρος του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη και το αίτημά του να ανοίξει εκ νέου η υπόθεση Novartis, ο Παύλος Μαρινάκης ξεκαθάρισε ότι ο υπουργός παραμένει στη θέση του.

«Προφανώς και παραμένει στη θέση του. Ο κ. Γεωργιάδης έχει απαντήσει. Η σκευωρία έχει καταρρεύσει», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι η κυβέρνηση στέκεται στην απόφαση της Δικαιοσύνης για την υπόθεση.

«Η στοχοποίηση πολιτικών έγινε μόνο και μόνο επειδή η τότε κυβέρνηση ήθελε να κλείσει τους πολιτικούς της αντιπάλους στη φυλακή. Η σκευωρία κατέρρευσε και κάποιοι επιχειρούν να επαναφέρουν την υπόθεση από το παράθυρο. Ο υπουργός Υγείας απάντησε και η ετυμηγορία της Δικαιοσύνης ήταν ξεκάθαρη», πρόσθεσε.

Για τις προτάσεις της ΕΛΑΣ για την Παιδεία, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε πως: «Αν ήταν πλήρης η κωλοτούμπα του κ. Τσίπρα θα μιλούσαμε για μια πλήρη δικαίωση και από τους πιο αυστηρούς επικριτές των διαχρονικών θέσεων της παράταξης της ΝΔ, της ΟΝΝΕΔ αλλά κυρίως της κοινής λογικής. Όλα αυτά τα χρόνια υπερασπιζόμασταν το αυτονόητο δικαίωμα κάθε νέου ανθρώπου. Η κωλοτούμπα όμως είναι μισή. Ενώ αποδέχεται τα παραρτήματα των ξένων Πανεπιστημίων στην χώρα δεν κάνει την άλλη μισή για το άρθρο 16 για να κλείσει το μάτι στο ακροατήριό του. Αυτό είναι κοροϊδία. Η στάση του ΠΑΣΟΚ στην ψηφοφορία για την συνταγματική αναθεώρηση ακόμα και η θέση του για το άρθρο 16 μισή είναι. Αν χαθούν πάλι κάποια χρόνια, τουλάχιστον 10 την ευθύνη θα έχει το ΠΑΣΟΚ».

Για Σαμαρά και εκλογές:

«Εχει ανοίξει ένα θέμα το οποίο δεν καταλαβαίνω γιατί έχει ανοίξει. Αφορά ένα κόμμα που δεν έχει ανακοινωθεί και μιλάμε για μια ενδεχόμενη συνεργασία αν δεν πετύχουμε την αυτοδυναμία με ένα κόμμα που δεν έχει δημιουργηθεί ακόμα. Έχω πει και επαναλαμβάνω ότι η πολιτική δεν είναι διαπραγμάτευση θέσεων για το ποιος θα έχει την καρέκλα. Για εμάς είναι ταυτοτικές οι πολιτικές όπως για την άμυνα και την εξωτερική πολιτική. Για το ποιος θα είναι πρωθυπουργός θα το απαντήσουν οι πολίτες».

Για την υπόθεση Τριαντόπουλου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης τόνισε πως: «Πρώτον, αυτό που είπε ο υπουργός Δικαιοσύνης με τον τρόπο που το είπε δεν έχει καμία σχέση με το υπό έρευνα και υπό αξιολόγηση από τη δικαιοσύνη επίδικο ζήτημα. Είναι άλλο θέμα το μπάζωμα για το οποίο μιλούσαν οι υποστηρικτές της ξυλολιάδας. Αυτό δεν έχει καμία σχέση με αυτό που ερευνά η δικαιοσύνη. Άλλο πράγμα το μπάζωμα με σκοπό την συγκάλυψη το οποίο ως θεωρία έχει καταρρεύσει και άλλο η έρευνα της δικαιοσύνης για το αν έγιναν σωστά οι ενέργειες στο πεδίο. Η δήλωση του κ. Φλωρίδη και άλλες απαντήσεις που έχουμε δώσει ισχύουν στο ακέραιο. Έχουμε μια εισαγγελική πρόταση και επίκειται η απόφαση του δικαστικού συμβουλίου. Η δικαιοσύνη στην οποία έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη θα αποφασίσει. Τρίτον, τελικά είναι καλές για την αντιπολίτευση οι αποφάσεις των δικαστών του Αρείου Πάγου; Ποιοι αρέσουν και ποιοι όχι δικαστές από τον Άρειο Πάγο αρέσουν στην αντιπολίτευση; Να κάνουμε μια λίστα».