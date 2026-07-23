Συνεδρίασε σήμερα υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης έγινε ενημέρωση από τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη για τις τελευταίες διεθνείς εξελίξεις, με έμφαση στο Ιράν και στη Μέση Ανατολή.

Ακόμη εγκρίθηκαν εξοπλιστικά θέματα των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς και η Εθνική Στρατηγική για την Ανθεκτικότητα των Κρίσιμων Οντοτήτων (2026-2030).

O υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης ενημέρωσε για την εφαρμογή του Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο και για τις μεταναστευτικές ροές, οι οποίες έχουν σημειώσει σημαντική μείωση, ενώ ταυτόχρονα σημειώνεται αύξηση των επιστροφών.

Η «Ασπίδα του Αχιλλέα» και η στρατηγική παραχώρηση του πηγαίου κώδικα

Στην κορυφή της ατζέντας βρέθηκε η ενεργοποίηση της «Ασπίδας του Αχιλλέα», του νέου αντιαεροπορικού και αντιαεροπορικού συστήματος άμυνας της χώρας, ο προϋπολογισμός του οποίου αγγίζει τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Πρόκειται για έναν υπερσύγχρονο «θόλο» προστασίας ισραηλινής προέλευσης, ο οποίος ενσωματώνει πολλαπλές υποδομές και μέσα που θα διασυνδέονται μέσω ενός ενιαίου συστήματος διοίκησης, ελέγχου και ειδικού λογισμικού.

Εξαιρετικά κρίσιμο στοιχείο της συμφωνίας είναι η εκχώρηση του πηγαίου κώδικα στην Ελλάδα, γεγονός που θα επιτρέψει στις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις να έχουν τον απόλυτο έλεγχο και την αυτόνομη διαχείριση του συστήματος.

Μεταγωγικά αεροσκάφη, αναβάθμιση φρεγατών και anti-drone συστήματα

Πέρα από τον αντιαεροπορικό «θόλο», το ΚΥΣΕΑ εξέτασε μια εκτενή λίστα επιμέρους εξοπλιστικών προμηθειών. Μεταξύ αυτών ξεχωρίζει η απόκτηση τριών μεταγωγικών αεροσκαφών C-390 Millennium από την Πορτογαλία, καθώς και η προμήθεια ενός εξειδικευμένου συστήματος αντιμετώπισης σμηνών μη επανδρωμένων αεροχημάτων (drones) μέσω ηλεκτρονικών αντιμέτρων. Παράλληλα, δρομολογείται η αναβάθμιση των φρεγατών τύπου MEKO με νέα, σύγχρονα ανθυποβρυχιακά συστήματα, η αγορά πυραύλων Hellfire με καθοδήγηση λέιζερ για τα ελικόπτερα Apache, καθώς και ένα ειδικό πρόγραμμα μικροδορυφόρων για τις ανάγκες των Ενόπλων Δυνάμεων.

Στο ίδιο πλαίσιο, εξετάστηκε και η προμήθεια 10 υποβρύχιων οχημάτων ειδικών επιχειρήσεων, η ένταξη των μη επανδρωμένων αεροχημάτων Heron 1 και V-BAT, αλλά και η αγορά σύγχρονου ατομικού εξοπλισμού, όπως οι διόπτρες για τη στολή του «νέου μαχητή».

Δένδιας: Το ΚΥΣΕΑ ενέκρινε την «Ασπίδα του Αχιλλέα» και δέκα ακόμη εξοπλιστικά προγράμματα

Όπως ανακοίνωσε σήμερα ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας το ΚΥΣΕΑ ενέκρινε: