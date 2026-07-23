Σε εξέλιξη είναι από τις 10:00 το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου η κρίσιμη συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥΣΕΑ) υπό την προεδρία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Βασικό αντικείμενο της συνάντησης αποτελεί η δραστική ενίσχυση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, με το Συμβούλιο να αναμένεται να εγκρίνει εξοπλιστικά προγράμματα συνολικού ύψους 4,2 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Η «Ασπίδα του Αχιλλέα» και η στρατηγική παραχώρηση του πηγαίου κώδικα

Στην κορυφή της ατζέντας βρίσκεται η ενεργοποίηση της «Ασπίδας του Αχιλλέα», του νέου αντιαεροπορικού και αντιαεροπορικού συστήματος άμυνας της χώρας, ο προϋπολογισμός του οποίου αγγίζει τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Πρόκειται για έναν υπερσύγχρονο «θόλο» προστασίας ισραηλινής προέλευσης, ο οποίος ενσωματώνει πολλαπλές υποδομές και μέσα που θα διασυνδέονται μέσω ενός ενιαίου συστήματος διοίκησης, ελέγχου και ειδικού λογισμικού.

Εξαιρετικά κρίσιμο στοιχείο της συμφωνίας είναι η εκχώρηση του πηγαίου κώδικα στην Ελλάδα, γεγονός που θα επιτρέψει στις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις να έχουν τον απόλυτο έλεγχο και την αυτόνομη διαχείριση του συστήματος.

Μεταγωγικά αεροσκάφη, αναβάθμιση φρεγατών και anti-drone συστήματα

Πέρα από τον αντιαεροπορικό «θόλο», το ΚΥΣΕΑ εξετάζει μια εκτενή λίστα επιμέρους εξοπλιστικών προμηθειών. Μεταξύ αυτών ξεχωρίζει η απόκτηση τριών μεταγωγικών αεροσκαφών C-390 Millennium από την Πορτογαλία, καθώς και η προμήθεια ενός εξειδικευμένου συστήματος αντιμετώπισης σμηνών μη επανδρωμένων αεροχημάτων (drones) μέσω ηλεκτρονικών αντιμέτρων. Παράλληλα, δρομολογείται η αναβάθμιση των φρεγατών τύπου MEKO με νέα, σύγχρονα ανθυποβρυχιακά συστήματα, η αγορά πυραύλων Hellfire με καθοδήγηση λέιζερ για τα ελικόπτερα Apache, καθώς και ένα ειδικό πρόγραμμα μικροδορυφόρων για τις ανάγκες των Ενόπλων Δυνάμεων.

Στο ίδιο πλαίσιο, εξετάζεται η προμήθεια 10 υποβρύχιων οχημάτων ειδικών επιχειρήσεων, η ένταξη των μη επανδρωμένων αεροχημάτων Heron 1 και V-BAT, αλλά και η αγορά σύγχρονου ατομικού εξοπλισμού, όπως οι διόπτρες για τη στολή του «νέου μαχητή».