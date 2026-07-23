Μια ξεχωριστή οικογενειακή στιγμή γεμάτη χαρά μοιράστηκε ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης. Η σημαντική ακαδημαϊκή διάκριση της κόρης του, Ευσταθίας, η οποία ανακηρύχθηκε διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Πειραιώς, αποτέλεσε αφορμή για μια ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Υπάρχουν επιτυχίες που σε κάνουν περήφανο και υπάρχουν στιγμές που σε συγκινούν βαθιά. Η σημερινή είναι μία από αυτές.

Η Ευσταθία μου ανακηρύχθηκε διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Πειραιώς, ολοκληρώνοντας ένα απαιτητικό ταξίδι γεμάτο αφοσίωση, υπομονή και αμέτρητες ώρες προσπάθειας.

Καμία διάκριση δεν χαρίζεται. Κάθε βήμα της ήταν αποτέλεσμα σκληρής δουλειάς και πίστης στις δυνατότητές της. Και αυτό είναι που με γεμίζει περισσότερο με υπερηφάνεια.

Πάνω απ’ όλα, όμως, είμαι περήφανος για τον άνθρωπο που έγινε: μια σπουδαία επιστήμονας, μια υπέροχη μητέρα για τον αγαπημένο μας Στράτο και μια γυναίκα με αξίες και ήθος.

Συγχαρητήρια, παιδί μου. Να συνεχίσεις να πορεύεσαι με ταπεινότητα, αγάπη για τη γνώση και πίστη στα όνειρά σου. Εύχομαι η ζωή να σου χαρίζει πάντα υγεία, δύναμη και όμορφες στιγμές με την οικογένειά σου».