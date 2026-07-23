Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, σχολίασε την ομιλία του ανεξάρτητου βουλευτή Μάριου Σαλμά στη Βουλή, υποστηρίζοντας ότι τα όσα είπε αποτελούν «τη μεγαλύτερη δικαίωση της σταδιοδρομίας μου».

«Χθες, χωρίς καν να το καταλάβουν όλοι αυτοί που με μισούν, ο Σαλμάς μού έδωσε την μεγαλύτερη δικαίωση της σταδιοδρομίας μου. Από το 2019 έως σήμερα έγινα διαδοχικά Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εργασίας και Υγείας. Διαχειρίστηκα και διαχειρίζομαι δισεκατομμύρια. Μεγάλα projects (Ελληνικό, Ναυπηγεία, έργα ΤΑΑ) έχουν ολοκληρωθεί σε αυτές μου τις θητείες».

«Και όμως αν και ο Σαλμάς ξεκίνησε την λάσπη εναντίον μου για έναν διαγωνισμό για την διαχείριση αποβλήτων των Νοσοκομείων (διαγωνισμός ο οποίος είχε γίνει και ολοκληρωθεί πριν καν εγώ γίνω Υπουργός Υγείας) όχι μόνον δεν συνέχισε καθόλου αυτό το θέμα, αλλά ούτε αυτός, ούτε όλοι αυτοί που ξαφνικά τον “‘αγάπησαν” δεν βρήκαν να πουν τίποτε για τα 8 αυτά χρόνια των θητειών μου, παρά μόνον το ξαναζεσταμένο φαγητό της Novartis, για το οποίο με έψαχναν επί Κυβερνήσεως Σύριζα, για το οποίο τελικά μπήκαν στο αρχείο όλες οι κατηγορίες εναντίον μου και για το οποίο καταδικάστηκαν οι κατήγοροί μου αμετάκλητα ως συκοφάντες από την Ελληνική Δικαιοσύνη».

«8 χρόνια και δεν έχουν να μου προσάψουν απολύτως τίποτε. Και να φανταστείτε ότι όλη μέρα μας κατηγορούν ως δήθεν “την πιο διεφθαρμένη Κυβέρνηση όλων των εποχών” αλλά για μένα 8 χρόνια Υπουργό και Αντιπρόεδρο της ΝΔ βρήκαν μόνον να πουν για ψεύδη και συκοφαντίες επί Κυβερνήσεως Σαμαρά… αν αυτό δεν είναι τίτλος τιμής τότε τί είναι;», συμπλήρωσε ο ίδιος.

Στη συνέχεια, ο Άδωνις Γεωργιάδης απάντησε, όπως ανέφερε, στις τοποθετήσεις του Παύλου Πολάκη, της Ζωής Κωνσταντοπούλου, του ΠΑΣΟΚ και ορισμένων Μέσων Ενημέρωσης σχετικά με τα «νέα τεκμήρια» που παρουσίασε ο Μάριος Σαλμάς στη Βουλή. Όπως υποστήριξε, πρόκειται για υποθέσεις για τις οποίες έχει ήδη αποφανθεί η Δικαιοσύνη.

«Τι να περιμένει κανείς από τον Νίκο Ανδρουλάκη αυτά είναι τα νέα στοιχεία… περαστικά σας», κατέληξε.