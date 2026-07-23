Εν μέσω ενός σουρεαλιστικού πολιτικού τοπίου με έναν μέχρι πρότινος αρχηγό κόμματος, τον Σωκράτη Φάμελλο, να ανεξαρτητοποιείται από αυτό, με τους ανεξάρτητους βουλευτές να πλησιάζουν τους 50 και με άλλους να περιφέρονται από κόμμα σε κόμμα, φαίνεται να δικαιώνεται μια ρήση του Κυριάκου Μητσοτάκη για Βαβέλ στην αντιπολίτευση.

Ταυτόχρονα, η εκλογολογία συνεχίζεται παρά το γεγονός ότι ο πρωθυπουργός σε καθημερινή βάση επαναλαμβάνει ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027.

Στην κυβέρνηση παρακολουθούν όλες αυτές τις εξελίξεις και ακολουθούν την πορεία που έχουν χαράξει με συνέπεια εδώ και καιρό, με έργα να παραδίδονται αλλά και με τον πρωθυπουργό να προτάσσει τη σταθερότητα, επισημαίνοντας ότι μόνο με τη ΝΔ μπορεί όχι απλά να συνεχιστεί ο δρόμος αυτός, αλλά και να επιτευχθεί στο μέγιστο βαθμό η σύγκλιση με την Ευρώπη.

Με βασικό όπλο το δυνατό τους χαρτί που είναι η οικονομία αλλά και η σύνεση στη διαχείριση των δημοσιονομικών, ο πρωθυπουργός καλεί εμμέσως τους πολίτες να κάνουν τη σύγκριση με τους πολιτικούς του αντιπάλους κατηγορώντας τους για άκρατη παροχολογία.

Χθες βρήκε την ευκαιρία να το πράξει αυτό κατά τις κοινές δηλώσεις με τον Πορτογάλο ομόλογό του, Λουίς Μοντενέγκρο.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι ξέρει πως οι πολίτες έχουν δυσκολίες αλλά σημείωσε ότι η κυβέρνηση προσπαθεί να κάνει το καλύτερο δυνατό έτσι ώστε να έρθουν καλύτερες μέρες.

Αυτό που τονίζει επίσης με έμφαση είναι ο κίνδυνος να εκτροχιαστούν τα δημόσια οικονομικά αν ακολουθηθεί άλλη πολιτική και να επιστρέψει η χώρα σε εποχές τις οποίες θέλουμε να αφήσουμε ανεπιστρεπτί πίσω μας. Και για τον λόγο αυτό επιμένει να προκαλεί τους πολιτικούς του αντιπάλους να κοστολογήσουν όσα εξαγγέλλουν, τα οποία μπορεί να ακούγονται ευχάριστα αλλά θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι θα έβαζαν τον τόπο σε περιπέτειες και παράλληλα θα οδηγούσαν σε νέους φόρους.

«Είναι πολύ εύκολο όταν είσαι στην αντιπολίτευση να υπόσχεσαι τα πάντα στους πάντες. Μάλλον το κάνουν, βέβαια, και με τη βεβαιότητα, εκ του ασφαλούς, επειδή και οι ίδιοι ίσως ξέρουν ότι δεν θα κερδίσουν εκλογές. Με το αζημίωτο είναι, τζάμπα είναι. Όμως αυτή τη στιγμή πρέπει να κρατήσουμε σταθερό το τιμόνι», ήταν η αποστροφή του πρωθυπουργού.

Ταυτόχρονα, και με την ατζέντα του να είναι γεμάτη σε καθημερινή βάση, το πρωί θα προεδρεύσει στο ΚΥΣΕΑ όπου θα δοθεί η τελική έγκριση για το εξοπλιστικό πρόγραμμα «μαμούθ», ύψους 4,3 δισ. ευρώ, «κορωνίδα» του οποίου είναι η «Ασπίδα του Αχιλλέα».

Το απόγευμα, ο πρωθυπουργός θα βρεθεί στα Γρεβενά στην τελετή παράδοσης του Αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδας, Ε65. Πρόκειται για το τελευταίο βόρειο τμήμα (Καλαμπάκα – Γρεβενά) που θα δοθεί στην κυκλοφορία με συνολικό μήκος 182,1 χιλιόμετρα και συνδέει απευθείας τον αυτοκινητόδρομο Α.Θ.Ε. (στο ύψος της Λαμίας) με την Εγνατία Οδό (δυτικά των Γρεβενών).