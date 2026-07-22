Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, γνωστοποίησε ότι δεν θα δώσει το «παρών» στην εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί το απόγευμα της Παρασκευής 24/07 στο Προεδρικό Μέγαρο.

Κατά τη διάρκεια της αποψινής συνέντευξης Τύπου με θέμα «Σύνταγμα, Κράτος Δικαίου, Δικαιοσύνη», η κ. Κωνσταντοπούλου ανέφερε: «Είναι αυτονόητο όπως και πέρυσι έτσι και φέτος και όσο βρίσκεται σε αυτή τη θέση ο κ. Τασούλας, σαφώς η Πλεύση Ελευθερίας δεν πρόκειται να συμμετάσχει σε διαδικασίες δημοσίων σχέσεων ενός προσώπου που θα έπρεπε να ελέγχεται (ως πρώην πρόεδρος της Βουλής) και σίγουρα να μην κοσμεί τη θέση του πρώτου τη τάξη πολιτειακού παράγοντα».

Παράλληλα, η κ. Κωνσταντοπούλου κατήγγειλε ότι ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠτΔ κ. Παύλος Παπαδημητρίου της στέλνει απειλητικά μηνύματα και έμμεσες απειλές για τη δράση της ως συνηγόρου οικογενειών θυμάτων του εγκλήματος των Τεμπών. Πρόσθεσε ότι αναμένει να δει τι θα πει ο κ. Τασούλας για αυτό το θέμα.

πηγή: ΑΠΕ