Το μήνυμα ότι η Ελλάδα έχει περάσει οριστικά σε μια νέα περίοδο οικονομικής σταθερότητας, ανάπτυξης και εξωστρέφειας έστειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την ομιλία του στην εκδήλωση του The Hellenic Initiative, που πραγματοποιήθηκε στο Μουσείο της Ακρόπολης.

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην πορεία της ελληνικής οικονομίας, στις μεταρρυθμίσεις που υλοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια, στην επιστροφή Ελλήνων του εξωτερικού, αλλά και στον χρόνο διεξαγωγής των επόμενων εθνικών εκλογών.

«Η Ελλάδα δεν είναι πλέον η χώρα της κρίσης»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η χώρα έχει αφήσει πίσω της τη δύσκολη περίοδο της οικονομικής κρίσης, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα παρουσιάζει πλέον μια διαφορετική εικόνα τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό.

Όπως ανέφερε, η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία, η δημοσιονομική σταθερότητα και η αναπτυξιακή πορεία δημιουργούν πλέον ένα περιβάλλον με περισσότερες ευκαιρίες για εργαζόμενους, επιχειρήσεις και επενδυτές.

Έμφαση στη μείωση της ανεργίας και στην επιστροφή των Ελλήνων της διασποράς

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη σημαντική υποχώρηση της ανεργίας τα τελευταία χρόνια, σημειώνοντας ότι ολοένα και περισσότεροι Έλληνες που ζούσαν και εργάζονταν στο εξωτερικό επιλέγουν να επιστρέψουν στην πατρίδα τους.

Όπως τόνισε, η βελτίωση της αγοράς εργασίας και οι νέες επαγγελματικές προοπτικές αποτελούν βασικούς λόγους για την επιστροφή ανθρώπων υψηλής κατάρτισης, συμβάλλοντας στην ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας.

«Η μακροοικονομική σταθερότητα δεν αποτελεί πλέον πρόβλημα»

Αναφερόμενος στην πορεία της οικονομίας, ο πρωθυπουργός επισήμανε ότι η Ελλάδα έχει αποκαταστήσει τα δημόσια οικονομικά της και πέτυχε τη μεγαλύτερη μείωση του δημόσιου χρέους μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ.

«Για πρώτη φορά μπορώ να πω ότι η μακροοικονομική σταθερότητα δεν αποτελεί πλέον πρόβλημα για την Ελλάδα», ανέφερε χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας ότι η χώρα έχει δημιουργήσει πλέον ισχυρές βάσεις για βιώσιμη ανάπτυξη.

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός του Δημοσίου

Στην ομιλία του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης στάθηκε και στις μεταρρυθμίσεις που εφαρμόστηκαν στη δημόσια διοίκηση μέσω του ψηφιακού μετασχηματισμού.

Όπως είπε, οι ψηφιακές υπηρεσίες έχουν συμβάλει στη δημιουργία ενός κράτους πιο αποτελεσματικού, πιο διαφανούς και περισσότερο φιλικού προς τον πολίτη, περιορίζοντας τη γραφειοκρατία και επιταχύνοντας την εξυπηρέτηση των πολιτών και των επιχειρήσεων.

Ευχαριστίες στο The Hellenic Initiative

Ο πρωθυπουργός ευχαρίστησε το The Hellenic Initiative για τη διαχρονική του στήριξη προς την Ελλάδα, επισημαίνοντας ότι ο οργανισμός έχει συμβάλει ουσιαστικά τόσο στην ενίσχυση κοινωνικών δράσεων όσο και στη διατήρηση των δεσμών μεταξύ της ελληνικής διασποράς και της πατρίδας.

Παράλληλα, υπογράμμισε τη σημασία της συνεργασίας με τον απόδημο ελληνισμό, τονίζοντας ότι οι Έλληνες του εξωτερικού αποτελούν πολύτιμο κεφάλαιο για τη χώρα.

«Οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας»

Κλείνοντας την ομιλία του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε ότι οι επόμενες εθνικές εκλογές θα πραγματοποιηθούν με την ολοκλήρωση της συνταγματικά προβλεπόμενης κυβερνητικής θητείας, αποκλείοντας εκ νέου το ενδεχόμενο πρόωρης προσφυγής στις κάλπες.

Με την τοποθέτησή του, ο πρωθυπουργός επιχείρησε να αναδείξει την εικόνα μιας χώρας που, όπως υποστήριξε, έχει αφήσει πίσω της τις δυσκολίες της προηγούμενης δεκαετίας και εστιάζει πλέον στη διατήρηση της οικονομικής σταθερότητας, στην προσέλκυση επενδύσεων και στη δημιουργία περισσότερων ευκαιριών για τους πολίτες.