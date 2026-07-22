Ανέβηκαν οι τόνοι στην Ολομέλεια της Βουλής με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να επιτίθεται στο ΚΚΕ, υποστηρίζοντας ότι σπεύδει να στηρίξει την πλειοψηφία κάθε φορά που η κυβέρνηση βρίσκεται σε δύσκολη θέση.

«Όταν κάλεσα το “έκτακτο” οι κακοποιητές της ΝΔ άρχισαν να φεύγουν. Ο Γεωργαντάς πήγε δεξιά στα γραφεία του ΚΚΕ και ζήτησε ενισχύσεις από τον Καραθανασόπουλο. Εγώ τον κατήγγειλα και καταγράφηκε» είπε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.

Λίγο αργότερα πήρε τον λόγο ο Νίκος Καραθανασόπουλος του ΚΚΕ, υποστηρίζοντας ότι ο Γεωργαντάς δεν μπήκε ποτέ στα γραφεία του κόμματος, αναφέροντας: «Το τέλος του κατήφορου είναι ο βούρκος και το λέω για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου».

Νίκος Καραθανασόπουλος

Ο χαρακτηρισμός που χρησιμοποίησε προκάλεσε την αντίδραση της Ζωής Κωνσταντοπούλου, η οποία επιτέθηκε στο ΚΚΕ, αναφέροντας:

«Απορώ που λέτε ότι εκπροσωπείτε τον λαϊκό κόσμο και αυτό που ήρθατε να πείτε στην Ολομέλεια της Βουλής είναι ότι εγώ είμαι ο βούρκος και ο κατήφορος. Το μόνο πρόσωπο στο οποίο επιτίθεστε είμαι εγώ. Και αυτό δεν είναι λαϊκό. Δεν τιμώ αυτούς που έγιναν ιδιοκτήτες των αγώνων άλλων ανθρώπων και αφήνουν τα έδρανά τους κενά, εισπράττοντας μισθό. Και αφήνουν σκουπίδια πίσω στα έδρανα για να τα μαζεύουν εργαζόμενοι. Αφήνετε τα μπουκάλια σας, τα χαρτιά σας, τα σκουπίδια σας. Εμείς δεν αφήνουμε μισή καρφίτσα. Δεν θεωρούμε ότι είναι κανείς εδώ για να μας υπηρετεί. Βούρκο και κατήφορο να απευθύνετε, αν έχετε τα κότσια, στον Γεωργιάδη. Και ο Λαμπρούλης, αν έχει τα κότσια, να απευθυνθεί προσωπικά στους εκπροσώπους του βούρκου και του κατήφορου. Αφήστε τα σάπια λοιπόν».