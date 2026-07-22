Την άρση της βουλευτικής ασυλίας της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου, αποφάσισε η Ολομέλεια της Βουλής, έπειτα από ονομαστική ψηφοφορία.

Υπέρ της άρσης ασυλίας ψήφισαν 160 βουλευτές, κατά τάχθηκαν 63, ενώ έξι δήλωσαν «παρών». Η σχετική αίτηση αφορά μήνυση που έχει καταθέσει σε βάρος της ο επιχειρηματίας Αχιλλέας Νταβέλης για συκοφαντική δυσφήμηση.

Η συζήτηση στην Ολομέλεια διεξήχθη σε ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα, με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να κάνει λόγο για πολιτικά υποκινούμενη διαδικασία και οργανωμένη προσπάθεια φίμωσης και «απενεργοποίησής» της.

«Με μηνύει γιατί είπα την αλήθεια μέσα στη Βουλή»

Από το βήμα της Βουλής, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας αναφέρθηκε προσωπικά στον επιχειρηματία που υπέβαλε τη μήνυση, συνδέοντας την υπόθεση με παλαιότερη τοποθέτησή της για την ιδιωτική κλινική ANIMUS.

«Με μηνύει ποιος; Ο κουμπάρος της κυρίας Ντόρας Μπακογιάννη, ο Νταβέλης, Αχιλλέας Νταβέλης. Και με μηνύει για ποιο πράγμα; Γιατί είπα την αλήθεια μέσα στη Βουλή, ότι αφαιρέθηκε από την Περιφέρεια Θεσσαλίας η άδεια λειτουργίας της κλινικής του, του ANIMUS. Αφαιρέθηκε, είναι αλήθεια», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι παραπάνω αναφορές περί συγγενικής σχέσης και για την άδεια λειτουργίας της κλινικής αποτελούν ισχυρισμούς της ίδιας, όπως διατυπώθηκαν κατά την κοινοβουλευτική συζήτηση.

«Έχει δοθεί εντολή σε όλους να πέσουν πάνω μου»

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου υποστήριξε ότι η μήνυση κατατέθηκε τον Φεβρουάριο του 2026, σε μια χρονική περίοδο κατά την οποία, όπως ισχυρίστηκε, βρίσκεται σε εξέλιξη συντονισμένη επίθεση εναντίον της.

«Με μηνύει. Πότε με μηνύει; Τον Φλεβάρη του 2026. Πότε δηλαδή; Όταν έχει δοθεί η εντολή σε όλους να πέσουν πάνω μου. Και πέφτουν πάνω μου για να με απενεργοποιήσουν, να με απενεργοποιήσουν για τα Τέμπη, για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για τη “Βιολάντα”, για τις υποκλοπές. Δεν θα με απενεργοποιήσουν», δήλωσε.

Συνεχίζοντας, χαρακτήρισε τον Αχιλλέα Νταβέλη «άλλον έναν κουμπάρο της οικογένειας Μητσοτάκη που μου επιτίθεται» και αναφέρθηκε στον Γιώργο Ξυλούρη, γνωστό ως «Φραπέ», υπενθυμίζοντας τις απειλές που, σύμφωνα με την ίδια, είχε δεχθεί στο παρελθόν μέσα στη Βουλή.

«Μπορείτε να φέρετε και 110 αιτήσεις»

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας εμφανίστηκε αποφασισμένη να μην υποχωρήσει, δηλώνοντας ότι πρόκειται περίπου για τη δέκατη αίτηση άρσης της ασυλίας της.

«Αυτή πρέπει να είναι η δέκατη αίτηση άρσης ασυλίας μου και μπορείτε να φέρετε και εκατόν δέκα. Οι υπόδικοι ψηφίζουν την άρση ασυλίας μου», είπε.

Παράλληλα, κατηγόρησε την κυβέρνηση και τη συμπολίτευση ότι επιδιώκουν την πολιτική της αποδυνάμωση, ενώ αναφέρθηκε στις υποθέσεις των Τεμπών, της Σύμβασης 717, του ΟΠΕΚΕΠΕ και των υποκλοπών.

«Συγκαλύπτονται ευθύνες για κακουργήματα, συγκαλύπτονται ευθύνες κυβερνητικών προσώπων για πενήντα επτά θανάτους στο έγκλημα των Τεμπών, για αμύθητα ποσά στη Σύμβαση 717, για αμύθητα, ομοίως, ποσά στον ΟΠΕΚΕΠΕ, για τις υποκλοπές, όπου θα έπρεπε να έχετε γκρεμίσει το σύμπαν μετά τη συνέντευξη Γρηγόρη Δημητριάδη», τόνισε.

Τι είχε προηγηθεί στην Επιτροπή Δεοντολογίας

Η Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής είχε προηγουμένως αποφασίσει, κατά πλειοψηφία, να εισηγηθεί στην Ολομέλεια την άρση της ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου.

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής υπέρ της άρσης είχαν ταχθεί οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, ΝΙΚΗ και Πλεύση Ελευθερίας είχαν καταψηφίσει, ενώ η Ελληνική Λύση είχε δηλώσει «παρών».

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου δεν είχε παραστεί στη συγκεκριμένη συνεδρίαση, αποστέλλοντας επιστολή προς τον πρόεδρο της Επιτροπής Δεοντολογίας, Γιώργο Γεωργαντά. Σε αυτήν κατήγγειλε «άκρως κακοποιητική και πολλαπλώς παράνομη συμπεριφορά» σε βάρος της και κάλεσε τους βουλευτές να απέχουν από τη διαδικασία.

Μετά τη θετική ψήφο της Ολομέλειας, η υπόθεση μπορεί πλέον να ακολουθήσει τη δικαστική οδό, χωρίς το κώλυμα της βουλευτικής ασυλίας.