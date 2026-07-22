Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για να καθίσουν στο εδώλιο οι τέσσερις εν ενεργεία βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που κατηγορούνται για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Πρόκειται για τους Κώστα Σκρέκα, Χρήστο Μπουκώρο και Μάξιμο Σενετάκη, οι οποίοι, κατά περίπτωση, διώκονται για ηθική αυτουργία σε απιστία, ηθική αυτουργία σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων, αλλά και την Κατερίνα Παπακώστα, η οποία είναι, επιπλέον, αντιμέτωπη με την κατηγορία της ηθικής αυτουργίας σε ψευδή βεβαίωση και απόπειρα απάτης με υπολογιστή.

Οι δίκες τους προσδιορίστηκαν για το φθινόπωρο, καθώς οι κατηγορούμενοι βουλευτές θα δικαστούν χωριστά, ανά υπόθεση. Μάλιστα, πρόκειται για τις πρώτες δίκες πολιτικών προσώπων που προσδιορίζονται προς εκδίκαση με βάση τη νέα διάταξη του υπουργείου Δικαιοσύνης, η οποία προβλέπει την ταχεία εκδίκαση σχετικών υποθέσεων.

Συγκεκριμένα, η Κατερίνα Παπακώστα θα είναι η πρώτη που θα δώσει εξηγήσεις ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου, λόγω της ειδικής δωσιδικίας που απορρέει από τη δικηγορική της ιδιότητα, στις 2 Οκτωβρίου και ακολουθούν ο Χρήστος Μπουκώρος στις 27 και ο Μάξιμος Σενετάκης στις 30 Οκτωβρίου. Λίγες ημέρες αργότερα, στις 12 Νοεμβρίου, θα δικαστεί και ο Κώστας Σκρέκας.

Στο πλαίσιο έρευνας για φερόμενο οργανωμένο κύκλωμα απάτης με ευρωπαϊκές αγροτικές επιδοτήσεις, το 2021, ασκήθηκαν ποινικές διώξεις από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε συνολικά 22 κατηγορούμενους, μεταξύ των οποίων οι τέσσερις βουλευτές, πρώην ανώτεροι δημόσιοι λειτουργοί και στελέχη πολιτικών γραφείων.

Σύμφωνα με τις αρμόδιες αρχές, από την εισαγγελική έρευνα προέκυψαν κοινά μοτίβα διαφθοράς στη διαχείριση των ευρωπαϊκών αγροτικών ενισχύσεων που χρηματοδοτούνται μέσω της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ). Τα στοιχεία φέρονται να δείχνουν, μεταξύ άλλων, παράνομες παρεμβάσεις σε διοικητικές και ελεγκτικές διαδικασίες, αναδρομικές αλλοιώσεις δεδομένων μετά την ολοκλήρωση υποχρεωτικών ελέγχων, παράνομη παρέμβαση σε επιτόπιους ελέγχους, απόκρυψη και παραποίηση πορισμάτων ελέγχου, καθώς και ψευδείς βεβαιώσεις.

Υπενθυμίζεται ότι στο επίκεντρο της έρευνας βρέθηκαν και οι βουλευτές Γιάννης Κεφαλογιάννης, Κώστας Τσιάρας, Νότης Μηταράκης, Δημήτρης Βαρτζόπουλος, Θεόφιλος Λεονταρίδης, Βασίλης Βασιλειάδης και Κώστας Καραμανλής, ωστόσο, η δικογραφία στο σκέλος που τους αφορούσε τέθηκε στο αρχείο, καθώς δεν προέκυψαν ενδείξεις τέλεσης αξιόποινων πράξεων.