Με αφορμή την απώλεια της σπουδαίας ερμηνεύτριας Μαίρης Λίντα, η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, προχώρησε σε δήλωση εκφράζοντας τη θλίψη της για τον θάνατό της.

«Με ιδιαίτερη θλίψη πληροφορήθηκα την απώλεια της Μαίρης Λίντα. Σίγησε μία από τις, διαχρονικά, εκφραστικότερες φωνές του ελληνικού τραγουδιού. Στη μακρόχρονη πορεία της, η Μαίρη Λίντα, από πολύ νωρίς, επιβλήθηκε ως κορυφαία ερμηνεύτρια, χάρη στο μεγάλο ταλέντο της, το οποίο ποτέ δεν σπατάλησε».

«Από τα πρώτα της βήματα και τη συνεργασία της με τον σπουδαίο Μανώλη Χιώτη, η πηγαία και χαρακτηριστική της φωνή συνδιαμόρφωσε ορισμένα από τα ωραιότερα λαϊκά μας τραγούδια. Ευτύχησε να ερμηνεύσει δημιουργίες των πιο καταξιωμένων συνθετών, συμβάλλοντας καίρια στην καθιέρωσή τους, ως σημείων αναφοράς του ελληνικού τραγουδιού. Η ερμηνευτική της ευχέρεια πιστοποιούσε το μεγάλο ταλέντο της και την ανέδειξε σε μία από τις μεγαλύτερες ερμηνεύτριες του ελληνικού τραγουδιού, καταδεικνύοντας ότι δεν υπάρχουν στεγανά και τεχνητοί διαχωρισμοί στο ποιοτικό τραγούδι, καθώς η ποιότητα με τη μαζικότητα δεν είναι ασυμβίβαστες. Το πέρασμά της από την ελληνική μουσική αφήνει αποτύπωμα διαρκές και ζωογόνο, όπως δείχνει η αντοχή των ερμηνειών της και η απήχησή τους, ακόμη και σήμερα, σε πολύ μεγάλα κοινά. Στην οικογένειά της και στους πολλούς φίλους της τα ειλικρινέστατα συλλυπητήριά μου», συμπλήρωσε η Λίνα Μενδώνη, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.