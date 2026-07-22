Η οικονομία θα βρεθεί στο επίκεντρο της προεκλογικής συζήτησης ενόψει των επόμενων εθνικών εκλογών, σύμφωνα με τον γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Ο ίδιος προανήγγειλε νέο πακέτο μέτρων στήριξης από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, με έμφαση στους ελεύθερους επαγγελματίες και την ελληνική οικογένεια.

Σε δηλώσεις του στον ΣΚΑΪ, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης ανέφερε ότι οι εκλογές θα γίνουν μετά την άνοιξη του 2027, με την κυβέρνηση να θέτει στο επίκεντρο την οικονομία.

Ο ίδιος στάθηκε στη μείωση του δημόσιου χρέους, λέγοντας πως η Ελλάδα έχει πετύχει τη μεγαλύτερη μείωσή του στην Ευρωζώνη και ότι «σταματάμε να στέλνουμε τον λογαριασμό στις επόμενες γενιές».

«Αυτό συμβαίνει λόγω της υπεραπόδοσης της οικονομίας την οποία έχει παραδεχθεί και ο πολιτικός μας αντίπαλος, ο κύριος Τσίπρας», όπως είπε. «Συμβαίνει επειδή κάθε χρόνο από τα έσοδα από τους μειωμένους φόρους – που όμως λόγω ανάπτυξης φέρνουν αυξημένα έσοδα – ένα μεγάλο κομμάτι πηγαίνει στην αποπληρωμή του χρέους. Και συμβαίνει διότι έχει πέσει το κόστος δανεισμού. Οι αγορές βλέπουν ότι η οικονομία της Ελλάδας πάει καλύτερα. Άρα, λοιπόν, μας δανείζουν φθηνότερα. Αποπληρώνουμε χρέος που είχε υψηλότερα επιτόκια. Ο κάθε γονιός ο οποίος μας βλέπει τώρα να ξέρει ότι αφαιρεί βάρη, αφαιρεί φόρους, αφαιρεί χρέος από τα παιδιά του και τα εγγόνια του».

Ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας ανέφερε ακόμη ότι στη ΔΕΘ ο πρωθυπουργός αναμένεται να ανακοινώσει νέο πακέτο παρεμβάσεων, με έμφαση στη στήριξη της μεσαίας τάξης, των ελεύθερων επαγγελματιών και των οικογενειών. «Με επίκεντρο φέτος τους ελεύθερους επαγγελματίες, οι οποίοι αδικήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια και συμμετείχαν ενεργά στο “άσπρισμα” της οικονομίας, θα υπάρξουν παρεμβάσεις, όπως και μέτρα για την ελληνική οικογένεια, τους τρίτεκνους και τους πολύτεκνους», είπε.

Ο ίδιος ανέφερε ακόμη ότι η κυβέρνηση διατηρεί δημοσιονομικό περιθώριο, ώστε να μπορεί να προχωρά σε παρεμβάσεις όταν προκύπτουν κρίσεις, όπως οι αυξήσεις και οι αναταράξεις στις διεθνείς αγορές ενέργειας λόγω των πολεμικών συγκρούσεων.

Αναφερόμενος στις προτάσεις της αντιπολίτευσης, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης υποστήριξε ότι η κυβέρνηση στηρίζει σταθερά τα εισοδήματα των πολιτών, μέσα από αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις, αλλά και μειώσεις φόρων.

Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στη μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 34%, στη μείωση του φόρου εισοδήματος από το 22% στο 9%, στην αύξηση του αφορολόγητου για οικογένειες με παιδιά, στη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, στη μείωση του φόρου για τις επιχειρήσεις, καθώς και στην κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος.

Σχολιάζοντας τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης υποστήριξε ότι η διατήρηση της Νέας Δημοκρατίας σε ποσοστά κοντά στο 30%, έπειτα από επτά χρόνια διακυβέρνησης και αντιμετώπισης διαδοχικών κρίσεων, δείχνει -όπως ανέφερε- ότι οι πολίτες αναγνωρίζουν πως «η χώρα βρίσκεται στη σωστή κατεύθυνση».

«Η Ελλάδα σήμερα είναι καλύτερη από ό,τι ήταν το 2019 και μπορεί να γίνει πολύ καλύτερη. Θέλουμε το νέο παιδί που σήμερα ξεκινά τη φοιτητική του ζωή να μπορεί να ονειρεύεται τη ζωή του στην Ελλάδα του 2030», δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Ο Αλέξης Τσίπρας έχει πλέον ξεχωρίσει από τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης»

Μιλώντας για την Παιδεία, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης υποστήριξε ότι η κυβέρνηση δικαιώθηκε με τη θεσμοθέτηση των μη κρατικών πανεπιστημίων, εκτιμώντας πως πλέον ακόμη και η Αριστερά κινείται προς αυτή την κατεύθυνση.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στο σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, λέγοντας ότι εξετάζονται αλλαγές ώστε το μέλλον ενός μαθητή να μην εξαρτάται αποκλειστικά από την επίδοσή του σε μία ημέρα εξετάσεων, αλλά να συνεκτιμάται και η συνολική του πορεία στο Λύκειο. «Πλέον, στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης, η παπαγαλία έχει χάσει την αξία της», δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Όλοι συμφωνούμε ότι δεν μπορεί η μία ημέρα να κρίνει το μέλλον σου. Και γι’ αυτό η Σοφία Ζαχαράκη εδώ και μήνες έχει ανοίξει τον θεσμικό διάλογο με τους φορείς, ώστε να μην μετράει μόνο η μία ημέρα των Πανελλήνιων που μπορεί κάτι να συμβεί, βρε αδερφέ, και να μην πας καλά στις εξετάσεις, αλλά να μετρά και η Τρίτη Λυκείου και συνολικά το Λύκειο και η απόδοσή σου σαν μαθητής σε μια σειρά από επιδόσεις».

Σχολιάζοντας την επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης υποστήριξε ότι έχει πλέον ξεχωρίσει από τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης, σημειώνοντας ωστόσο ότι τα δημοσκοπικά ποσοστά που εμφανίζει είναι χαμηλότερα από εκείνα με τα οποία αποχώρησε από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ.

«Αυτή τη στιγμή, δημοσκοπικά τουλάχιστον, είναι γύρω στο 15-16-17%. Αυτό είναι κάτω από το ποσοστό το οποίο τον έδιωξε από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Κάτω από το ποσοστό, δηλαδή, με το οποίο έφυγε ηττημένος απογοητεύοντας τους δικούς του ψηφοφόρους και τους δικούς του υποστηρικτές. Άρα, λοιπόν, να ξέρουμε και πού είναι ο πήχης για τα πολιτικά κόμματα τα οποία ανταγωνίζονται στις εκλογές του 2027. Αν ο στόχος του κυρίου Τσίπρα είναι να επαναλάβει το ποσοστό του 2023 με το οποίο έφυγε ηττημένος. Εγώ ξέρω ότι τα κόμματα μπαίνουν στην πολιτική για να κυβερνήσουν».

«Προχθές πάλι τα τουρκικά μέσα αναπαρήγαγαν τη θέση του κυρίου Τσίπρα για τα εξοπλιστικά. Επανέλαβε πάλι, χωρίς να έχει αλλάξει, χωρίς να έχει γίνει πιο κεντρώος ή πιο λογικός σε αυτόν τον τομέα, ότι δεν πρέπει να ρίχνουμε το βάρος οικονομικά στους εξοπλισμούς της χώρας. Και το λέει σε αυτή την εποχή. Το λέει στην εποχή που έχουμε παντού γύρω μας πολέμους. Που έχουμε έναν γείτονα με αναθεωρητικές τάσεις ο οποίος δεν έχει βάλει στην άκρη την απειλή πολέμου, την οποία ο Κυριάκος Μητσοτάκης πήγε μέσα στην Άγκυρα για πρώτη φορά πρωθυπουργός το έκανε αυτό, και την επανέλαβε. Άρα, λοιπόν, το να εξοπλίζεις τη χώρα λέω εγώ στον κύριο Τσίπρα είναι εθνική επιλογή. Είναι το εθνικό συμφέρον. Και καλά θα κάνει και η Αριστερά να αφήσει τα όποια κολλήματα έχει από το παρελθόν και σε αυτόν τον τομέα και να προσχωρήσει στις θέσεις της εθνικές, της Νέας Δημοκρατίας».

«Κατά τη γνώμη μου οι τέσσερις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ κατηγορούνται άδικα»

Ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας υπερασπίστηκε τους τέσσερις βουλευτές της κυβερνητικής παράταξης για τους οποίους έχει ζητηθεί η άρση της ασυλίας τους στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, υποστηρίζοντας ότι κατηγορούνται άδικα.

Όπως ανέφερε, οι συγκεκριμένοι βουλευτές δεν κατηγορούνται για παράνομο οικονομικό όφελος, αλλά για τηλεφωνικές επικοινωνίες που αφορούσαν υποθέσεις παραγωγών, οι οποίοι είχαν ακολουθήσει -όπως είπε- τη νόμιμη διαδικασία υποβολής ενστάσεων.

«Είναι 4 συνάδελφοί μας οι οποίοι, κατά τη γνώμη μου, κατηγορούνται άδικα. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ζητά από την Ελληνική Δικαιοσύνη να ερευνήσει οικονομική ζημιά. Δεν υπερβαίνει, με βάση τα στοιχεία τα 7.200 ευρώ για όλους μαζί. Και για τον έναν το ποσό είναι απροσδιόριστο, δεν έχει προκύψει, δεν είναι σαφές αν έχει προκύψει οικονομική ζημιά. Μιλάμε για αιτήσεις οι οποίες έχουν γίνει εμπρόθεσμα, έχουν γίνει με νόμιμα μέσα, με την ένσταση που προβλέπει η νομοθεσία», επισήμανε ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

«Και ο βουλευτής πήρε τηλέφωνο, όπως παίρνουν και πολλοί άλλοι βουλευτές και της αντιπολίτευσης, να ρωτήσει τι γίνεται με την υπόθεση και την ένσταση που έχει καταθέσει ο παραγωγός. Δεν μιλάμε για εικονικούς αγρότες εδώ, μιλάμε για αγρότες που παράγουν. Έχει μεγάλη σημασία να το κατανοήσουμε αυτό. Άρα, λοιπόν, οι 4 συνάδελφοί μας δεν κατηγορούνται για παράνομο χρηματισμό. Δεν κατηγορούνται ότι έχουν πάρει ούτε ένα ευρώ παρανόμως. Κατηγορούνται και θα δούμε σε ποιο μέρος του ποινικού κώδικα αυτό περιγράφεται και μπορεί να σταθεί σε ένα δικαστήριο, ότι πήραν τηλέφωνο για μια νόμιμη διαδικασία. Για ζημιά η οποία δεν υπερβαίνει τα 7.000 ευρώ για όλους μαζί. Να δούμε αν αυτό είναι τελικά σκάνδαλο. Πρέπει να σταματήσει να καταπατάται το τεκμήριο της αθωότητας».