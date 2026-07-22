Για μια νέα εποχή για το Ολυμπιακό Κωπηλατοδρόμιο, με τη δημόσια περιουσία να είναι περιουσία όλων των Ελλήνων, έκανε λόγο ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, σε ομιλία του χθες κατά την τελετή παράδοσης του Ολυμπιακού Κωπηλατοδρομίου από το ΥΠΕΘΟΟ στο υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Παράλληλα, επεσήμανε ότι οι Ολυμπιακές υποδομές αποκτούν πραγματική αξία όταν, μαζί με τις νίκες του παρελθόντος, προετοιμάζουν και τις νίκες του μέλλοντος.

Σημειώνεται ότι την εκδήλωση διοργάνωσαν το Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο (Hellenic Growth Fund) και η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ).

Αναλυτικά, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ο υπουργός ανέφερε: «Ανοίγουμε ένα νέο κεφάλαιο για το Ολυμπιακό Κωπηλατοδρόμιο του Σχοινιά, με τη μεταβίβασή του από το Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο στο υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Και αυτή η επιλογή έχει ευρύτερη σημασία. Η δημόσια περιουσία είναι περιουσία όλων των Ελλήνων. Κάθε στοιχείο της έχει αξία, αλλά δεν έχουν όλα την ίδια αποστολή. Ούτε μπορεί η αξιοποίησή τους να ακολουθεί μία και μοναδική συνταγή.

Υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία που μπορούν να κινητοποιήσουν επενδύσεις, να γεννήσουν ανάπτυξη και να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας. Υπάρχουν άλλα, που αποκτούν μεγαλύτερη αξία όταν υπηρετούν έναν σταθερό δημόσιο σκοπό: την παιδεία, τον πολιτισμό, το φυσικό περιβάλλον, τον αθλητισμό. Η σωστή διαχείριση της δημόσιας περιουσίας βρίσκεται στο να μπορείς να κάνεις σωστά αυτή τη διάκριση: στην ικανότητα να γνωρίζεις τι έχεις στα χέρια σου, ποια είναι η πραγματική του αξία και ποια επιλογή μπορεί να υπηρετήσει καλύτερα το δημόσιο συμφέρον».

Στη συνέχεια, όπως τόνισε ο υπουργός: «Το Ολυμπιακό Κωπηλατοδρόμιο του Σχοινιά είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Πρόκειται για μια Ολυμπιακή υποδομή διεθνών προδιαγραφών, στην καρδιά του Εθνικού Πάρκου Σχοινιά- Μαραθώνα, σε μια περιοχή που αποτελεί τμήμα του δικτύου Natura 2000 και προστατεύεται από ένα ιδιαίτερα αυστηρό θεσμικό πλαίσιο. Ο χαρακτήρας και ο προορισμός αυτού του χώρου είναι εκ των πραγμάτων σαφείς. Εδώ προπονούνται αθλητές και εθνικές ομάδες που τιμούν το εθνόσημο. Εδώ φιλοξενούνται αγώνες. Εδώ συναντώνται καθημερινά ο πρωταθλητισμός, ο αθλητισμός και ένα μοναδικό φυσικό περιβάλλον.

Η καλύτερη αξιοποίηση αυτού του χώρου είναι, επομένως, να του δώσουμε τις προϋποθέσεις να κάνει ακόμη καλύτερα αυτό για το οποίο δημιουργήθηκε: Να υπηρετεί τον αθλητισμό. Να προσφέρει σύγχρονες και ασφαλείς συνθήκες προπόνησης. Να ανοίγει τον δρόμο σε περισσότερους νέους ανθρώπους. Να φιλοξενεί σημαντικές ελληνικές και διεθνείς διοργανώσεις. Και όλα αυτά με απόλυτο σεβασμό στο μοναδικό φυσικό περιβάλλον του Σχοινιά».

Με αυτή τη λογική, υπογράμμισε ο κ. Πιερρακάκης, κινήθηκε και το Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο. «Με στρατηγική, τεκμηρίωση και γνώμονα το δημόσιο συμφέρον, δημιούργησε τις προϋποθέσεις ώστε σήμερα η σκυτάλη να περάσει στον αναπληρωτή υπουργό Αθλητισμού και να υπάρξει ένας ενιαίος σχεδιασμός για τα επόμενα χρόνια. Η νέα αυτή σελίδα ξεκινά πάνω σε μια σημαντική βάση» ανέφερε.

«Το Ολυμπιακό Κωπηλατοδρόμιο ανακαινίστηκε και εκσυγχρονίστηκε. Έγιναν ουσιαστικές παρεμβάσεις στον υγρό στίβο και στις υπόλοιπες υποδομές του, βελτιώνοντας τη λειτουργικότητα, την ασφάλεια και συνολικά τις συνθήκες που προσφέρει. Σήμερα παραδίδεται ένας χώρος ανανεωμένος και καλύτερα προετοιμασμένος για να ανταποκριθεί στις ανάγκες των αθλητών που προπονούνται εδώ καθημερινά και στις απαιτήσεις σημαντικών αθλητικών διοργανώσεων. Και όταν μιλάμε για μια Ολυμπιακή εγκατάσταση, η συζήτηση αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερο βάρος.

Το 2004 η Ελλάδα απέδειξε ότι μπορεί να αναλάβει και να φέρει εις πέρας ένα εγχείρημα παγκόσμιας εμβέλειας. Διοργάνωσε Ολυμπιακούς Αγώνες οι οποίοι άφησαν το αποτύπωμά τους στην Ιστορία και δημιούργησε υποδομές υψηλού επιπέδου που έκαναν όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες υπερήφανους. Είκοσι και πλέον χρόνια μετά, το ερώτημα είναι τι κάνουμε με αυτή την κληρονομιά. Και η απάντηση βρίσκεται στη ζωή που συνεχίζει να υπάρχει μέσα σε αυτούς τους χώρους» πρόσθεσε ο υπουργός.

Σύμφωνα με τον ίδιο, «η αξία μιας Ολυμπιακής υποδομής κρίνεται στον χρόνο. Όταν τα φώτα της μεγάλης διοργάνωσης έχουν πια σβήσει και οι εξέδρες δεν είναι πια γεμάτες από θεατές από όλο τον κόσμο, τότε μένουν οι αθλητές και οι προπονητές. Οι νέοι που κάνουν τα πρώτα τους βήματα. Οι άνθρωποι που εργάζονται καθημερινά. Οι προπονήσεις που συνεχίζονται και οι νέοι μεγάλοι στόχοι οι οποίοι γεννιούνται. Οι Ολυμπιακές υποδομές αποκτούν πραγματική αξία όταν, μαζί με τις νίκες του παρελθόντος, προετοιμάζουν και τις νίκες του μέλλοντος. Αυτή είναι η Ολυμπιακή κληρονομιά που θέλουμε για τον Σχοινιά. Έναν χώρο ενεργό, που εξελίσσεται μαζί με τον ελληνικό αθλητισμό.

Ο αθλητισμός είναι μία από τις σημαντικότερες επενδύσεις που μπορεί να κάνει μια κοινωνία. Καλλιεργεί την αυτοπειθαρχία, την επιμονή, την ομαδικότητα και τον σεβασμό. Μαθαίνει ότι η επιτυχία απαιτεί συνέπεια, καθημερινή προσπάθεια και πίστη σε έναν κοινό στόχο».

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι «η διαδρομή προς μια μεγάλη διάκριση ξεκινά πολύ πριν από το βάθρο. Ξεκινά στις προπονήσεις νωρίς το πρωί, στις δύσκολες μέρες του καύσωνα, στη βροχή και στον αέρα. Στις αμέτρητες ώρες προσπάθειας που κανείς δεν βλέπει. Στις αποτυχίες που πρέπει να ξεπεράσεις και στις στιγμές που πρέπει να βρεις τη δύναμη να σηκωθείς και να μπορέσεις να συνεχίσεις. Και εκεί πρέπει να είμαστε δίπλα σας. Δημιουργώντας τις καλύτερες δυνατές συνθήκες για να μπορείτε να προπονείστε, να εξελίσσεστε και να διεκδικείτε τους στόχους σας.

Αυτό υπηρετεί και η σημερινή απόφαση. Και αφορά εξίσου στους αθλητές του σήμερα όσο και στους αθλητές του αύριο. Τα παιδιά που θα περάσουν για πρώτη φορά την πύλη αυτού του Κωπηλατοδρομίου, θα μπουν σε μια βάρκα, θα κρατήσουν ένα κουπί στα χέρια τους και ίσως, χωρίς ακόμη να το γνωρίζουν, θα ξεκινήσουν εδώ μια διαδρομή που μπορεί να τα οδηγήσει πολύ μακριά. Κάποια από αυτά μπορεί μια μέρα να εκπροσωπήσουν την Ελλάδα. Κάποια άλλα να φτάσουν σε ένα ευρωπαϊκό ή ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα. Κάποια να σταθούν σε ένα Ολυμπιακό βάθρο. Όλα, όμως, θα έχουν κερδίσει κάτι ιδιαίτερα πολύτιμο από τον αθλητισμό. Σε αυτά τα παιδιά και στους σημερινούς αθλητές, ανήκει πραγματικά το μέλλον αυτού του χώρου».

«Και υπάρχει ένας απλός τρόπος για να κρίνουμε, σε λίγα χρόνια από σήμερα, την επιτυχία της επιλογής που κάνουμε. Να επιστρέψουμε εδώ και να βρούμε το Κωπηλατοδρόμιο γεμάτο. Με περισσότερους αθλητές. Με σημαντικές διεθνείς διοργανώσεις. Με ακόμη καλύτερες συνθήκες προπόνησης. Και, πάνω απ’ όλα, να δούμε από αυτά τα νερά να ξεκινούν οι επόμενες μεγάλες διακρίσεις της Ελλάδας. Τότε θα ξέρουμε ότι κάναμε τη σωστή επιλογή», επισήμανε, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Τέλος, αναφερόμενος στις αθλήτριες και τους αθλητές: «Μην βάζετε όρια στα όνειρά σας. Εμείς θα είμαστε δίπλα σας, για να μπορέσουμε να σας δώσουμε τα μέσα και τις ευκαιρίες που χρειάζεστε. Η προσπάθεια είναι δική σας. Η δύναμη είναι μέσα σας. Και η περηφάνια, κάθε φορά που σηκώνετε την ελληνική σημαία ψηλά, είναι όλων μας».