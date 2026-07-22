Μία συνέντευξη κατά την οποία μίλησε για όλους και για όλα παραχώρησε το βράδυ της Τρίτης 21/7 η εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, Θεώνη Κουφονικολάκου. «Εμείς θα εφαρμόζαμε το διεθνές ένταλμα σύλληψης για τον Νετανιάχου» δήλωσε και αναφέρθηκε στη Γάζα.

Μιλώντας στην εκπομπή «Evening Report» του One Channel, η Θεώνη Κουφονικολάου είπε: «Ο πρώτος λόγος είναι γιατί η ΕΛΑΣ έχει πολύ στιβαρούς προγραμματικούς άξονες που έχουν σχεδιαστεί από πολύ καταρτισμένες ομάδες. Ο δεύτερος λόγος είναι γιατί φέρνει μια νέα κουλτούρα στα πολιτικά πράγματα. Μια κουλτούρα λογοδοσίας και διαφάνειας. Ο τρίτος λόγος είναι γιατί ο Αλέξης Τσίπρας έρχεται ως αρχηγός της ΕΛΑΣ με γεμάτες τις αποσκευές του από οικονομικές πολιτικές και κοινωνικές κατακτήσεις. Ο τέταρτος λόγος είναι γιατί συμμετέχουν πρόσωπα τα οποία κομίζουν τη δική τους εμπειρία, φέρνουν τα δικά τους θέματα προς συζήτηση, τη δική τους αντίληψη και το δικό τους όραμα».

«Βρισκόμαστε σε ένα κατώφλι διεθνών προκλήσεων»

Στο ερώτημα πού κατατάσσεται ο Αλέξης Τσίπρας ανάμεσα σε Πέδρο Σάντσεθ, Μπέρνι Σάντερς, Ζοχράν Μαμντάνι, Άντι Μπέρναμ, η εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ απάντησε: «Πλέον βρισκόμαστε σε ένα κατώφλι διεθνών προκλήσεων. Το μανιφέστο έκανε λόγο για σύγκλιση των ρευμάτων της ριζοσπαστικής Αριστεράς, της σοσιαλδημοκρατίας και της πολιτικής οικολογίας. Βρισκόμαστε σε συνθήκες που έχουμε την επέλαση της κλιματικής αλλαγής, της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης και της τεχνητής νοημοσύνης», σημείωσε.

«Ο Σάντερς είναι μια σταθερή αναφορά για τον Αλέξη Τσίπρα. Έχει κληθεί, έχει μιλήσει σε διάσκεψη του Ινστιτούτου. Ο Σάντσεθ τα καταφέρνει πολύ καλά, χαράσσει μια πολιτική που πολύ μας ενδιαφέρει και ο Μαμντάνι, στο πλαίσιο της αυτοδιοίκησης, πάλι κομίζει κάτι πάρα πολύ σημαντικό για εμάς» δήλωσε.

Όπως τόνισε αναφερόμενη στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη επεσήμανε ότι σε περίπτωση που αναλάμβανε τη διακυβέρνηση της χώρας θα εφάρμοζε το διεθνές ένταλμα σύλληψης για τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Υπάρχει ένταλμα σύλληψης από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Εφαρμόζουμε το ένταλμα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου. Είναι σαφή τα πράγματα για εμάς. Εμείς, από το πρώτο λεπτό, έχουμε μιλήσει για γενοκτονία του Ισραήλ στη Γάζα. Έχουμε μιλήσει για την ανάγκη άσκησης πίεσης ώστε να ανασταλεί η σύνδεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το Ισραήλ. Και η οικονομική και η εμπορική και οτιδήποτε άλλο υπάρχει σε αυτό το επίπεδο. Έχουμε μιλήσει για άμεση αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους. Ήρθε η στιγμή. Υπάρχουν χώρες που έχουν κάνει αυτό το βήμα. Έχουμε μιλήσει και για τις ντροπιαστικές πρακτικές εκ μέρους του πρωθυπουργού, ο οποίος, επειδή ο Νετανιάχου κινδυνεύει να συλληφθεί, πήγαινε στο Ισραήλ για να δώσει το στίγμα ότι δεν θέλει να ξεβολέψει τον Νετανιάχου, ώστε να μην εκτεθεί σε οποιονδήποτε κίνδυνο», διευκρίνισε.

«Είναι άλλο πράγμα το Ισραήλ και άλλο η κυβέρνηση Νετανιάχου», ξεκαθάρισε.