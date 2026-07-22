Με διπλό πολιτικό και αναπτυξιακό μήνυμα σηματοδότησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης την έναρξη της τελικής διαδρομής προς τις εθνικές εκλογές της άνοιξης του 2027. Από τη μία, παρουσίασε το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030, το οποίο προβλέπει τη διάθεση 23 δισ. ευρώ για δημόσιες επενδύσεις και αναπτυξιακές παρεμβάσεις, και από την άλλη χάραξε τον πολιτικό οδικό χάρτη της κυβέρνησης έως την ολοκλήρωση της τετραετίας.

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η πραγματική σύγκλιση της ελληνικής οικονομίας με την υπόλοιπη Ευρώπη θα κριθεί τα επόμενα χρόνια πρωτίστως από τις δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις. Όπως τόνισε, οι πόροι ύψους 23 δισ. ευρώ που προβλέπονται μέσω του νέου προγράμματος θα αποτελέσουν τη βασική «δύναμη πυρός» για την αναπτυξιακή πορεία της χώρας.

Παράλληλα, έδωσε και το πολιτικό στίγμα των επόμενων μηνών, σημειώνοντας ότι έχει θέσει «τον πήχη των προσδοκιών πολύ ψηλά», με τους υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης να αποτελούν κορυφαία κυβερνητική προτεραιότητα. Συνέδεσε, μάλιστα, την αναπτυξιακή στρατηγική με τον εκλογικό σχεδιασμό της ΝΔ, επισημαίνοντας ότι το νέο προεκλογικό πρόγραμμα της κυβέρνησης θα αρχίσει να ξεδιπλώνεται από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης τον Σεπτέμβριο, με ορίζοντα τις εκλογές του 2027.

Ο κυβερνητικός οδικός χάρτης μέχρι τις κάλπες

Το συνολικό σχέδιο της κυβέρνησης έως τις εθνικές εκλογές θα έχει ως βασικούς σταθμούς τη Συνταγματική Αναθεώρηση, τις εξαγγελίες της ΔΕΘ, τη σύγκριση του προγράμματος της ΝΔ με εκείνα της αντιπολίτευσης, την ατζέντα για την Ελλάδα του 2030, καθώς και τη διεκδίκηση τρίτης συνεχόμενης κυβερνητικής θητείας.

«Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027»

Ο πρωθυπουργός επανέλαβε με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο ότι οι εθνικές εκλογές θα πραγματοποιηθούν με την ολοκλήρωση της κυβερνητικής τετραετίας, την άνοιξη του 2027, επιδιώκοντας να κλείσει κάθε συζήτηση περί πρόωρης προσφυγής στις κάλπες. Με τη νέα αυτή παρέμβαση κατέστησε σαφές ότι οι συνεχείς δημόσιες αναφορές του στο συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα δεν αποτελούν επικοινωνιακή τακτική, αλλά σταθερή πολιτική επιλογή.

«Για να μη γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω»

Απαντώντας στο γιατί η Νέα Δημοκρατία διεκδικεί τρίτη συνεχόμενη θητεία, ανώτατα κυβερνητικά στελέχη επισημαίνουν ότι αυτό είναι αναγκαίο «για να μη γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω». Εξηγούν ότι η χώρα δεν αντέχει ούτε την οπισθοδρόμηση ούτε συνθήκες ακυβερνησίας και διακομματικών παζαριών, αλλά χρειάζεται συνέχεια, σταθερότητα και καθαρές λύσεις.

Επόμενος σταθμός τα Γρεβενά

Από το Μέγαρο Μαξίμου επισημαίνουν ότι η ΝΔ διατηρεί την πρωτοβουλία των κινήσεων και διαθέτει την πολιτική και οργανωτική αντοχή για τον «μαραθώνιο» μέχρι τις εκλογές της άνοιξης του 2027. Στο πλαίσιο αυτό οι περιοδείες του πρωθυπουργού θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση, με επόμενο σταθμό τα Γρεβενά για την παράδοση του αυτοκινητοδρόμου Ε65.