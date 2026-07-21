Μετά την έγκρισή του κατά πλειοψηφία από την Ολομέλεια της Βουλής, το νομοσχέδιο του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας με τίτλο «Προσωπικός Βοηθός, Πρώιμη Παρέμβαση και λοιπές ενεργητικές πολιτικές για άτομα με αναπηρία, ρυθμίσεις στεγαστικής πολιτικής και άλλες διατάξεις» παίρνει πλέον τον δρόμο για δημοσίευση στο Εθνικό Τυπογραφείο.

Στις βασικές διατάξεις που εγκρίθηκαν περιλαμβάνονται η οριστική κατάργηση των περικοπών στις συντάξεις χηρείας, καθώς και η απαγόρευση χρήσης ηλεκτρικών πατινιών από ανήλικους ηλικίας κάτω των 17 ετών.