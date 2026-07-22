Συστάσεις προς τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και τις Περιφέρειες της χώρας για τη λήψη προληπτικών μέτρων απέστειλε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, λόγω των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων και του αυξημένου κινδύνου από τον επερχόμενο καύσωνα.

Η παρέμβαση του υπουργείου ακολουθεί την ανακοίνωση του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, η οποία εκδόθηκε μετά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου.

Με σχετικό έγγραφο, το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας καλεί τους αρμόδιους φορείς να βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή και να προχωρήσουν εγκαίρως στην κατάλληλη προετοιμασία των δομών που βρίσκονται υπό την ευθύνη τους.

Ειδικότερα, ζητείται η λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για την προστασία τόσο των ωφελουμένων όσο και του προσωπικού, καθώς και η επικοινωνία με τις τοπικές αρχές, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο.

Παράλληλα, οι φορείς καλούνται να παρακολουθούν διαρκώς τις ανακοινώσεις και τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας σχετικά με την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις Μονάδες Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης, στις οποίες περιλαμβάνονται οι παιδικοί, βρεφικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί.

Οι συγκεκριμένες δομές καλούνται να εφαρμόσουν ειδικά μέτρα για την προστασία των βρεφών και των νηπίων, τόσο κατά την παραμονή τους στους χώρους τους όσο και κατά τη μεταφορά τους από και προς τις μονάδες.

Ταυτόχρονα, ζητείται από τις Περιφέρειες να ενημερώσουν τις περιφερειακές ενότητες, ώστε οι σχετικές οδηγίες να φτάσουν σε όλες τις αρμόδιες κοινωνικές δομές.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται οι Μονάδες Παιδικής Προστασίας και Φροντίδας ιδιωτικού δικαίου, τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών, τα ΚΔΑΠ ΑμεΑ, οι παιδικές κατασκηνώσεις, οι Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων και οι Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης.

Η ενημέρωση αφορά ακόμη τα Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων, τα Κέντρα Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας, τα Θεραπευτήρια Χρόνιων Παθήσεων, τα Συμβουλευτικά Κέντρα και τους Ξενώνες Φιλοξενίας.

Στη λίστα περιλαμβάνονται επίσης τα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας των Περιφερειών και το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης.