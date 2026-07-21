Σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα τίθενται το ΕΚΑΒ και οι δομές του Εθνικού Συστήματος Υγείας ενόψει του ισχυρού κύματος καύσωνα, με τις υγειονομικές αρχές να προετοιμάζονται για ενδεχόμενη αύξηση των περιστατικών θερμικής εξάντλησης και θερμοπληξίας.

Ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, ανέφερε ότι έχει ήδη εκδοθεί σχετική εγκύκλιος από το Υπουργείο Υγείας και απηύθυνε αυστηρή σύσταση προς τους πολίτες να αποφεύγουν την άσκοπη έκθεση στις ακραίες θερμοκρασίες.

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δείξουν οι ηλικιωμένοι, τα μικρά παιδιά, οι έγκυες, οι χρονίως πάσχοντες και όσοι λαμβάνουν συγκεκριμένη φαρμακευτική αγωγή.

Παρά την κινητοποίηση, ο κ. Θεμιστοκλέους, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό «MEGA», διαβεβαίωσε ότι μέχρι στιγμής δεν καταγράφεται αυξημένη πίεση στα νοσοκομεία και στις υπόλοιπες υγειονομικές δομές.

Τι πρέπει να κάνουν όσοι αισθανθούν αδιαθεσία

Οι πολίτες που παρουσιάζουν συμπτώματα όπως ζάλη, έντονη αδυναμία, πονοκέφαλο, ναυτία ή τάση λιποθυμίας καλούνται να επικοινωνούν αρχικά με τον προσωπικό ή τον θεράποντα ιατρό τους, προκειμένου να λάβουν τις κατάλληλες οδηγίες.

Για τις ευπαθείς ομάδες, ο υφυπουργός Υγείας επανέλαβε ότι είναι απαραίτητη η αποφυγή έκθεσης στον ήλιο, ιδιαίτερα από τις 11:00 το πρωί έως τις 17:00 το απόγευμα, όταν η θερμική καταπόνηση κορυφώνεται.

Παράλληλα, συνέστησε τη χρήση ανοιχτόχρωμων και ελαφριών ρούχων, την κατανάλωση άφθονων υγρών και την πλήρη αποφυγή του αλκοόλ, καθώς μπορεί να επιδεινώσει την αφυδάτωση.

«Τριπλασιάσαμε τις βάρδιες των ασθενοφόρων»

Το ΕΚΑΒ ενεργοποιεί το θερινό επιχειρησιακό σχέδιο, με σημαντική ενίσχυση προσωπικού και μέσων στις περιοχές όπου ο πληθυσμός εκτοξεύεται κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.

«Έχουμε τριπλασιάσει τις βάρδιες των ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ», δήλωσε ο Μάριος Θεμιστοκλέους, επισημαίνοντας ότι το σχέδιο εφαρμόζεται από την προηγούμενη χρονιά και έχει ήδη αποδώσει.

Η ενίσχυση επικεντρώνεται κυρίως σε νησιά και τουριστικούς προορισμούς, όπου οι ανάγκες πολλαπλασιάζονται εξαιτίας της αυξημένης επισκεψιμότητας και των ακραίων θερμοκρασιών.

Καθοριστική είναι και η συμβολή των δήμων, αρκετοί από τους οποίους προσφέρουν κατάλυμα στους διασώστες του ΕΚΑΒ που μετακινούνται εποχικά.

Ωστόσο, ο υφυπουργός παραδέχθηκε ότι η στέγαση δεν έχει εξασφαλιστεί σε όλες τις περιοχές και ότι εξακολουθούν να υπάρχουν κενά που πρέπει να καλυφθούν.

Επίδομα 2.100 ευρώ για γιατρούς στα νησιά

Αναφερόμενος στη στελέχωση των νησιωτικών και δυσπρόσιτων περιοχών, ο κ. Θεμιστοκλέους υποστήριξε ότι η κατάσταση είναι αισθητά βελτιωμένη σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.

Οι γιατροί που μετακινούνται σε νησιά και δύσκολες περιοχές λαμβάνουν επιπλέον επίδομα ύψους 2.100 ευρώ, πέραν του μισθού τους, ενώ οικονομικές ενισχύσεις προβλέπονται και για το υπόλοιπο υγειονομικό προσωπικό.

Στις περισσότερες περιοχές έχει παράλληλα εξασφαλιστεί η διαμονή των μετακινούμενων εργαζομένων, ένα ζήτημα που στο παρελθόν αποτελούσε βασικό εμπόδιο για την κάλυψη των θέσεων.

Καλύφθηκαν 200 από τις 300 «άγονες» θέσεις

Σημαντική πρόοδος έχει σημειωθεί και στις λεγόμενες «άγονες» θέσεις, οι οποίες παρέμεναν κενές επί σειρά ετών.

Σύμφωνα με τον υφυπουργό Υγείας, από τις συνολικά 300 θέσεις έχουν ήδη καλυφθεί περίπου οι 200, ενώ το Υπουργείο αναμένει ότι θα καλυφθεί επιπλέον αριθμός θέσεων μέσα από την τρέχουσα διαδικασία.

Παρά τη βελτιωμένη εικόνα, η πραγματική δοκιμασία για το σύστημα υγείας αρχίζει με την κορύφωση του καύσωνα, καθώς ακόμη και λίγες ώρες έκθεσης σε ακραίες θερμοκρασίες μπορούν να προκαλέσουν σοβαρά προβλήματα, ιδιαίτερα σε ηλικιωμένους και ευάλωτους πολίτες.