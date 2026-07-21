Από 100% καινούργια λεωφορεία θα απαρτίζεται μέχρι το τέλος του 2027 ο στόλος του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΟΑΣΘ), όπως επιβεβαίωσε σήμερα ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του φορέα, Κώστας Ταγγίρης, κατά την εκδήλωση παραλαβής των 50 νέων ηλεκτρικών οχημάτων του Οργανισμού, παρουσία του αναπληρωτή υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, Γιώργου Κώτσηρα.

Τα νέα λεωφορεία θα βγουν στους δρόμους την 1η Σεπτεμβρίου και θα δρομολογηθούν σε γραμμές και συνοικίες που δεν εξυπηρετούνται από το Μετρό, κυρίως στη δυτική Θεσσαλονίκη.

Αναλυτικότερα, τα δέκα από αυτά, που είναι επιπλέον εξοπλισμένα με αποσκευοφυλάκιο, θα εξυπηρετούν τη γραμμή του αεροδρομίου και τα υπόλοιπα 40 θα δρομολογηθούν σε γραμμές κορμού και σε πολυπληθείς περιοχές. Με την προσθήκη των 50 νέων οχημάτων, τα δύο τρίτα των λεωφορείων του ΟΑΣΘ έχουν πλέον ημερομηνία πρώτης κυκλοφορίας μετά το 2024.

«Είναι μια σημαντική ενίσχυση του στόλου της πόλης»

«Ακόμη περισσότερο θα αναβαθμιστεί συγκοινωνιακά η Θεσσαλονίκη», δήλωσε ο Γιώργος Κώτσηρας, σημειώνοντας ότι συνεχίζονται οι προσπάθειες για την εξασφάλιση πρόσθετης χρηματοδότησης μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, ώστε να προστεθούν περισσότερα λεωφορεία στον στόλο της πόλης.

«Είμαι σήμερα εδώ όχι μόνο για τα λεωφορεία αυτά καθαυτά, που είναι μια σημαντική ενίσχυση του στόλου της πόλης, αλλά για να αναδείξουμε και να σηματοδοτήσουμε ότι η Θεσσαλονίκη βρίσκεται στην καρδιά των κυβερνητικών πρωτοβουλιών και για τις υποδομές και για τις μεταφορές», υπογράμμισε ο αρμόδιος αναπληρωτής υπουργός.

Υπογράμμισε επίσης ότι έχει γίνει σημαντική προσπάθεια για την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού, σημειώνοντας πως χωρίς επαρκές προσωπικό οι προσπάθειες αυτές δεν μπορούν να έχουν το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Προσέθεσε, δε, ότι στόχος είναι κάθε πολίτης να αισθάνεται ότι θα έχει πρόσβαση σε αξιόπιστη, αξιοπρεπή και ασφαλή δημόσια συγκοινωνία. «Αυτός είναι ο ρόλος μας, αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Συνεχίζουμε την προσπάθεια για τον Δυτικό Προαστιακό, για το Μετρό, για το flyover, για όλα τα μεγάλα έργα τα οποία έχει ανάγκη η πόλη», κατέληξε, διατυπώνοντας την εκτίμηση ότι «θα έχουμε ακόμα καλύτερες μέρες για τις συγκοινωνίες και τις μεταφορές στη Θεσσαλονίκη».

Τα χαρακτηριστικά των 50 νέων λεωφορείων

Τα 50 νέα ηλεκτρικά λεωφορεία έχουν κατασκευαστεί από την κινεζική εταιρεία Yutong. Είναι αρθρωτά (με φυσούνα), μήκους 18 μέτρων και χωρητικότητας 130 επιβατών. Φορτίζονται σε περίπου 3,5 ώρες και, το πρώτο χρονικό διάστημα, η φόρτισή τους θα γίνεται στον υφιστάμενο σταθμό του ΟΑΣΘ. Βάσει των προδιαγραφών του διαγωνισμού, πρέπει να έχουν αυτονομία τουλάχιστον 200 χιλιομέτρων, ωστόσο υπερκαλύπτουν με άνεση τα 300 χιλιόμετρα.

Διαθέτουν σύστημα κλιματισμού, εξαερισμού και παράθυρα με ανάκλιση. Επιπλέον, είναι εξοπλισμένα με ράμπα για την πρόσβαση των Ατόμων με Αναπηρίες στη δεύτερη από τις τέσσερις θύρες, καθώς και με ειδική θέση για αναπηρικό αμαξίδιο. Διαθέτουν εσωτερικό σύστημα φωτισμού με λάμπες LED, το οποίο προσαρμόζεται αυτόματα ανάλογα με την ώρα και το εξωτερικό φως.

Τα οχήματα είναι εξοπλισμένα με προηγμένη σειρά συστημάτων ασφαλείας. Είναι οικολογικά, αθόρυβα και μηδενικών εκπομπών ρύπων, ενώ διαθέτουν θύρες usb για τη φόρτιση φορητών συσκευών από τους επιβάτες.

Δέκα από αυτά τα λεωφορεία είναι επιπλέον εξοπλισμένα με αποσκευοφυλάκιο, προκειμένου να εξυπηρετούν τη γραμμή του Αεροδρομίου. Τα υπόλοιπα 40 θα δρομολογηθούν σε γραμμές κορμού και σε πολυπληθείς περιοχές της Θεσσαλονίκης που δεν εξυπηρετούνται από το Μετρό.

Η σύμβαση για την προμήθεια των 50 λεωφορείων και των 25 φορτιστών υπεγράφη στις 2 Απριλίου και η χρηματοδότηση έγινε από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με κόστος 32,65 εκατ. ευρώ, πλέον ΦΠΑ.

Τον αγιασμό των νέων λεωφορείων έκανε ο μητροπολίτης Νεαπόλεως – Σταυρουπόλεως, Βαρνάβας, ο οποίος ζήτησε από τον υπουργό, η δυτική Θεσσαλονίκη να αποτελεί προτεραιότητα για την κυβέρνηση, με ταχεία προώθηση του δυτικού προαστιακού και της επέκτασης του Μετρό προς δυσμάς. Παρόντες στην εκδήλωση ήταν στελέχη της κινεζικής Yutong, κατασκευάστριας των λεωφορείων, τα οποία (τα λεωφορεία) κατέφθασαν πριν από λίγες ημέρες στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης από την Κίνα, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.