Τέλος στην περικοπή των συντάξεων χηρείας μετά την τριετία για χιλιάδες δικαιούχους βάζει η νέα ρύθμιση που κατατίθεται προς ψήφιση στη Βουλή. Ο υφυπουργός Εργασίας, Κώστας Καραγκούνης, εξήγησε ποιους αφορά η αλλαγή και ποιοι είναι οι ωφελούμενοι από την τροπολογία.

Ο ίδιος, μιλώντας το πρωί της Τρίτης 21 Ιουλίου στην ΕΡΤ, δήλωσε ότι «καταργείται ο νόμος Κατρούγκαλου που κατακρεούργησε τις συντάξεις χηρείας», αναφερόμενος στην κατάργηση της περικοπής μετά την τριετία. Όπως σημείωσε, οι συνταξιούχοι του Δημοσίου θα δουν από τον Αύγουστο το ποσοστό της σύνταξης να αυξάνεται από 35% σε 70%.

Αναφερόμενος στους 75.000 συνταξιούχους του ιδιωτικού τομέα, ο Κώστας Καραγκούνης σημείωσε ότι με την ψήφιση της τροπολογίας δεν θα εφαρμοστούν περικοπές, ενώ δεν θα ζητηθούν αναδρομικά ποσά.

Παράλληλα, για περίπου 122.000 συνταξιούχους που λαμβάνουν δύο συντάξεις, ανέφερε ότι προστατεύονται πλέον από την περικοπή της δεύτερης εθνικής σύνταξης.

Στη συνέχεια, έκανε λόγο για τον διπλασιασμό των ποσών που λαμβάνουν τα ορφανά παιδιά τα οποία έχουν χάσει και τους δύο γονείς τους. Με τη νέα ρύθμιση, αντί να λαμβάνουν το ήμισυ της εθνικής σύνταξης, θα δικαιούνται ολόκληρο το ποσό.

«Απαλλάσσουμε από αναδρομικά συνταξιούχους που λαμβάνουν ποσά από δικό τους δικαίωμα και ταυτόχρονα σύνταξη λόγω θανάτου, οι οποίες προέρχονται από διαφορετικά ασφαλιστικά δικαιώματα», σημείωσε ο Κώστας Καραγκούνης.

«Είναι μια σημαντική μέρα, η υπουργός Εργασίας σε λίγο θα καταθέσει την τροπολογία για να ψηφιστεί και να δοθεί οριστική λύση σε αυτό που μας άφησε ως τεράστια εκκρεμότητα, ως τεράστιο πρόβλημα ο νόμος Τσίπρα – Κατρούγκαλου, που δυστυχώς κατακρεούργησε τις συντάξεις χηρείας», ανέφερε, διευκρινίζοντας ότι από τον Αύγουστο και μετά θα υπάρξει ρύθμιση ξεχωριστά για τον καθέναν, είτε αναφορικά με περικοπή που θα αυξηθεί, είτε με περικοπή που δεν θα γίνει.

Τα μέτρα για τον καύσωνα

Αναφερόμενος στον καύσωνα, ο Κώστας Καραγκούνης τόνισε ότι σε περίπτωση επιδείνωσης των συνθηκών θα ληφθούν πρόσθετα μέτρα, ενώ ήδη έχει εκδοθεί ανακοίνωση για την πρόληψη της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων. Όπως ανέφερε, «στις έκτακτες συνθήκες προηγείται η υγεία των εργαζομένων», σημειώνοντας ότι ορισμένες επιχειρήσεις έχουν ήδη προχωρήσει σε παύση εργασιών λόγω των υψηλών θερμοκρασιών.

«Παρακολουθούμε την εξέλιξη του καύσωνα και σύμφωνα με τις υποδείξεις δεν είμαστε ακόμη στο πορτοκαλί-κόκκινο, ζήτημα που αξιολογεί η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία. Πέρυσι έγινε 13 φορές παύση εργασιών και είμαστε από τις λίγες χώρες που το κάνουμε, ενώ ενδεικτικά ο Γάλλος υπουργός Εργασίας ανέφερε την Ελλάδα ως πρότυπο. Αυτή τη στιγμή ανεξάρτητη Επιθεώρηση Εργασίας κάνει ελέγχους παντού για τυχόν παραβάσεις νομοθεσίας ή ακαταλληλότητας χώρων ρουχισμού ή κλιματισμού και βάσει των ρυθμίσεων που έχουμε φέρει υπάρχει γενική πρόνοια που εξειδικεύεται. Αν έχουμε συγκεκριμένη σύσταση από το υπουργείο Κλιματικής Αλλαγής θα προχωρήσουμε σε λήψη συγκεκριμένων μέτρων», ανέφερε.

Παράλληλα, σημείωσε ότι σε περίπτωση παύσης εργασιών λόγω έκτακτων συνθηκών, η καταβολή του ημερομισθίου αποτελεί ευθύνη του εργοδότη. Όπως ανέφερε, ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στα τεχνικά έργα και τις οικοδομές, όπου ο εργοδότης οφείλει να προχωρά στις προβλεπόμενες από τον νόμο διακοπές εργασιών όταν οι συνθήκες το επιβάλλουν.

Για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ

Αναφερόμενος στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο Κώστας Καραγκούνης υπογράμμισε την ανάγκη να αναμένονται οι αποφάσεις της Δικαιοσύνης, σημειώνοντας ότι δεν πρέπει να προδικάζονται καταστάσεις.

«Να είμαστε θεσμικοί και να περιμένουμε την απόφαση Δικαιοσύνης. Να μην βγάζουμε συμπεράσματα γιατί ήδη πολλοί που κρεμάστηκαν στα μανταλάκια ως κλέφτες και απατεώνες, ό,τι χειρότερο για πολιτικό πρόσωπο, είναι πλέον υποθέσεις που έχουν αρχειοθετηθεί. Λέγαμε για εκατομμύρια, αλλά είναι ποσά της τάξης των 10.000».

«Καταδικάστηκαν αμετάκλητα αυτοί οι οποίοι μας κρέμασαν στα μανταλάκια; Πρόσβαλαν τη Νέα Δημοκρατία, πρόσβαλαν υπουργούς, πρόσβαλαν πρώην πρωθυπουργούς; Η παράταξη της Νέας Δημοκρατίας έχει πληρώσει πολλά, όπως η υπόθεση Νοβάρτις όπου καταδικάστηκαν αυτοί που μάς κρέμασαν στα μανταλάκια», πρόσθεσε και προειδοποίησε ότι «αυτοί που κερδίζουν από την τοξική πολιτική πραγματικότητα είναι τα άκρα».

«Βλέπω καταδίκες του 2017-2018, τότε που δεν είχε αναλάβει η ευρωπαϊκή εισαγγελία αλλά η ελληνική Δικαιοσύνη», πρόσθεσε.

«Θα μπορούσαμε να διαμοιράσουμε την ευθύνη δεξιά και αριστερά, αλλά έχουμε αναλάβει τις ευθύνες μας. Γι΄αυτό λέω να είμαστε προσεκτικοί. Έλεγχος έγινε μετά το 2019, δεν είδα παλαιότερα επί ΠΑΣΟK, αν και τα έλεγε ο Πάγκαλος», είπε ο υφυπουργός Εργασίας. Κλείνοντας, υπογράμμισε ότι ποσό ύψους 250 εκατ. ευρώ επιστρέφεται στους αγρότες.