«Η Ελλάδα, κεφαλαιοποιώντας την ισχυρή της παρουσία στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και με όχημα την πίστη της στη διεθνή πολυμέρεια, διευρύνει τις συνεργασίες και κάνει συνεχώς πιο ενεργή την παρουσία της στον κόσμο», ανέφερε ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, σε δήλωσή του μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψής του στην Ιαπωνία, το Βιετνάμ και τη Δημοκρατία της Κορέας.

Όπως ανέφερε, είχε εκτενείς διαβουλεύσεις με τον Υπουργό Εξωτερικών της Κορέας και την αποστολή του για την ανάπτυξη των διμερών σχέσεων, για μια κοινή πορεία για την αντιμετώπιση των διεθνών και περιφερειακών προβλημάτων.

«Με την Κορέα μας συνδέουν ιστορικοί δεσμοί, ήδη από την εποχή του Πολέμου της Κορέας, περισσότερο από 75 χρόνια πριν, όταν η Ελλάδα, υπό τη σημαία των Ηνωμένων Εθνών, συνέβαλε καθοριστικά στην εμπέδωση της δημοκρατίας και της ευημερίας σε εξαιρετικά δύσκολες εποχές», επεσήμανε.

Ολοκληρώνεται, όπως ανέφερε, ένας κύκλος επαφών και επισκέψεων που ξεκίνησε από την Ιαπωνία, συνεχίστηκε στο Βιετνάμ και καταλήγει στην Κορέα.

«Το κοινό σημείο των επισκέψεων στις τρεις χώρες είναι ότι αποτελούν ανερχόμενες δυνάμεις στο διπλωματικό περιφερειακό και διεθνές στερέωμα. Η Ιαπωνία και η Κορέα στην περιοχή του Ινδο-Ειρηνικού, με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πολύ ισχυρούς δεσμούς, όπως και το Βιετνάμ, στο πλαίσιο ακριβώς της Ένωσης των κρατών της Νοτιοανατολικής Ασίας» σημείωσε.

«Εκείνο που μας συνδέει είναι η πίστη μας στο διεθνές δίκαιο και ιδίως, στο Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας. Είχαμε μια συναντίληψη απόλυτη για τα ζητήματα, τα οποία αφορούν τα περιφερειακά και τα διεθνή ζητήματα αιχμής», τόνισε και πρόσθεσε: «Εκείνο το οποίο θα πράξουμε είναι να συντονιστούμε περισσότερο αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες, έτσι ώστε να γίνει καθολικά αποδεκτό το ότι δεν είναι δυνατόν να υπάρξει καμία παραχώρηση στο διεθνές δίκαιο, ιδίως το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας».

«Ιδίως με τις χώρες αυτές Ιαπωνία, Βιετνάμ και Κορέα, συζητήσαμε και θέματα που αφορούν το διεθνές εμπόριο», υπογράμμισε.

«Η Ελλάδα θα έχει μια ισχυρή παρουσία, ιδίως με όχημα τη ναυτιλιακή της κοινότητα». «Η ναυτιλία μας έχει ένα πολύ ισχυρό αποτύπωμα στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ασίας. Θα αναπτύξουμε περισσότερες δράσεις, οι οποίες θα αφορούν συνολικά τις νέες μορφές ναυτιλίας, την πράσινη ναυτιλία, την καινοτομία, την έρευνα και βεβαίως, την εκπαίδευση των ναυτικών», τόνισε ο Γιώργος Γεραπετρίτης, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.