Στα σενάρια πρόωρων εκλογών, στις επικείμενες εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, στις παρεμβάσεις για τις τιμές των καυσίμων, αλλά και στη δικαστική εξέλιξη της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ αναφέρθηκε ο υφυπουργός στον Πρωθυπουργό, Θανάσης Κοντογεώργης.

«Οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Ο πρωθυπουργός το έχει δηλώσει σε όλους τους τόνους», ξεκαθάρισε ο κ. Κοντογεώργης, διαψεύδοντας κατηγορηματικά τα σενάρια για πρόωρη προσφυγή στις κάλπες.

Όπως υποστήριξε, «έχουν μπει οι βάσεις που θα λειτουργήσουν ως βατήρας για τα άλματα που χρειαζόμαστε για το μέλλον και που αφορούν την οικονομική ανάπτυξη και την καθημερινότητα των πολιτών».

Ο υφυπουργός τόνισε ακόμη ότι οι συνθήκες που επικρατούν στο γεωπολιτικό περιβάλλον καθιστούν απαραίτητη την εξασφάλιση της πολιτικής σταθερότητας στη χώρα, κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στην ΕΡΤnews.

«Δεν είναι προεκλογικές περιοδείες»

Αναφερόμενος στις περιοδείες του πρωθυπουργού, κυβερνητικών στελεχών και του ίδιου σε ολόκληρη τη χώρα, ο κ. Κοντογεώργης υποστήριξε ότι δεν αποτελούν ένδειξη προετοιμασίας για πρόωρες εκλογές.

«Είναι η υλοποίηση και η παρουσίαση του κυβερνητικού προγράμματος, με πολλά έργα να ωριμάζουν και να εγκαινιάζονται. Εξάλλου, ο πρωθυπουργός τρία χρόνια τώρα μεταβαίνει σε όλη την Ελλάδα», δήλωσε.

Τι θα ανακοινωθεί στη ΔΕΘ

Ο κ. Κοντογεώργης χαρακτήρισε τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης «οικονομικό, αλλά όχι μόνο, ορόσημο», σημειώνοντας ότι εκεί θα παρουσιαστεί ο οικονομικός σχεδιασμός της κυβέρνησης, ο οποίος δεν θα περιορίζεται μόνο στο επόμενο έτος, αλλά θα εκτείνεται σε βάθος χρόνου.

«Σημασία έχει όσο το δυνατόν περισσότεροι Έλληνες και Ελληνίδες να επωφεληθούν από τα μέτρα και να δουν τον εαυτό τους στις πολιτικές που θα ανακοινώσει η κυβέρνηση», ανέφερε.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι βασική κυβερνητική προτεραιότητα παραμένει «η πολιτική της μείωσης των φορολογικών βαρών με την ταυτόχρονη συνέχιση της ανάπτυξης».

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο πρωθυπουργός αξιολογεί τις προτάσεις, λαμβάνοντας υπόψη την πορεία του τουρισμού, τις επιπτώσεις των εξελίξεων στον Κόλπο και τον διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο, προτού λάβει τις τελικές αποφάσεις.

Η παρέμβαση στις τιμές των καυσίμων

Στο μέτωπο των καυσίμων, ο υφυπουργός δήλωσε ότι η κυβέρνηση, σε συνεννόηση με τα διυλιστήρια, εξασφάλισε μείωση κατά 10 λεπτά στη βενζίνη και κατά 5 λεπτά στο ντίζελ.

Ωστόσο, όπως σημείωσε, οι διεθνείς εξελίξεις δεν επέτρεψαν να αποτυπωθεί πλήρως η συγκεκριμένη μείωση στις τελικές τιμές.

«Λαμβάνουμε μέτρα βαθμηδόν, ενισχύοντας τη μεταφορική αλυσίδα και τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες», δήλωσε, προσθέτοντας ότι «η κυβέρνηση παρεμβαίνει κάθε φορά που υπάρχει ζήτημα, αλλά και κάνει τα “κουμάντα” της για κάθε σενάριο».

Η απάντηση στην αντιπολίτευση

Ερωτηθείς για την κριτική και τις προτάσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης, ο κ. Κοντογεώργης υποστήριξε ότι το βασικό ερώτημα είναι «πώς εξασφαλίζεις την ανάπτυξη της χώρας με δημοσιονομική σταθερότητα και χωρίς φορομπηχτικές πολιτικές και, ταυτόχρονα, ένα μείγμα μέτρων για τη δίκαιη αναδιανομή του μερίσματος ανάπτυξης».

Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση διαθέτει ένα συνολικό και κοστολογημένο σχέδιο, ενώ κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι δεν δίνει συγκεκριμένες απαντήσεις.

«Έχει σημασία ποιοι δίνουν απατηλές υποσχέσεις και ποιοι μιλούν επί πραγματικών δεδομένων. Μέχρι στιγμής, αυτό δεν το έχουμε δει από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Απαντήσεις δεν παίρνουμε εμείς και, κυρίως, δεν παίρνουν οι πολίτες», δήλωσε.

Τι είπε για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ

Αναφερόμενος στη δικαστική εξέλιξη της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κ. Κοντογεώργης σημείωσε ότι «η κυβέρνηση σέβεται τη Δικαιοσύνη και αυτός ο σεβασμός δεν είναι α λα καρτ».

Σύμφωνα με τον υφυπουργό, στις υποθέσεις δημοσίου ενδιαφέροντος οι διαδικασίες θα πρέπει να προχωρούν γρήγορα, ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να αποφεύγονται ενέργειες που δημιουργούν εντυπώσεις.

Απαντώντας στην κριτική της αντιπολίτευσης, έκανε λόγο για «δυσανάλογη σε ένταση και φρασεολογία επίθεση», σημειώνοντας ότι κόμματα της αντιπολίτευσης μίλησαν για «κυβέρνηση υποδίκων».

«Η κυβέρνηση δεν έκανε λόγο για αντιπολίτευση υποδίκων, ενώ τρεις στους τέσσερις βουλευτές, αυτά τα χρόνια, για τους οποίους έχει ζητηθεί η άρση ασυλίας για εικαζόμενα πλημμελήματα ή αδικήματα προέρχονται από την αντιπολίτευση», κατέληξε.

Απαντώντας στην κριτική της αντιπολίτευσης, έκανε λόγο για «δυσανάλογη σε ένταση και φρασεολογία επίθεση», σημειώνοντας ότι κόμματα της αντιπολίτευσης μίλησαν για «κυβέρνηση υποδίκων».

«Η κυβέρνηση δεν έκανε λόγο για αντιπολίτευση υποδίκων, ενώ τρεις στους τέσσερις βουλευτές, αυτά τα χρόνια, για τους οποίους έχει ζητηθεί η άρση ασυλίας για εικαζόμενα πλημμελήματα ή αδικήματα προέρχονται από την αντιπολίτευση», κατέληξε.