Πενήντα δύο χρόνια συμπληρώνονται από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, στις 20 Ιουλίου 1974, μια ημέρα που σημάδεψε την ιστορία του νησιού και τις ζωές χιλιάδων ανθρώπων.

Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους αναφέρεται στη δική του οικογενειακή μαρτυρία.

«Υπάρχουν κάποιες ημερομηνίες που δεν είναι απλώς μια επέτειος. Για την οικογένειά μου, η 20ή Ιουλίου είναι η ημέρα που έχασε το σπίτι της. Οι δικοί μου άνθρωποι έφυγαν πρόσφυγες από τη Λάπηθο της Κερύνειας το 1974. Δεν πρόλαβαν να αποχαιρετήσουν τον τόπο τους. Πήραν ό,τι μπορούσαν και έφυγαν με την ελπίδα ότι θα επέστρεφαν σε λίγες μέρες. Δεν γύρισαν ποτέ.

Μεγάλωσα ακούγοντας ιστορίες για τη Λάπηθο. Για τους δρόμους της, τις γειτονιές, τις αυλές, τους ανθρώπους. Μεγάλωσα βλέποντας φωτογραφίες ενός τόπου που δεν πρόλαβα να γνωρίσω, αλλά νιώθω σαν να είναι και δικός μου. Γι’ αυτό η σημερινή ημέρα δεν είναι για μένα μόνο ένα ιστορικό γεγονός. Είναι οικογενειακή μνήμη. Είναι η υπενθύμιση ότι πίσω από τους αριθμούς υπήρξαν ζωές που άλλαξαν για πάντα.

Πενήντα δύο χρόνια μετά, το μόνο που δεν χάθηκε είναι η μνήμη. Και αυτή έχουμε χρέος να τη μεταφέρουμε στα παιδιά μας, όπως την παρέδωσαν και σε εμάς οι γονείς και οι παππούδες μας. Δεν ξεχνώ».