«Κανένας από την κυβέρνηση δεν απαίτησε καμία συγγνώμη από την κοινωνία γιατί το θύμα της όλης υπόθεσης είναι η κοινωνία. Τα θύματα είναι οι πολίτες οι Έλληνες φορολογούμενοι. Όσοι έσπευσαν να προδικάσουν την άσκηση ποινικής δίωξης ή και την ενοχή των βουλευτών της ΝΔ πρέπει να ζητήσουν συγγνώμη από τους συναδέλφους τους», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος,διευκρινίζοντας από ποιους ζητήθηκε η συγγνώμη.

Τόνισε επίσης ότι βρήκε παλαιότερες δηλώσεις του εκπροσώπου Τύπου και του προέδρου του ΠΑΣΟΚ όπως: «Μια κυβέρνηση που βασίζεται σε δεδηλωμένη υποδίκων», που είναι ο Κ.Τσουκαλάς, ενώ και ο πρόεδρος του κόμματος είχε πει πως: «Μπορείτε να σταθείτε κοινοβουλευτικά όταν έχουμε κυβέρνηση υποδίκων;».

Και διερωτήθηκε: «Τι σχέση έχει αυτή η διατύπωση με έναν πολιτικό που σέβεται το τεκμήριο αθωότητας; Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αποκάλεσε υπόδικους βουλευτές που ήταν να αρθεί η ασυλία τους φια να αποφασίσει η δικαιοσύνη αν θα ασκήσει διώξεις. Και τώρα λόγω των 4 που θα δικαστούν επαναλαμβάνουν την ίδια τοποθέτηση. Γι’ αυτούς δε υπάρχει τεκμήριο αθωότητας; Το μήνυμα της κυβέρνησης δεν απευθύνεται στην κοινωνία αλλά στους τηλεδικαστές της αντιπολίτευσης».

«Η κυβέρνηση σέβεται την ευρωπαϊκή εισαγγελία», είπε απαντώντας σε άλλη ερώτηση ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Για την σύσταση της Πολιτικής Επιτροπής της ΕΛΑΣ: «Με μια πρώτη επισκόπηση των προσώπων που ορίστηκαν στην Πολιτική Επιτροπή πολύ εύκολα πάνω από τους μισούς, το 70-80% ήταν στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Άρα η ΕΛΑΣ είναι ο ΣΥΡΙΖΑ 2. Μοιάζει με μαγαζί που δεν έχει απήχηση στον κόσμο και απλά αλλάζει την βιτρίνα. Έβγαλε από τη μέση τα στελέχη πρώτης γραμμής και έφερε τον υπόλοιπο ΣΥΡΙΖΑ για να πείσει ότι έχει αλλάξει. Επειδή το μενού του εστιατορίου που είναι ο πολιτικός λόγος παρέμεινε το ίδιο στην πραγματικότητα τίποτα δεν έχει αλλάξει.

Για το κράτος δικαίου και τα περί έκθεσης – κόλαφου που λέει η αντιπολίτευση: «Αυτά τα δημοσιεύματα για το κράτος δικαίου είναι τα αντίστοιχα με τα ξυλόλια και τα χαμένα βαγόνια που στόχο έχουν να εξοργίσουν τον κόσμο και να δημιουργήσουν μια ψευδή εικόνα. Και δυστυχώς γίνονται και για τα εθνικά θέματα. Η Ελλάδα σύμφωνα με την Κομισιόν έχει πρόοδο όπως και άλλα 13 κράτη Η Ισπανία έχει τις περισσότερες συστάσεις από οποιοδήποτε άλλο κράτος. Έχει έξι συστάσεις. Ας ανοίξουν όλοι αυτοί την έκθεση και θα πάρουν τις απαντήσεις τους».

Για την 13η σύνταξη: «Είναι ανέκδοτο να μιλά για κοστολόγηση ο κ. Ανδρουλάκης. Βάφτισε κάτι 13η σύνταξη με μια εκτός λογικής κοστολόγηση. Είναι “κοστολόγηση Ανδρουλάκη”. Όποιος προτείνει 13η σύνταξη πρέπει να πει που θα βρεί 2,5 δισ. ευρώ. Γιατί δεν κάνει μια πρόταση νόμου με την 13η σύνταξη για να κοστολογηθεί από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Ας κοστολογήσει τα δικά του και ας μην έχει άγχος για τα νομοθετήματα της κυβέρνησης».