Τέσσερις νέες παρεμβάσεις για τη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών φέρνει προς ψήφιση την Τρίτη 21 Ιουλίου η κυβέρνηση, με βασικό στόχο την προστασία των ανηλίκων, όπως ανακοίνωσε ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Γιώργος Κώτσηρας.

Οι αλλαγές προέκυψαν μετά τη διαπίστωση ότι τα υψηλότερα ποσοστά ατυχημάτων – και ιδιαίτερα σοβαρών ατυχημάτων – καταγράφονται σε χρήστες κάτω των 17 ετών. Ο κ. Κώτσηρας υπογράμμισε σε συνέντευξή του στον ΣΚΑΪ ότι η προστασία της ανθρώπινης ζωής και της σωματικής ακεραιότητας, ιδιαίτερα των παιδιών και των εφήβων, αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση.

Οι 4 νέες ρυθμίσεις

Ο αναπληρωτής υπουργός παρουσίασε τις 4 βασικές παρεμβάσεις που τίθενται σε εφαρμογή:

Απαγορεύεται η χρήση ηλεκτρικών πατινιών από άτομα κάτω των 17 ετών.

Καθιερώνεται υποχρεωτική ασφάλιση για όλα τα ηλεκτρικά πατίνια και όλους τους χρήστες.

Αυστηροποιούνται οι κυρώσεις για παραβάσεις, όπως η κυκλοφορία σε δρόμους όπου το όριο ταχύτητας υπερβαίνει τα 50 χλμ./ώρα.

Απαγορεύεται στις εταιρείες να πωλούν, να μισθώνουν ή να παραχωρούν ηλεκτρικά πατίνια σε άτομα κάτω των 17 ετών.

Παράλληλα, δημιουργείται μητρώο ηλεκτρικών πατινιών στο υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, ώστε να είναι ευκολότερη η ταυτοποίηση του κατόχου και του χρήστη κάθε οχήματος.



«Φέρνουμε μια πρωτοβουλία προκειμένου να προστατεύσουμε κατά κύριο λόγο τους ανήλικους. Προτεραιοποιήσαμε αυτή την ανάγκη, γιατί είχαμε δει βάσει στατιστικών ότι κυρίως στους συμπολίτες μας που είναι κάτω των 17 ετών υπάρχουν αυξημένα ποσοστά και ατυχημάτων και πιο σοβαρών ατυχημάτων», ανέφερε χαρακτηριστικά στη συνέντευξή του στον ΣΚΑΪ.