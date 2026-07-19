Τις κυβερνητικές πρωτοβουλίες που προωθήθηκαν το τελευταίο διάστημα σε ένα ευρύ φάσμα τομέων ανέδειξε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, μέσα από την καθιερωμένη εβδομαδιαία ανασκόπησή του. Στην ανάρτησή του έκανε εκτενή αναφορά σε έργα υποδομών, παρεμβάσεις στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, αλλαγές στην επαγγελματική ασφάλιση, νέες ρυθμίσεις για οφειλές, αλλά και στα συμπεράσματα της έκθεσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Κράτος Δικαίου, παρουσιάζοντας παράλληλα τις κυβερνητικές προτεραιότητες για το επόμενο διάστημα.

Στο επίκεντρο οι μεγάλες οδικές υποδομές

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι από το 2019 η κυβέρνηση έχει επιλέξει να επενδύσει συστηματικά στις υποδομές, επισημαίνοντας πως στόχος είναι να κλείσουν εκκρεμότητες δεκαετιών, αλλά και να προχωρήσουν νέα σύνθετα έργα που βελτιώνουν τις μετακινήσεις, την καθημερινότητα των πολιτών και ενισχύουν τόσο την τοπική όσο και την εθνική οικονομία.

Ξεχωριστή αναφορά έκανε στον τριπλό κόμβο Σκαραμαγκά, ένα έργο που, όπως σημείωσε, θα ολοκληρώσει το ημιτελές συγκοινωνιακό δίκτυο περιφερειακών λεωφόρων και ανισόπεδων κόμβων στη Δυτική Αττική. Η κατασκευή του προβλέπεται να ολοκληρωθεί μέσα σε 36 μήνες και αναμένεται να αποσυμφορήσει την κυκλοφορία στο λεκανοπέδιο, ενισχύοντας παράλληλα τη λειτουργία του λιμανιού του Πειραιά και της ευρύτερης περιοχής του Ασπροπύργου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε επίσης τα συγχαρητήριά του προς τον περιφερειάρχη Αττικής, Νίκο Χαρδαλιά, για την επιμονή του στην εξασφάλιση των απαραίτητων εθνικών πόρων που επέτρεψαν την υλοποίηση του έργου.

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στις παρεμβάσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη εκτός Αττικής, επισημαίνοντας την παράδοση του τμήματος Ροβιές – Ήλια στη βόρεια Εύβοια. Όπως σημείωσε, ο νέος δρόμος καθιστά την περιοχή πιο ασφαλή και πιο εύκολα προσβάσιμη, αντιμετωπίζοντας τα προβλήματα που είχαν δημιουργηθεί από κατολισθήσεις και καταργώντας τις πολύχρονες εκτροπές της κυκλοφορίας.

Ενίσχυση των υποδομών υγείας στη βόρεια Εύβοια

Ο πρωθυπουργός στάθηκε ιδιαίτερα και στις παρεμβάσεις στον τομέα της δημόσιας υγείας, επισημαίνοντας ότι μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης χρηματοδοτήθηκε τόσο η κατασκευή του νέου οδικού άξονα όσο και η αναβάθμιση του Κέντρου Υγείας Ιστιαίας, το οποίο αποτελεί ένα από τα 110 Κέντρα Υγείας που έχουν ανακαινιστεί πανελλαδικά.

Στο Κέντρο Υγείας δημιουργήθηκε νέα Μονάδα Τεχνητού Νεφρού με έξι μηχανήματα αιμοκάθαρσης, ώστε οι νεφροπαθείς της περιοχής αλλά και οι επισκέπτες να μην αναγκάζονται πλέον να μετακινούνται μέχρι τη Χαλκίδα. Παράλληλα, η μονάδα στελεχώνεται από 65 εργαζόμενους, εκ των οποίων οι 37 προσλήφθηκαν μετά το 2021, ενώ υποστηρίζεται από δύο Κινητές Μονάδες Υγείας της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας. Επιπλέον, στο λιμάνι των Ωρεών βρίσκεται σε μόνιμη 24ωρη επιχειρησιακή ετοιμότητα πλωτό ασθενοφόρο του Λιμενικού Σώματος.

Αναφερόμενος στην πρόσφατη επίσκεψή του στη βόρεια Εύβοια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι είχε την ευκαιρία να διαπιστώσει από κοντά τόσο την πρόοδο των έργων υποδομής όσο και τις παρεμβάσεις αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές και την κακοκαιρία Daniel, υπογραμμίζοντας ότι η κυβέρνηση συνεχίζει να στηρίζει έμπρακτα τις τοπικές κοινωνίες.

Οι αλλαγές στην επαγγελματική ασφάλιση

Στην ανασκόπησή του ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε επίσης στο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας για την επαγγελματική ασφάλιση, επισημαίνοντας ότι οι νέες ρυθμίσεις αποσκοπούν στη βελτίωση των συνταξιοδοτικών προοπτικών των εργαζομένων και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, ιδιαίτερα των μικρομεσαίων.

Όπως ανέφερε, σήμερα λειτουργούν 27 Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης με περίπου 55.000 ασφαλισμένους και μέσο ατομικό λογαριασμό περίπου 10.500 ευρώ, ενώ τα περιουσιακά τους στοιχεία αντιστοιχούν σε ποσοστό μικρότερο του 1% του ΑΕΠ, όταν στις χώρες του ΟΟΣΑ με ώριμα συστήματα επαγγελματικής ασφάλισης το αντίστοιχο ποσοστό προσεγγίζει το 50%.

Στο πλαίσιο αυτό θεσπίζονται τα Ανοιχτά Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης, προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση και οι μικρότερες επιχειρήσεις, ενώ προβλέπεται ότι οι εισφορές θα εκπίπτουν πλήρως από το φορολογητέο εισόδημα. Παράλληλα καθιερώνεται η πλήρης φορητότητα των ασφαλιστικών δικαιωμάτων, ώστε η αλλαγή εργοδότη ή επαγγελματικής δραστηριότητας να μην συνεπάγεται απώλεια των δικαιωμάτων που έχουν ήδη αποκτηθεί.

Ρυθμίσεις οφειλών προς Δημόσιο, ΕΦΚΑ και τράπεζες

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε ακόμη στην ενεργοποίηση των νέων μέτρων για τη ρύθμιση οφειλών προς την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, τον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης και τους χρηματοδοτικούς φορείς, αμέσως μετά τη νομοθέτησή τους.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, πλέον παρέχεται η δυνατότητα εξόφλησης οφειλών προς το Δημόσιο που δημιουργήθηκαν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023 σε έως 72 δόσεις, ενώ επεκτείνεται και ο εξωδικαστικός μηχανισμός ώστε να καλύπτει και οφειλές από 5.000 ευρώ.

Όπως σημείωσε, οι επιτυχείς ρυθμίσεις για την προστασία της κύριας κατοικίας ανέρχονται πλέον σε 64.406 και αφορούν αρχικές οφειλές ύψους 19,67 δισ. ευρώ. Μόνο τον Ιούνιο πραγματοποιήθηκαν 1.800 νέες ρυθμίσεις, ενώ το 12,5% αφορούσε οικονομικά ευάλωτα νοικοκυριά και άτομα με αναπηρία, με συνολικό ύψος αρχικών οφειλών 458,6 εκατ. ευρώ.

Η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Κράτος Δικαίου

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη φετινή έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Κράτος Δικαίου, υποστηρίζοντας ότι τα στοιχεία δείχνουν σταθερή πρόοδο της Ελλάδας. Όπως ανέφερε, από το 2020 έως σήμερα οι συστάσεις της Επιτροπής έχουν μειωθεί από επτά σε τέσσερις, ενώ για τρίτη συνεχόμενη χρονιά καταγράφεται πρόοδος σε όλες τις συστάσεις του προηγούμενου έτους.

Παράλληλα, σημείωσε ότι δέκα κράτη-μέλη έχουν περισσότερες συστάσεις από την Ελλάδα και πέντε τον ίδιο αριθμό, υποστηρίζοντας ότι τα συγκεκριμένα ευρωπαϊκά συγκριτικά στοιχεία αποτυπώνουν την πορεία της χώρας και αποτελούν αντικειμενική αξιολόγηση με κοινά κριτήρια για όλα τα κράτη-μέλη.

Ο πρωθυπουργός πρόσθεσε ότι τα αποτελέσματα αυτά δεν αποτελούν λόγο εφησυχασμού, αλλά κίνητρο για συνέχιση των μεταρρυθμίσεων. Όπως ανέφερε, στις κυβερνητικές προτεραιότητες περιλαμβάνονται η συνταγματική αναθεώρηση με θεσμικές αλλαγές για την ενίσχυση της ανεξαρτησίας της Δικαιοσύνης, η προστασία των δημοσιογράφων, η ενίσχυση της λογοδοσίας, η βελτίωση της νομοθέτησης, η καταπολέμηση της διαφθοράς, η δημιουργία ψηφιακού μητρώου υποθέσεων διαφθοράς, η ολοκλήρωση του πλαισίου προστασίας των δημοσιογράφων από καταχρηστικές αγωγές, η ενίσχυση της συνεργασίας με τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και η ενίσχυση της διαφάνειας στον έλεγχο του lobbying, με στόχο η επόμενη έκθεση να περιλαμβάνει ακόμη λιγότερες συστάσεις και έως το 2030 η Ελλάδα να συγκαταλέγεται στις 20 κορυφαίες χώρες παγκοσμίως στην καταπολέμηση της διαφθοράς και στη λειτουργία ισχυρών και διαφανών θεσμών.

ΟΠΕΚΕΠΕ, οικονομική εγκληματικότητα και Κράτος Δικαίου

Συνεχίζοντας την ανασκόπησή του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, τονίζοντας ότι βασική αρχή του Κράτους Δικαίου είναι το τεκμήριο αθωότητας. Όπως υποστήριξε, η αρχειοθέτηση των εννέα από τις δεκατρείς υποθέσεις που είχαν τεθεί υπό έλεγχο από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αποδεικνύει ότι υπουργοί και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας στοχοποιήθηκαν και διασύρθηκαν προτού αποφανθεί η Δικαιοσύνη. Παράλληλα επισήμανε ότι το ίδιο τεκμήριο ισχύει και για τα τέσσερα στελέχη των οποίων οι υποθέσεις εξακολουθούν να ερευνώνται για πλημμεληματικές πράξεις, επισημαίνοντας ότι οι σχετικές διαδικασίες διεξάγονται με το θεσμικό πλαίσιο που έχει θεσπιστεί ώστε να μην υπάρχει καμία σκιά.

Ο πρωθυπουργός επανέλαβε ακόμη ότι η εξάλειψη πρακτικών που οδηγούσαν σε κατάχρηση αγροτικών ενισχύσεων αποτελεί σταθερή κυβερνητική προτεραιότητα, σημειώνοντας πως έχουν ήδη ασκηθεί διώξεις σε περισσότερα από 2.900 φυσικά πρόσωπα που έλαβαν παράνομα επιδοτήσεις, ενώ έχουν εκδοθεί και οι πρώτες καταδικαστικές αποφάσεις.

Αναφορά έγινε και στη δράση της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας για την εξάρθρωση κυκλώματος απάτης στον ΦΠΑ, το οποίο δραστηριοποιούνταν μέσω δικτύου εταιρειών σε Ελλάδα, Κύπρο, Τσεχία και Βουλγαρία. Σύμφωνα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, η πολύμηνη έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αποκάλυψε κύκλωμα το οποίο διακινούσε ηλεκτρονικά είδη εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίς να αποδίδει τον αναλογούντα ΦΠΑ, διεκδικώντας ταυτόχρονα επιστροφές φόρου που δεν είχε καταβάλει.

Όπως σημείωσε, η ζημία για τα ελληνικά και ευρωπαϊκά ταμεία υπολογίζεται σε τουλάχιστον 71 εκατ. ευρώ, ενώ οι αρχές προχώρησαν στη δέσμευση κρυπτονομισμάτων και άλλων ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων αξίας περίπου 5,5 εκατ. ευρώ, τη μεγαλύτερη αντίστοιχη δέσμευση που έχει πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα σε εθνικό επίπεδο.

Θαλάσσια πάρκα και διαχείριση των υδάτων

Στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος, ο πρωθυπουργός γνωστοποίησε ότι υπογράφηκε το Προεδρικό Διάταγμα για τη δημιουργία του Θαλάσσιου Πάρκου Νοτίου Αιγαίου στις Νότιες Κυκλάδες, ενώ τις επόμενες ημέρες αναμένεται να ακολουθήσει η αντίστοιχη υπογραφή για το Θαλάσσιο Πάρκο του Ιονίου. Όπως ανέφερε, οι δύο προστατευόμενες περιοχές θα αποτελέσουν μία από τις μεγαλύτερες θαλάσσιες ζώνες προστασίας στη Μεσόγειο, με την Ελλάδα να επιτυγχάνει τους ευρωπαϊκούς στόχους νωρίτερα από το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα, προστατεύοντας το 35% των θαλάσσιων περιοχών της αντί του 30%.

Σύμφωνα με την ανάρτηση, τα θαλάσσια πάρκα θα λειτουργήσουν σε συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες, τους αλιείς, τους επιστήμονες και διεθνείς εταίρους, ενώ την επιτήρησή τους θα αναλάβουν ειδικά σκάφη. Ήδη παραδόθηκε στον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής το σκάφος «Σύρνα», το οποίο αποκτήθηκε μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, ενώ ο οργανισμός ενισχύεται με 300 μόνιμα στελέχη.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στη δημόσια διαβούλευση για τη μεταρρύθμιση στη διαχείριση των υδάτων, επισημαίνοντας ότι σήμερα περισσότεροι από 735 διαφορετικοί φορείς διαχειρίζονται ζητήματα ύδρευσης, αποχέτευσης και άρδευσης, γεγονός που δημιουργεί κατακερματισμό, αλληλοεπικαλύψεις αρμοδιοτήτων, αυξημένο λειτουργικό κόστος και δυσκολίες στην υλοποίηση επενδύσεων.

Όπως ανέφερε, με το νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, την Εθνική Στρατηγική για τα Ύδατα και τη χρηματοδότηση έργων υποδομής σε όλη τη χώρα επιδιώκεται η βελτίωση της διαχείρισης του νερού, με διατήρηση του δημόσιου χαρακτήρα του.

Παρεμβάσεις στη Δαδιά και επενδύσεις στα πανεπιστήμια

Ο πρωθυπουργός στάθηκε επίσης στις εργασίες αποκατάστασης του δασικού οικοσυστήματος της Δαδιάς, τρία χρόνια μετά τη μεγάλη πυρκαγιά, σημειώνοντας ότι βρίσκεται σε εξέλιξη πρόγραμμα συνολικού προϋπολογισμού περίπου 86 εκατ. ευρώ. Όπως ανέφερε, έχουν ολοκληρωθεί αντιδιαβρωτικές παρεμβάσεις, προχωρούν μεγάλα αντιπλημμυρικά έργα, έχουν πραγματοποιηθεί αναδασώσεις με τη φύτευση 54.172 φυταρίων και έχει τεθεί σε λειτουργία νέο Παρατηρητήριο Αρπακτικών Πτηνών, ενώ συνεχίζονται οι καθαρισμοί βλάστησης και η συντήρηση αντιπυρικών ζωνών μέσω του προγράμματος Antinero.

Στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη δωρεά ύψους 160 εκατ. ευρώ από τις τέσσερις συστημικές τράπεζες για την αναβάθμιση ιστορικών πανεπιστημιακών κτιρίων. Όπως σημείωσε, η κύρια χρηματοδότηση θα κατευθυνθεί στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ενώ εργασίες θα πραγματοποιηθούν και στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Παράλληλα, επισήμανε ότι συνεχίζονται οι επενδύσεις στα δημόσια πανεπιστήμια με νέες και αναβαθμισμένες φοιτητικές εστίες στη Θεσσαλία, την Κρήτη, τη Δυτική Μακεδονία και την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, καθώς και με ενίσχυση του διδακτικού προσωπικού και νέα προγράμματα σπουδών που στοχεύουν στην εξωστρέφεια των ελληνικών ΑΕΙ.

Ξεχωριστή μνεία έκανε και στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το οποίο, όπως ανέφερε, είναι το πρώτο δημόσιο πανεπιστήμιο που εφαρμόζει ηλεκτρονικές εξετάσεις μέσω tablets και ειδικού λογισμικού. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέθεσε, το σύστημα έχει ήδη χρησιμοποιηθεί από περισσότερους από 8.000 φοιτητές σε 27 τμήματα και 165 προπτυχιακά μαθήματα, περιορίζοντας σημαντικά τον χρόνο βαθμολόγησης, τον διοικητικό φόρτο και την κατανάλωση χαρτιού.

Νέες ψηφιακές υπηρεσίες και προσβασιμότητα

Στον ψηφιακό τομέα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε τη νέα πλατφόρμα «Εύμαιος», η οποία δημιουργήθηκε για να διευκολύνει την πρόσβαση στον πολιτισμό ατόμων με αναπηρία, ατόμων με χρόνιες ή σπάνιες παθήσεις, ηλικιωμένων και γενικότερα όλων των εμποδιζόμενων πολιτών.

Η πλατφόρμα παρέχει στα ελληνικά και στα αγγλικά αναλυτικές πληροφορίες για τις συνθήκες προσβασιμότητας σε αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία και σημεία πολιτιστικού ενδιαφέροντος. Μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί 120 χώροι σε όλη τη χώρα, με την προσβασιμότητά τους να έχει πιστοποιηθεί από ειδικά εκπαιδευμένους επιθεωρητές.

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι το ελληνικό διαβατήριο ενσωματώθηκε πλέον στο Gov.gr Wallet, αποτελώντας τη 13η προσθήκη στην εφαρμογή. Όπως σημείωσε, το ψηφιακό διαβατήριο μπορεί να χρησιμοποιείται για σκοπούς ταυτοποίησης και ως ταξιδιωτικό έγγραφο εντός της ελληνικής επικράτειας, μετά την ενημέρωση της εφαρμογής σε συσκευές Android και iOS.

Αντισεισμικός έλεγχος αθλητικών εγκαταστάσεων και έργα πολιτισμού

Αναφερόμενος στις αθλητικές υποδομές, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισήμανε ότι ολοκληρώθηκε ο πρωτοβάθμιος αντισεισμικός έλεγχος σε 2.500 αθλητικά συγκροτήματα σε ολόκληρη τη χώρα, ενώ θα ακολουθήσουν αυτοψίες σε περίπου 1.000 ακόμη εγκαταστάσεις. Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται με 15,5 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και, όπως τόνισε, για πρώτη φορά οι αθλητικές εγκαταστάσεις ελέγχονται με ενιαία επιστημονική μεθοδολογία. Παράλληλα προβλέπονται θέσεις για άτομα με αναπηρία, ενώ δεν θα χορηγούνται προσωρινές άδειες λειτουργίας όταν δεν πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις ασφαλείας.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στην ολοκλήρωση τεσσάρων έργων πολιτισμού στη Λέσβο, τα οποία παραδόθηκαν στους πολίτες και τους επισκέπτες. Πρόκειται για τον βόρειο περίβολο του Κάστρου Μυτιλήνης, τις στέγες και τους τρούλους του Ιερού Ναού Αγίου Θεράποντα, το εκσυγχρονισμένο Μουσείο Ρητίνης και τον αποκατεστημένο μεσαιωνικό Πύργο των Γατελούζων στο Αμπελικό, έργα που χρηματοδοτήθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και εντάσσονται στην Πολιτιστική Χάρτα Ανάπτυξης και Ευημερίας.

Το μήνυμα για τη Μάρω Κοντού και το κλείσιμο της ανασκόπησης

Ο πρωθυπουργός ολοκλήρωσε την εβδομαδιαία ανασκόπησή του αναφερόμενος στη Μάρω Κοντού, εκφράζοντας τη συγκίνησή του για την απώλειά της. Όπως σημείωσε, υπήρξε μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες της χρυσής εποχής του ελληνικού κινηματογράφου και του θεάτρου, ενώ υπηρέτησε και τα κοινά ως βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και δημοτική σύμβουλος Αθηναίων.

Κλείνοντας την ανάρτησή του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση συνεχίζει το έργο της με σχέδιο, συνέπεια και χωρίς εφησυχασμό, επισημαίνοντας ότι, παρά τις πρωτοβουλίες που έχουν ήδη υλοποιηθεί, υπάρχουν ακόμη πολλά που πρέπει να γίνουν.