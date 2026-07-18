Η εκλογή νέου προέδρου στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ πραγματοποιείται σήμερα το πρωί, σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία για το κόμμα, το οποίο το τελευταίο διάστημα δοκιμάζεται από αλλεπάλληλες αποχωρήσεις βουλευτών και στελεχών. Μετά την απόφαση του Παύλου Πολάκη να αποσύρει την υποψηφιότητά του, η Ρένα Δούρου μένει η μοναδική διεκδικήτρια της θέσης, απευθύνοντας παράλληλα δημόσια επιστολή προς τους βουλευτές, τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ και την κοινωνία, στην οποία παρουσιάζει τις θέσεις και τις προτεραιότητές της για την επόμενη ημέρα.

«Όχι προσωπική φιλοδοξία, αλλά νέο ξεκίνημα»

Στην επιστολή της, η Ρένα Δούρου ξεκαθαρίζει ότι η απόφασή της να διεκδικήσει την προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας δεν αποτελεί έκφραση προσωπικής φιλοδοξίας. Όπως αναφέρει, ανταποκρίνεται στο κάλεσμα συντρόφων και συντροφισσών που επιθυμούν ένα νέο ξεκίνημα για τον ΣΥΡΙΖΑ, με αφετηρία την Κοινοβουλευτική Ομάδα.

Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι από το 2023 μέχρι σήμερα η Κοινοβουλευτική Ομάδα έχει επιδείξει ουσιαστική κοινοβουλευτική παρουσία, ασκώντας, όπως σημειώνει, τεκμηριωμένη και αποτελεσματική αντιπολίτευση απέναντι στην κυβέρνηση.

«Η κατάσταση είναι αναστρέψιμη»

Αναφερόμενη στις εξελίξεις στο εσωτερικό του κόμματος, η Ρένα Δούρου επισημαίνει ότι οι ανεξαρτητοποιήσεις και οι παραιτήσεις αποδυνάμωσαν την Κοινοβουλευτική Ομάδα, χωρίς όμως, όπως τονίζει, να ακυρώσουν το έργο και τον ρόλο της.

«Η κατάσταση αυτή είναι αναστρέψιμη», σημειώνει χαρακτηριστικά, εκφράζοντας την άποψη ότι η ανασυγκρότηση του ΣΥΡΙΖΑ και η προετοιμασία του για τις επόμενες εκλογικές αναμετρήσεις, είτε μέσα από ένα ενωτικό προοδευτικό ψηφοδέλτιο είτε με αυτόνομη πορεία, πρέπει να ξεκινήσουν από την Κοινοβουλευτική Ομάδα.

Η ίδια απευθύνει κάλεσμα για ενότητα, συλλογική δράση και υπέρβαση προσωπικών αντιπαραθέσεων, εκτιμώντας ότι η Κοινοβουλευτική Ομάδα μπορεί να αποτελέσει το θεμέλιο για την αναγέννηση του ΣΥΡΙΖΑ και τη συγκρότηση ενός ευρύτερου προοδευτικού μετώπου απέναντι στην κυβέρνηση.

Η επιστολή για την υποψηφιότητα μου:



Συντρόφισσες και σύντροφοι,



με την παρούσα επιστολή μου δηλώνω την υποψηφιότητά μου για τη θέση του Προέδρου της

Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματός μας.

Ανταποκρίνομαι, όχι σε κάποια προσωπική φιλοδοξία αλλά στο κάλεσμα συντροφισσών και… pic.twitter.com/pzOpLbIxpC — Ρένα Δούρου (@RenaDourou) July 17, 2026

Αποσύρθηκε ο Παύλος Πολάκης

Την αποχώρησή του από τη διεκδίκηση της προεδρίας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ γνωστοποίησε μέσω ανάρτησης ο βουλευτής Χανίων, Παύλος Πολάκης.

Στην τοποθέτησή του αναφέρει:

«Τον Νοέμβριο του 2024, έχοντας λάβει σχεδόν 44% στις εκλογές για την ανάδειξη νέου προέδρου του ΣΥΡΙΖ-ΠΣ, αρνήθηκα να σύρω τον κόσμο μας σε 2ο εκλογικό γύρο. Τότε, πήρα την απόφαση αυτή, κρίνοντας ότι δεν είχαμε αυτή την πολυτέλεια. Με συντροφικότητα αποδέχτηκα τη νίκη του Σωκράτη Φάμελλου, δεν εξέφρασα καμία πικρία για την αλαζονική και σίγουρα μη συντροφική επιλογή που έκανε όσον αφορά τη στελέχωση των οργάνων του κόμματος και συνέχισα τη δουλειά που έκανα μαζί με τους συντρόφους του Τμήματος Διαφάνειας. Για μια ακόμα φορά η ομαδική μας δουλειά, είχε αποτελέσματα (π.χ. παραίτηση Λαζαρίδη).

Αυτά μέχρι την “ανεξήγητη” στροφή του κόμματος και την αλλοπρόσαλλη απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του Ιουνίου, όταν με εισήγηση του παραιτηθέντος πια προέδρου Σωκράτη Φάμελλου, αποφασίσαμε να στηρίξουμε ένα άλλο κόμμα, το οποίο μάλιστα είχε μόλις ιδρυθεί και το οποίο δεν είχε δημοσιοποιήσει καν τις προγραμματικές του θέσεις. Η μοναδική στην παγκόσμια πολιτική ιστορία αυτή απόφαση, είχε ως αποτέλεσμα τη ραγδαία δημοσκοπική κατάρρευση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Κόντρα σε όλα τα προγνωστικά, καταφέραμε να ανατρέψουμε τα σχέδια όσων ήθελαν τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ εκτός εκλογικής μάχης και με την έκτακτη Κ.Ε. του περασμένου Σαββάτου εξασφαλίσαμε την αυτονομία του κόμματος.

Σήμερα, είμαι μπροστά σε μια ακόμα δύσκολη απόφαση. Έχω από καιρό ξεκαθαρίσει ότι η δημιουργία ενός προοδευτικού μετώπου για την ανατροπή Μητσοτάκη μπορεί να γίνει μόνο στη βάση μιας προγραμματικής σύγκλισης που θα αναδιανέμει πλούτο υπέρ της εργασίας, θα επαναφέρει υπό δημόσιο έλεγχο στρατηγικούς πυλώνες της οικονομίας, θα ακυρώσει τους άδικους μνημονιακούς νόμους, αλλάζοντας κράτος και δικαιοσύνη.

Κάτι τέτοιο απαιτεί μια καθαρή λύση στην ηγεσία του κόμματος και μια ομόφωνη απόφαση εκλογής προέδρου Κ.Ο., συνθήκη που από ό,τι φαίνεται δεν υπάρχει. Κάποιοι/ες έχουν κάνει άλλες επιλογές. Άραγε, το αν οι βουλευτές μας ανεξαρτητοποιούνται ή παραδίδουν την έδρα τους, είναι ατομική τους απόφαση ή σχέδιο; Άραγε, οι απειλές για αποχώρηση, αν μου γινόταν η τιμή να ηγηθώ της Κοινοβουλευτικής μας Ομάδας, είναι έκφραση συντροφικότητας; Άραγε, έχουμε την πολυτέλεια σε μια Κ.Ο. 8 ατόμων να έχουμε δυο υποψηφιότητες;

Σε αυτό το πολιτικό σκηνικό που διαμορφώνεται γύρω μου, κάνω την επιλογή να αποσύρω την υποψηφιότητα μου για την προεδρία της Κοινοβουλευτικής μας Ομάδας. Από καρδιάς θα ήθελα να ευχαριστήσω για μια ακόμα φορά τον κόσμο που τόσα χρόνια με στηρίζει.

ΥΓ. Τα υπόλοιπα στην Κεντρική Επιτροπή του Σαββάτου. Στράτα μου ίδια ήσουνα κι ίδια πομένεις πάντα…και δεν χωρούν στο δρόμο μου των αλλονών κουμάντα»!

Η μαντινάδα που προανήγγειλε την απόφαση

Λίγες ώρες πριν από την επίσημη ανακοίνωση της αποχώρησής του, ο Παύλος Πολάκης είχε αφήσει σαφείς αιχμές για τις προθέσεις του μέσα από ανάρτηση με μαντινάδα από τα Σφακιά, τον τόπο καταγωγής του, προϊδεάζοντας για την απόφασή του να μη συνεχίσει την κούρσα για την προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.

Στη συγκεκριμένη ανάρτηση έγραψε:

«Στράτα μου ίδια ήσουνα κι ίδια πομένεις πάντα…και δεν χωρούν στο δρόμο μου των αλλονών κουμάντα! Χαιρετίσματα από Σφακιά σε όλους τους καλούς! Οι άλλοι ό,τι κι αν κάνουν δεν μας αγγίζουν γιατί δείξανε και το πραγματικό τους μπόι και το ηθικό τους ανάστημα….ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΜΕ».