Ανεξαρτητοποιήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ και η Όλγα Γεροβασίλη, όντας η τρίτη βουλευτής του κόμματος που αποχωρεί σήμερα, μετά τους Γιάννη Ραγκούση και Μιλτιάδη Ζαμπάρα.

Αναλυτικά, η ανακοίνωσή της:

«Από την πρώτη στιγμή που ασχολήθηκα με την πολιτική -την τοπική αυτοδιοίκηση και την κεντρική πολιτική σκηνή- προσπάθησα να υπηρετήσω έναν Στόχο, να υπερασπιστώ με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την κοινωνία και τις ανάγκες της.

Πίστευα και πιστεύω ότι η Αριστερά και η Προοδευτική παράταξη είναι οι κατ’ εξοχήν δυνάμεις που μπορούν να φέρουν κοινωνική Δικαιοσύνη και να δώσουν αποτελεσματικές λύσεις στα διαρκώς εντεινόμενα θεσμικά, οικονομικά, κοινωνικά και πολιτικά προβλήματα, δημιουργώντας έτσι τις αναγκαίες συνθήκες για την ευημερία της κοινωνίας και την ισχυροποίηση της πατρίδας μας.

Αυτό άλλωστε έκανε η κυβέρνηση ΣΥ.ΡΙΖ.Α του ’15-’19, όταν σε ναρκοθετημένες, ασφυκτικές συνθήκες, απεγκλώβισε τη χώρα από τη χρεοκοπία και τα μνημόνια, που είχαν κληροδοτήσει στον Ελληνικό λαό τα κόμματα που εναλλάσονταν στη διακυβέρνηση τις 4 δεκαετίες της μεταπολίτευσης.

Στα χρόνια που ακολούθησαν οι δυσκολίες ήταν πολλές, οι μάχες αναρίθμητες.

Στάθηκα ανιδιοτελώς. Δεν έκανα στιγμή “δεύτερες σκέψεις”, όταν το διακύβευμα έφτασε να είναι η ίδια η αξιοπρέπεια του χώρου μας και των ανθρώπων του. Όποιον ρόλο κι αν έπρεπε να υπηρετήσω, παρά τις συγκρούσεις που απαιτούνταν να γίνουν, όποιο πολιτικό κόστος κι αν επωμιζόμουν, ακόμα κι όταν το καράβι δεν έμοιαζε να βρίσκει απάγκιο, λειτουργούσα με έναν μόνο γνώμονα.

“Ν’ αγαπάς την ευθύνη…” Έτσι πορεύτηκα και έτσι θα συνεχίσω να πορεύομαι. Με τον ίδιο Στόχο και τις ίδιες Αρχές.

Ωστόσο, αυτός ο Στόχος κι αυτές οι Αρχές δεν εκφράζονται από το εναπομείναν σχήμα. Γι’ αυτό και ανεξαρτητοποιούμαι από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥ.ΡΙΖ.Α.-Π.Σ.: Από τη θέση μου, της Αντιπροέδρου της Βουλής, εκπορεύονται θεσμικές υποχρεώσεις. Εξαιτίας αυτού, κατόπιν συνεννόησης με τον Πρόεδρο της Βουλής, ώστε να μην προκύψουν αιφνίδιες δυσλειτουργίες, θα του αποστείλω τη σχετική επιστολή ανεξαρτητοποίησης τις αμέσως επόμενες μέρες».

Νωρίτερα, την ανεξαρτητοποίησή τους από τον ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσαν και οι Μίλτος Ζαμπάρας και Γιάννης Ραγκούσης.

«Μία μόνο λέξη επιθυμώ να απευθύνω τούτη την ώρα προς όλα τα μέλη και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ με τα οποία συμπορευτήκαμε και δώσαμε κοινούς αγώνες –στη Β´ Πειραιά και σε ολόκληρη τη χώρα– από το 2019 έως σήμερα: Ευχαριστώ!», τόνισε, στη λιτή του ανακοίνωση, ο πρώην υπουργός, Γιάννης Ραγκούσης.

Ανεξάρτητος βουλευτής θα είναι πλέον και το πρώην μέλος της Πολιτικής Γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος, Μιλτιάδης Ζαμπάρας, όπως ενημέρωσε, με επιστολή του, στον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη.

Στην ανακοίνωσή του μέσω των social media αναφέρει:

«Δεν ήρθα με στρωμένο δρόμο. Δεν ήρθα ουρανοκατέβατος. Ό,τι έχω στη ζωή μου το έχω χτίσει με κόπο, με σπουδή, με επιμονή. Διδακτορικό, ακαδημαϊκή και ερευνητική πορεία, χρόνια προσπάθειας βήμα το βήμα.

Μπήκα στην πολιτική για να αλλάξω την πατρίδα μου. Από τα σπλάχνα της κοινωνίας, ζω και περπατώ εκεί που αναπνέει η κοινωνία. Εκεί που τα προβλήματα δεν είναι στατιστικές αλλά πρόσωπα.

Το 2023 οι πολίτες της Αιτωλοακαρνανίας με εξέλεξαν βουλευτή στο πλευρό του Αλέξη Τσίπρα. Παρότι ήμουν από τους νεότερους, δεν άφησα την ηλικία να γίνει δικαιολογία. Στάθηκα στους 10 πιο δραστήριους βουλευτές από τους 300, πρώτος σε παρεμβάσεις και ερωτήσεις και μάχες για τον τόπο μου. Συγκρούστηκα με ό,τι πάει πίσω την Αιτωλοακαρνανία, πολλές φορές μόνος μου. Έδινα αξία στο αξίωμα. Όχι το αξίωμα σε μένα.

Αυτός ο απολογισμός δεν γίνεται για αυτοπροβολή. Γίνεται από σεβασμό σε αυτούς που με εμπιστεύτηκαν. Σε αυτούς οφείλω να λογοδοτώ.

Παρά τις δυσκολίες που γνώρισε ο χώρος, παρέμεινα και δούλεψα. Με μανίκια σηκωμένα και σταθερή πεποίθηση: ότι μόνο μια μεγάλη, ενιαία προοδευτική παράταξη μπορεί διώξει τον Μητσοτάκη.

Η απόφασή μου να αποχωρήσω από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν ούτε εύκολη ούτε ανώδυνη. Ήταν μια απόφαση για να μπορέσω να παραμείνω χρήσιμος στην κοινωνία εκεί που οι πολίτες με εμπιστεύτηκαν. Τίποτα άλλο δεν μετράει περισσότερο.

Θα παραμείνω ενεργός, η φωνή της Αιτωλοακαρνανίας, και θα συνεχίσω να δίνω μάχες μέσα και έξω από τη Βουλή. Για τον αγρότη που παλεύει να επιβιώσει. Για τον νέο επιστήμονα που έχει ήδη τη βαλίτσα στο χέρι. Για τον άνθρωπο του μόχθου που φτάνει ο μισθός μέχρι τις 15 του μήνα. Για κάθε πρόβλημα που έχει πρόσωπο. Για κάθε αδιέξοδο που ζητά λύση

Επιπλέον, θα διαθέσω τη βουλευτική μου αποζημίωση σε φορείς ασθενών και συλλόγους της Αιτωλοακαρνανίας που το έχουν πραγματικά ανάγκη.

Ευχαριστώ κάθε πολίτη της Αιτωλοακαρνανίας που με εμπιστεύεται. Τους χρωστώ αυτή την εμπιστοσύνη και θα συνεχίσω να την αποπληρώνω.

Με μόνη σταθερά την κοινωνία.

Κι όπως λέει ο Λεξ, είμαι ακόμα εκείνο το παιδί που αντέχει».

Ανεξαρτητοποιήθηκε και ο Διονύσης Καλαματιανός

Ο βουλευτής Ηλείας του ΣΥΡΙΖΑ, Διονύσης Καλαματιανός, απέστειλε επιστολή στον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, με την οποία γνωστοποιεί πως «εφεξής θα ασκώ τα καθήκοντά μου ως ανεξάρτητος βουλευτής Ηλείας».

Η επιστολή του αναγνώστηκε και στην Ολομέλεια.

Παραιτήθηκε από βουλευτής και ο Βασίλης Κόκκαλης

Την παραίτησή του από το βουλευτικό του αξίωμα ανακοίνωσε ο Βασίλης Κόκκαλης, που παράλληλα γνωστοποίησε πως παραδίδει την έδρα του στον ΣΥΡΙΖΑ.

Ολόκληρη η ανακοίνωσή του:

Με αίσθημα ευθύνης απέναντι στους πολίτες της Λάρισας και με σεβασμό στην εντολή που έλαβα, αποφάσισα να παραιτηθώ από το βουλευτικό αξίωμα και να παραδώσω την έδρα μου.

Η απόφαση αυτή δεν ήταν εύκολη. Είναι, όμως, καθαρή και συνειδητή, καθώς οι πολιτικές συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί δεν μου επιτρέπουν να συνεχίσω στη Βουλή προσποιούμενος ότι τίποτε δεν έχει αλλάξει.

Γνωρίζω ότι αγρότες, κτηνοτρόφοι, εργαζόμενοι και άνθρωποι που βρέθηκαν δίπλα μου όλα αυτά τα χρόνια θα αναρωτηθούν: «Έδινες τη μάχη στη Βουλή για εμάς. Πώς θα τη δίνεις από εδώ και πέρα;». Η απάντησή μου είναι απλή: Θα συνεχίσω να τη δίνω με την ίδια επιμονή, από άλλα μετερίζια, μέσα στην κοινωνία και δίπλα σε όσους αγωνίζονται για αξιοπρέπεια και δικαιοσύνη.

Η χώρα χρειάζεται άμεσα επαναφορά στη θεσμική κανονικότητα, αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών στους δημοκρατικούς θεσμούς και ουσιαστική εξυγίανση του πολιτικού συστήματος. Χρειάζεται μια νέα πολιτική αρχή, με διαφάνεια, λογοδοσία και σεβασμό στη Δημοκρατία.

Υπήρξα πάντοτε θιασώτης ενός διευρυμένου κοινωνικού και προοδευτικού μετώπου, ικανού να ενώσει δυνάμεις και να δώσει ουσιαστικές απαντήσεις στις μεγάλες κοινωνικές προκλήσεις της εποχής μας. Σε αυτή την κατεύθυνση θα εξακολουθήσω να εργάζομαι, χωρίς αξιώματα και χωρίς προσωπικές προϋποθέσεις.

Εντός της ερχόμενης εβδομάδας θα ενημερώσω και τον πρόεδρο της Βουλής. Ευχαριστώ από καρδιάς τους πολίτες της Λάρισας για την εμπιστοσύνη και την τιμή.

Με εκτίμηση,

Βασίλης Κόκκαλης – δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω.