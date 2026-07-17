Μια συνέντευξη κατά την οποία μίλησε για όλους και για όλα έδωσε το βράδυ της Πέμπτης 16/7 ο Παύλος Γερουλάνος. Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ μίλησε για τον ξάδερφό του, Αντώνη Σαμαρά, ενώ παράλληλα αναφέρθηκε στη γνωριμία του με τον Γιώργο Παπανδρέου και εστίασε στα χρόνια που πήγαινε σχολείο.

Ο Παύλος Γερουλάνος ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» και αποκάλυψε ότι πιθανότατα είχε δυσλεξία κατά τα σχολικά του χρόνια. Έκανε λόγο για ένα εκπαιδευτικό σύστημα που, όπως είπε, εκείνη την εποχή σε κατέτασσε σε κατηγορίες. Έλεγαν: “Καλό παιδί ο Παύλος, αλλά δεν παίρνει από γράμματα”», σημείωσε.

«Τότε δεν υπήρχε η αίσθηση του τι μπορεί να σε μπλοκάρει για να εκπαιδευτείς. Οι μαθησιακές δυσκολίες, η δυσλεξία που πιθανότατα να είχα εγώ τότε και το ανακάλυψα μέσα από τα παιδιά μου. Παρατηρούσα στα παιδιά μου πράγματα τα οποία έκανα και εγώ λάθος. Και ευτυχώς μπορούσε κάποιος να τους εξηγήσει. Σε εμένα δεν υπήρχε αυτό το πράγμα. Εκείνη την εποχή σε κατέτασσαν. Είτε με τους έξυπνους, είτε με τους ηλίθιους. Έλεγαν: “Καλό παιδί ο Παύλος, αλλά δεν παίρνει από γράμματα”. Όσοι ξέρουν καλή ιστορία το βλέπεις στις τοποθετήσεις τους. Δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις πουθενά στην πολιτική. Υπάρχουν λύσεις που μπορείς να δοκιμάσεις και μετά θα τις κάνεις καλύτερες. Η ιδέα ότι κοιτάζω αυτό που έχω φτιάξει και το προσαρμόζω στα χαρακτηριστικά της Ελλάδος και να υπηρετεί την ελληνική κοινωνία, αυτό δεν υφίσταται με την ίδια λογική που υφίσταται σε άλλες χώρες», εξήγησε και υπογράμμισε «στην Ελλάδα έχουμε εφαρμόσει ένα εκπαιδευτικό σύστημα που δεν μας ταιριάζει».

Αναφερόμενος στα χρόνια των σπουδών του στις ΗΠΑ, ο Παύλος Γερουλάνος αποκάλυψε ότι εκεί γνώρισε τον Γιώργο Παπανδρέου, κατά τη διάρκεια των μεταπτυχιακών του σπουδών.

«Ναι, εκεί, στα μεταπτυχιακά», δήλωσε και διευκρίνισε ότι η σχέση τους προσδιορίζεται πλέον σε μεγάλο βαθμό από την πολιτική. «Δεν θα άνοιγα μια προσωπική συζήτηση. Μου αρέσει να χωρίζω το προσωπικό από το πολιτικό. Η σχέση μας είναι εποικοδομητική και μακροχρόνια», σημείωσε.

«Παραμένω πνεύμα αντιλογίας»

Κάνοντας ειδική αναφορά στον χαρακτήρα του, είπε πως παραμένει «πνεύμα αντιλογίας», όπως ήταν και όταν ήταν μικρός, αν και πλέον έχει μάθει να το διαχειρίζεται πολύ καλύτερα.

Επίσης, αποκάλυψε ότι όταν ήταν πέντε ετών υποβλήθηκε σε επέμβαση για ωτίτιδα, κατά την οποία, όπως είπε χαριτολογώντας, «μου μάζεψαν το ένα αυτί κατά λάθος».

Μιλώντας για τη σύζυγό του, Λάρα, εξήγησε πως εκείνη τον γνωρίζει «από την καλή και από την ανάποδη», ενώ συμπλήρωσε ότι τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειάς του γνωρίζουν διαφορετικές πλευρές του χαρακτήρα του.

Από μικρός, όπως είπε, είχε πολύ μεγάλη απέχθεια στην αδικία.

«Με τον Αντώνη Σαμαρά δεν μιλάμε πολύ για πολιτικά, γιατί μου λέει ότι ξεστράτισα»

Ο Παύλος Γερουλάνος εστίασε στον ξάδερφό του, Αντώνη Σαμαρά, και δήλωσε: «Δεν μιλάμε πολύ για πολιτικά, γιατί μου λέει ότι ξεστράτισα. Του λέω “εγώ ξεστράτισα; Εμείς πάντα Βενιζελικοί ήμασταν. Εσείς παντρευτήκατε κάτι Μεσσήνιους Σαμαράδες και πήγατε από την άλλη πλευρά”», είπε, διευκρινίζοντας πως πρόκειται για πείραγμα. «Με πειράζει, δεν το εννοεί».

«Ο Αντώνης Σαμαράς έχει ένα ακροατήριο που τον ακούει. Αυτό οφείλεται, μεταξύ άλλων, στη στάση του σε κάποια εθνικά θέματα, αλλά και στο γεγονός ότι ασκεί εύστοχη κριτική στον Κυριάκο Μητσοτάκη σε αρκετά ζητήματα», διευκρίνισε.

Σε ερώτηση αν θα μπορούσαν ποτέ να βρεθούν στο ίδιο κόμμα, απάντησε: «Δεν θα μπορούσαμε να βρεθούμε στο ίδιο κόμμα, εκτός εάν έκανε μια άλλη αλλαγή».