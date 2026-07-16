Καθαρό πολιτικό μήνυμα ενόψει των επόμενων εθνικών εκλογών έστειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι η κυβέρνηση διαθέτει ισχυρές πιθανότητες να εξασφαλίσει και τρίτη συνεχόμενη θητεία. Παράλληλα, υποστήριξε ότι η μετριοπάθεια, οι μεταρρυθμίσεις και η συνέπεια στην εφαρμογή των πολιτικών αποτελούν την πιο αποτελεσματική απάντηση απέναντι στον λαϊκισμό.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησής του με τον διευθύνοντα σύμβουλο της General Catalyst, Hemant Taneja, στο πλαίσιο εκδήλωσης της Endeavor Greece, ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η εμπιστοσύνη των πολιτών κερδίζεται μέσα από την υλοποίηση των δεσμεύσεων και όχι μόνο μέσω προεκλογικών εξαγγελιών.

«Μπορεί κανείς να κερδίσει εκλογές ακολουθώντας μια μετριοπαθή, κεντρώα πολιτική. Μπορεί να νικήσει τους λαϊκιστές υλοποιώντας τις υποσχέσεις του. Σήμερα έχουμε πολύ καλές πιθανότητες να κερδίσουμε και μια τρίτη θητεία, επειδή αντιμετωπίζουμε τη διακυβέρνηση με μεγάλη σοβαρότητα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το μήνυμα για τη στρατηγική της Νέας Δημοκρατίας

Με την τοποθέτησή του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε το στίγμα της στρατηγικής που, σύμφωνα με τον ίδιο, θα ακολουθήσει η Νέα Δημοκρατία μέχρι τις επόμενες κάλπες. Βασικοί άξονες παραμένουν η πολιτική σταθερότητα, η συνέχιση των μεταρρυθμίσεων και η προσήλωση στην αποτελεσματική διακυβέρνηση.

Ο πρωθυπουργός συνέδεσε, μάλιστα, την πορεία της κυβέρνησης με τη διεθνή εικόνα της χώρας, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα έχει εξελιχθεί σε παράδειγμα αποτελεσματικής διαχείρισης σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών και οικονομικών προκλήσεων.

«Η Ελλάδα αποτελεί παράδειγμα του τι σημαίνει να ηγείσαι σε περιόδους μεγάλης αναταραχής», σημείωσε.

«Ελεύθερη αγορά με ισχυρό κράτος»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης περιέγραψε επίσης το μοντέλο διακυβέρνησης που ακολουθεί η κυβέρνηση, κάνοντας λόγο για έναν συνδυασμό ελεύθερης οικονομίας, αποτελεσματικού κράτους και δημοσιονομικής υπευθυνότητας.

Όπως τόνισε, μια σύγχρονη κεντρώα κυβέρνηση μπορεί να στηρίζει την επιχειρηματικότητα και την ανάπτυξη, διατηρώντας ταυτόχρονα τον απαραίτητο ρυθμιστικό ρόλο του κράτους.

«Έχουμε αποδείξει στην Ελλάδα ότι μπορεί να υπάρχει μια σύγχρονη, κεντρώα κυβέρνηση, η οποία πιστεύει στην ελεύθερη αγορά, αλλά και στη δύναμη του κράτους να ρυθμίζει τις αγορές», ανέφερε.

Αναφορά στις ανισότητες και τον κατώτατο μισθό

Ο πρωθυπουργός στάθηκε και στη σημασία της κοινωνικής συνοχής, επισημαίνοντας ότι οι μεγάλες οικονομικές ανισότητες μπορούν να λειτουργήσουν αποσταθεροποιητικά για μια κοινωνία.

Στο πλαίσιο αυτό, υπογράμμισε την ανάγκη βελτίωσης των δημόσιων υπηρεσιών, ενώ επικαλέστηκε ως παράδειγμα της κυβερνητικής πολιτικής την αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 41%, σημειώνοντας ότι πρόκειται για ποσοστό που υπερβαίνει σημαντικά τον πληθωρισμό.

Με τις δηλώσεις του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιχείρησε να αναδείξει το αφήγημα της κυβερνητικής συνέχειας, παρουσιάζοντας τη σταθερότητα, τις μεταρρυθμίσεις και τη συνέπεια ως τα βασικά στοιχεία πάνω στα οποία θα στηριχθεί η διεκδίκηση μιας τρίτης κυβερνητικής θητείας.