Σε υψηλούς τόνους απαντούν κυβερνητικές πηγές στην κριτική του ΠΑΣΟΚ, κατηγορώντας το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης για επιλεκτική παρουσίαση των γεγονότων και για απόπειρα δημιουργίας εντυπώσεων γύρω από την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ που διερευνά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Παράλληλα, επαναφέρουν τη δήλωση του Κυβερνητικού Εκπροσώπου της 1ης Απριλίου 2026 και θέτουν ζήτημα πολιτικής ευθύνης για τις δημόσιες αναφορές σε βάρος εννέα βουλευτών που, όπως επισημαίνουν, τελικά απαλλάχθηκαν.

«Όσο το ΠΑΣΟΚ αλλοιώνει την πραγματικότητα, τόσο θα υποχωρεί στις μετρήσεις. Σε αντίθεση με όσα ισχυρίζεται ο εκπρόσωπος του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος την 1/4/2026 δήλωσε επί λέξει: “Η σημερινή ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας συνιστά μια σοβαρή εξέλιξη. Αναμένουμε τη διαβίβαση της δικογραφίας στη Βουλή των Ελλήνων, προκειμένου να γίνει αξιολόγηση για κάθε περίπτωση ξεχωριστά”. Δηλαδή, το αυτονόητο σε μια χώρα όπου ισχύει η αρχή της διάκρισης των εξουσιών. Αντιθέτως το κόμμα του μίλησε για “κυβέρνηση υποδίκων” προεξοφλώντας αποφάσεις της Δικαιοσύνης. Θα ζητήσουν στο ΠΑΣΟΚ συγγνώμη από τους 9 βουλευτές που «κρέμασαν στα μανταλάκια» και οι οποίοι τώρα απηλλάγησαν;», αναφέρουν κυβερνητικές πηγές.

Η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ

«Αν κάποιος πετάει τη μπάλα στην εξέδρα είναι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, που προσπαθεί να κάνει το άσπρο-μαύρο και την ημέρα που η δικαιοσύνη παραπέμπει τα γαλάζια στελέχη, επιχειρεί να εμφανίσει την κυβέρνηση από κατηγορούμενη σε θέση κατήγορου», σχολίασε ο Κώστας Τσουκαλάς, σε απάντηση που εξέδωσε για τις δηλώσεις του κ. Μαρινάκη.

«Φανταζόμαστε», προσθέτει, «δεν ξέχασε τη δική του δήλωση ανήμερα της διαβίβασης των δικογραφιών στη Βουλή, όπου εκτάκτως είχε εμφανιστεί στη Γραμματεία Τύπου μπροστά στην κάμερα της δημόσιας τηλεόρασης για να αναφέρει σε πανελλήνια μετάδοση ότι πρόκειται για “σοβαρή υπόθεση”».

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ τονίζει ότι «πρώτη φορά βλέπουμε να διώκονται ποινικά βουλευτές και προσωπικές κομματικές επιλογές του πρωθυπουργού σε έναν δημόσιο οργανισμό όπως ο ΟΠΕΚΕΠΕ και να εγκαλούν την αντιπολίτευση γιατί ζήτησε την έρευνά τους». «Δυστυχώς για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, η δικαιοσύνη είχε άλλη άποψη», αναφέρει καταληκτικά