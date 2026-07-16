«Η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ ολοκληρώθηκε, με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να μην διαπιστώνει καμία παράνομη ή επιλήψιμη ενέργεια από μέρους μου», τονίζεται σε δήλωση του Νότη Μηταράκη.

«Εξαρχής, τήρησα απολύτως θεσμική στάση, με πλήρη εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη και στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Συνεχίζω με την ίδια συνέπεια να είμαι δίπλα στους πολίτες της Χίου.

Ευχαριστώ θερμά τον δικηγόρο μου, Μιχάλη Δημητρακόπουλο, για την καθοριστική συμβολή του», συμπληρώνει ο βουλευτής και πρώην υπουργός της Νέας Δημοκρατίας.

Υπενθυμίζεται ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία άσκησε ποινική δίωξη σε βαθμό πλημμελήματος κατά τεσσάρων εν ενεργεία βουλευτών για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε βάρος των Κώστα Σκρέκα, Χρήστου Μπουκώρου και Μαξίμου Σενετάκη ασκήθηκαν διώξεις, κατά περίπτωση, για ηθική αυτουργία σε απιστία, ηθική αυτουργία σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων, ενώ η Κατερίνα Παπακώστα κατηγορείται επιπλέον για ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση και απόπειρα απάτης με υπολογιστή.

Για τους βουλευτές Γιάννη Κεφαλογιάννη, Κώστα Τσιάρα, Νότη Μηταράκη, Δημήτρη Βαρτζόπουλο, Θεόφιλο Λεονταρίδη, Βασίλη Βασιλειάδη και Κώστα Καραμανλή η δικογραφία τέθηκε στο αρχείο, καθώς από την έρευνα δεν προέκυψαν ενδείξεις τέλεσης αξιόποινων πράξεων.